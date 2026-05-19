Người phụ nữ mang thai nhưng bác sĩ "không thấy em bé", sự thật sau đó khiến ai cũng lạnh gáy
Mang thai nhưng khi siêu âm, bác sĩ lại không thể tìm thấy phôi thai trong tử cung của người phụ nữ. Chỉ đến khi kiểm tra chuyên sâu, sự thật phía sau mới khiến cả ê-kíp y tế phải lập tức báo động vì quá nguy hiểm.
Tưởng chỉ là một ca khám thai bình thường, người phụ nữ họ Vương bất ngờ nhận thông báo "không tìm thấy em bé" trong tử cung dù kết quả thử thai trước đó cho thấy cô đã mang thai. Ít ai ngờ rằng phía sau kết luận gây hoang mang ấy lại là một tình trạng y khoa cực hiếm và nguy hiểm, khiến các bác sĩ cũng phải lập tức cảnh giác cao độ.
Cụ thể, một ca mang thai ngoài tử cung cực kỳ hiếm tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi thông tin được truyền thông địa phương đăng tải.
Theo đó, người phụ nữ họ Vương đến bệnh viện kiểm tra ở giai đoạn đầu thai kỳ sau khi phát hiện bản thân mang thai. Tuy nhiên, kết quả siêu âm ban đầu khiến cả ê-kíp y tế bất ngờ vì hoàn toàn không phát hiện phôi thai trong buồng tử cung.
Đáng nói, bác sĩ cũng không tìm thấy dấu hiệu thai ngoài tử cung thông thường ở vòi trứng như các trường hợp hay gặp. Trước tình huống bất thường này, bệnh viện lập tức chỉ định thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT và MRI để truy tìm vị trí thai nhi.
Kết quả sau đó khiến các bác sĩ không khỏi lo ngại: phôi thai đã bám sát động mạch chủ bụng, nằm gần khu vực thận vị trí được đánh giá cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp trong y khoa.
Bác sĩ Gao Yutao, Giám đốc Khoa Phụ sản tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, cho biết thai kỳ bình thường sẽ làm tổ trong tử cung. Thế nhưng ở trường hợp này, phôi thai lại xuất hiện trong khoang sau phúc mạc, ngay cạnh động mạch chủ bụng mạch máu lớn nhất cơ thể.
Theo các bác sĩ, trước đó bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bỏ một bên vòi trứng. Chính điều này có thể đã tạo ra tổn thương hoặc khe hở ở phúc mạc, khiến trứng đã thụ tinh di chuyển vào khoang sau phúc mạc và làm tổ ở vị trí bất thường.
Các chuyên gia cho biết hơn 90% trường hợp mang thai ngoài tử cung xảy ra tại vòi trứng. Một số ít khác xuất hiện ở buồng trứng hoặc cổ tử cung. Tuy nhiên, thai ngoài tử cung nằm trong khoang sau phúc mạc vốn đã cực kỳ hiếm, còn trường hợp bám sát động mạch chủ bụng như của cô Vương gần như được xem là tình huống nguy hiểm đặc biệt.
Điều khiến đội ngũ y tế lo ngại nhất là nếu khối thai bị vỡ, bệnh nhân có thể mất lượng máu khổng lồ chỉ trong vài phút do động mạch chủ bụng có áp lực máu cực mạnh. Các bác sĩ ví đây chẳng khác nào một "quả bom hẹn giờ" có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
Do vị trí thai quá nguy hiểm, bệnh viện đánh giá việc phẫu thuật can thiệp trực tiếp tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương án điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật ngay lập tức.
Bệnh nhân được sử dụng thuốc nhằm ức chế sự phát triển của tế bào nuôi phôi thai, đồng thời được theo dõi chặt chẽ chỉ số hormone HCG. Theo thời gian, mô thai sẽ dần hoại tử và được cơ thể hấp thụ tự nhiên.
Từ trường hợp hy hữu này, các bác sĩ cũng cảnh báo phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các mốc siêu âm đầu thai kỳ.
Việc siêu âm ở tuần thứ 6–7 không chỉ giúp xác định tim thai mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm thai ngoài tử cung biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu chậm xử lý.
Ngoài ra, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng bất thường, ra máu hoặc cơ thể khó chịu trong thời gian đầu mang thai, người bệnh cần đi khám ngay thay vì nhầm lẫn với triệu chứng thông thường. Việc chậm trễ có thể dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng và hậu quả khó lường.
Gợi ý 15 thực phẩm vàng giúp mẹ bầu khỏe mạnh, con phát triển tốt
Chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và bé. Đặc biệt, những thực phẩm giàu choline được xem là "dưỡng chất vàng" giúp hỗ trợ phát triển não bộ, hệ thần kinh và giảm nguy cơ dị tật ở thai nhi.
Trứng: Lòng đỏ trứng chứa hàm lượng choline cao, giúp hỗ trợ phát triển trí não thai nhi và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho mẹ.
Đậu hải quân: Loại đậu này giàu choline, tốt cho quá trình tạo máu và hỗ trợ phát triển xương, não của em bé.
Bông cải xanh: Không chỉ giàu vitamin, bông cải xanh còn chứa nhiều choline, giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Ức gà: Nguồn protein lành mạnh này giúp bổ sung choline và hạn chế các biến chứng do thiếu hụt dưỡng chất trong thai kỳ.
Chuối: Chuối giúp bổ sung kali, hỗ trợ tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón thường gặp ở mẹ bầu.
Nấm đông cô: Chứa nhiều vitamin D, chất xơ và choline, nấm đông cô giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.
Hạt hướng dương: Giàu axit folic và choline, loại hạt này tốt cho sự phát triển xương và não của trẻ.
Hạt diêm mạch: Nguồn thực phẩm giàu protein, chất xơ và vitamin, đặc biệt phù hợp với mẹ bầu ăn chay.
Sữa ít béo: Cung cấp choline cùng canxi và protein cần thiết mà không làm tăng quá nhiều calo.
Cá hồi và cá tuyết: Giàu omega-3, protein và choline, hỗ trợ phát triển trí não và thị giác của thai nhi.
Dầu đậu nành: Chứa nhiều chất béo tốt cùng choline, phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh khi mang thai.
Đậu thận: Giàu chất chống oxy hóa và choline, giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, mẹ bầu cũng nên duy trì chế độ ăn cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý và thăm khám định kỳ để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh.