Thai phụ tử vong sau khi ăn đồ thừa trong tủ lạnh: "Sát thủ trong tủ lạnh" này cần đặc biệt cảnh giác!

Ngày 16/4, chủ đề “thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn đồ thừa trong tủ lạnh” đã đứng đầu bảng tìm kiếm trên Weibo.

Được biết, người phụ nữ này sau khi ăn đồ để trong tủ lạnh đã nhiễm vi khuẩn Listeria . Dù được cứu chữa tích cực trong 3 tháng, cô vẫn không qua khỏi, ra đi chỉ 2 ngày sau sinh nhật 35 tuổi.

Khi nhiệt độ tăng cao, các loại thực phẩm ướp lạnh, bảo quản lạnh ngày càng được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn cần đặc biệt lưu ý, bởi ngay cả trong môi trường lạnh, nhiều loại vi khuẩn ưa lạnh vẫn có thể sinh sôi mạnh mẽ.

Bác sĩ cho biết, bệnh do Listeria thường xuất hiện vào mùa hè thu, cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9, và tủ lạnh chính là “ổ” của vi khuẩn này.

Loại vi khuẩn này có đặc tính sinh học khác biệt so với nhiều vi khuẩn khác:

Ngay cả ở nhiệt độ khoảng 4°C, nó vẫn có thể phát triển bình thường trong tủ lạnh. Điều này dễ khiến nhiều người hiểu lầm rằng: thực phẩm để trong tủ lạnh, dù chưa hỏng, vẫn có thể ăn được nhưng thực tế, lúc này Listeria có thể đã sinh sôi với số lượng lớn, và khi vào cơ thể sẽ gây bệnh.

Hình ảnh vi khuẩn Listeria dưới kính hiển vi điện tử – nguồn: CDC

Bác sĩ chỉ ra rằng, nhiễm Listeria thường diễn biến âm thầm. Người trưởng thành khỏe mạnh khi nhiễm thường chỉ có triệu chứng nhẹ giống cúm, không đặc hiệu, như sốt, buồn nôn, đau khớp…

Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và người suy giảm miễn dịch , hậu quả có thể nghiêm trọng.

Chuyên gia Phàn Ích Phàn

Chuyên gia Phàn Ích Phàn cho biết, Listeria không chỉ gây bệnh cho thai phụ mà còn có thể xuyên qua nhau thai để lây sang thai nhi, gây ngừng phát triển, sinh non hoặc các biến cố thai kỳ nghiêm trọng.

Ngoài triệu chứng ở mẹ, cần đặc biệt chú ý đến biểu hiện của thai nhi. Nếu thấy thai máy bất thường (ít hơn hoặc khác so với bình thường), cần đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.

Làm sao để phòng tránh?

Bác sĩ nhấn mạnh, Listeria là vi khuẩn gây bệnh qua thực phẩm. Nhóm nguy cơ cao cần hình thành thói quen ăn uống khoa học:

Vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt ở 70°C trong 2–3 phút, vì vậy thực phẩm lấy từ tủ lạnh nên được hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Phụ nữ mang thai nên tránh ăn đồ sống, đặc biệt là đồ lạnh không rõ vệ sinh như kem máy, trái cây cắt sẵn mua ngoài…

Những thực phẩm dễ chứa Listeria

Listeria không thể nhận biết bằng mắt thường, mùi hay vị, và tồn tại rộng rãi trong môi trường như đất, động vật, thực vật, nước thải… nên thực phẩm rất dễ bị nhiễm trong quá trình sản xuất.

Do là vi khuẩn kỵ khí tùy nghi, nó vẫn sống được trong môi trường không có oxy, nên có thể tồn tại trong:

Xúc xích chín đóng gói chân không

Thịt nguội, thịt hun khói

Sữa tươi chưa tiệt trùng

Salad, rau sống chưa rửa sạch

Thịt chín, trái cây cắt sẵn

Ngoài ra, khi trời mưa lớn, vi khuẩn trong đất có thể bắn lên bề mặt trái cây mọc thấp như dưa lưới. Vỏ dưa có nhiều vân, khó rửa sạch, nên khi cắt, vi khuẩn dễ dính vào phần ruột.

Hơn nữa, dưa lưới có độ axit thấp và thường được bảo quản lạnh lâu, môi trường lý tưởng cho Listeria phát triển. Vì vậy, một số chuyên gia khuyến nghị người có nguy cơ cao nên hạn chế ăn dưa lưới đã cắt sẵn.

Lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

Vi khuẩn phát triển nhanh ở nhiệt độ từ 5°C trở lên, vì vậy ngăn mát cần duy trì ở 4°C hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nhiều gia đình chưa đạt được mức này.

Chuyên gia khuyên nên đặt nhiệt kế ở nhiều vị trí trong tủ lạnh để theo dõi và điều chỉnh kịp thời.

Cũng cần lưu ý: nhiệt độ trong tủ lạnh không đồng đều

Phía sau tủ lạnh thường lạnh hơn

Cửa tủ là nơi ấm nhất

Nguồn: Xinhua News