Nhiều bậc cha mẹ từng gặp tình huống tương tự: trẻ nhỏ luôn thích cho những món đồ mới lạ vào miệng để khám phá thế giới xung quanh. Chính vì vậy, người lớn cần đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn của trẻ.

Bà Trương được con trai và con dâu nhờ lên thành phố chăm sóc cháu gái. Bé Nữu Nữu 3 tuổi là một cô bé hoạt bát, hiếu động.

Vì rất thương cháu, bà Trương thường mua nhiều bánh kẹo và đồ ăn vặt để sẵn trong nhà, cháu muốn ăn lúc nào cũng có thể tự lấy.

Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp phòng, bà bất ngờ nghe tiếng cháu gái khóc lớn ngoài phòng khách nên vội chạy ra xem.

Bà phát hiện khóe miệng bé dính bột màu trắng, trong khi gói hút ẩm đi kèm đồ ăn vặt trên bàn đã bị xé toạc. Rõ ràng bé đã nuốt nhầm chất bên trong gói hút ẩm.

Sau khi bình tĩnh lại, bà Trương lập tức kiểm tra loại gói hút ẩm. Khi xác định đó là gói hút ẩm chứa vôi sống (canxi oxit), bà nhanh chóng cho cháu uống một lượng nước phù hợp rồi lập tức đưa đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận xét: “Cách xử lý rất chuyên nghiệp. Phản ứng sơ cứu như vậy vô cùng quan trọng, giúp giảm đáng kể tổn thương cho trẻ.”

Nhờ được xử lý kịp thời, bé Nữu Nữu không gặp tổn thương nghiêm trọng nào.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản là điều cần thiết để ứng phó với những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trẻ nuốt nhầm gói hút ẩm, cha mẹ nên xử lý thế nào?

Tình huống trẻ nuốt nhầm chất trong gói hút ẩm không phải hiếm gặp. Cách xử lý cần dựa vào loại chất hút ẩm mà trẻ đã tiếp xúc.

1. Gói hút ẩm chứa vôi sống (canxi oxit)

Loại này thường ở dạng bột. Khi gặp nước sẽ sinh nhiệt mạnh.

Nếu trẻ nuốt phải:

Cho trẻ uống nước để pha loãng: Có thể cho trẻ uống khoảng 10ml nước/kg cân nặng, tổng lượng không quá 200ml để tránh gây nôn. Nước giúp làm giảm lượng nhiệt sinh ra từ phản ứng của vôi sống và hạn chế kích ứng niêm mạc dạ dày.

Đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và xử trí chuyên môn.

2. Gói hút ẩm silica gel

Loại này thường là các hạt tròn nhỏ, không màu hoặc có màu xanh, cam, có tính trơ và nhìn chung ít độc hại.

Nếu trẻ nuốt phải:

Theo dõi tình trạng của trẻ. Các hạt silica gel thường không được tiêu hóa mà sẽ được đào thải qua đường tiêu hóa.

Quan sát xem trẻ có biểu hiện nôn ói hoặc khó chịu bất thường hay không.

Thông thường, trường hợp này không gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Gói hút ẩm canxi clorua

Loại này thường ở dạng hạt hoặc dạng khối, có tính kích ứng nhất định nhưng độc tính tương đối thấp.

Nếu trẻ nuốt phải:

Cho trẻ uống một lượng nước vừa phải để giảm cảm giác kích ứng.

Tránh cho uống quá nhiều nước.

Theo dõi sát tình trạng của trẻ và đưa đi khám nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Làm thế nào để phòng tránh trẻ nuốt phải vật nguy hiểm?

Nuốt nhầm gói hút ẩm chỉ là một trong rất nhiều nguy cơ mất an toàn trong gia đình. Cha mẹ nên chủ động phòng ngừa từ sớm.

1. Cất giữ các vật dụng nguy hiểm đúng cách

Bánh kẹo, thuốc men, chất tẩy rửa và nhiều vật dụng khác đều có thể thu hút sự tò mò của trẻ.

Cha mẹ nên: Để ở nơi cao ngoài tầm với của trẻ. Cất trong tủ có khóa nếu cần thiết.

2. Sử dụng các thiết bị bảo vệ an toàn

Lắp nắp che ổ điện để phòng ngừa điện giật.

Bọc góc bàn, góc tủ bằng đệm bảo vệ để giảm nguy cơ chấn thương khi trẻ chạy nhảy.

3. Dạy trẻ nhận biết nguy hiểm

Ngay từ nhỏ, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ những thứ không được chạm vào hoặc không được cho vào miệng.

Ví dụ: Giải thích rằng gói hút ẩm không phải là đồ ăn. Cho trẻ biết việc ăn hoặc nuốt những vật lạ có thể gây nguy hiểm.

Dù trẻ còn nhỏ, việc nhắc nhở thường xuyên sẽ giúp hình thành ý thức an toàn dần dần.

Cha mẹ nên nâng cao kỹ năng sơ cứu như thế nào?

Là tuyến bảo vệ đầu tiên của trẻ, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của cha mẹ rất quan trọng.

1. Học kiến thức sơ cứu

Cha mẹ có thể học qua: Sách hướng dẫn; Video chuyên môn; Các khóa đào tạo sơ cứu

Những kỹ năng cần thiết gồm: Hồi sinh tim phổi (CPR); Xử lý dị vật đường thở; Sơ cứu bỏng, ngộ độc...

2. Thường xuyên cập nhật kiến thức

Khuyến cáo y khoa luôn thay đổi theo các nghiên cứu mới. Vì vậy, phụ huynh nên chủ động cập nhật kiến thức để tránh áp dụng các phương pháp đã lỗi thời.

3. Chuẩn bị hộp sơ cứu tại nhà

Nên có sẵn: Cồn y tế; Gạc vô trùng; Dung dịch sát khuẩn; Băng cá nhân; Các vật dụng sơ cứu cơ bản khác...

Đồng thời, nên dán số điện thoại cấp cứu ở nơi dễ nhìn để sử dụng khi cần.

Kết

Sự tò mò của trẻ là điều đáng yêu nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Bên cạnh việc tạo môi trường sống an toàn, cha mẹ và người chăm sóc cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để có thể bình tĩnh xử lý khi xảy ra sự cố.

Trong câu chuyện trên, “hai quyết định dứt khoát” của bà nội, nhanh chóng xác định loại chất hút ẩm và lập tức đưa trẻ đến bệnh viện chính là yếu tố giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương cho bé.

Sự an toàn và khỏe mạnh của con trẻ luôn là mong muốn lớn nhất của mỗi gia đình. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa và chuẩn bị kỹ năng ứng phó là điều không thể xem nhẹ.

Nguồn: 163