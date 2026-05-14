Thai phụ không biết đã sảy thai từ 6 tuần trước: Cảnh báo kiểu sảy thai “ngụy trang” nguy hiểm

Một trường hợp mới đây tại Trung Quốc đang khiến nhiều mẹ bầu chú ý khi một thai phụ phát hiện thai nhi đã ngừng phát triển từ nhiều tuần trước nhưng cô hoàn toàn không hay biết vì cơ thể gần như không có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, chị Hoàng (ở Sán Đầu, Quảng Đông) từng vô cùng vui mừng khi biết mình mang thai. Trong suốt thời gian đầu thai kỳ, chị vẫn ăn ngủ bình thường, không đau bụng, không ra máu nên luôn nghĩ em bé đang phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, sau một lần bất ngờ bị xuất huyết âm đạo, chị đến bệnh viện kiểm tra thì nhận tin dữ: phôi thai đã ngừng phát triển từ tuần thứ 6.

Bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp thai lưu, tình trạng thai đã ngừng phát triển nhưng chưa được cơ thể đào thải ra ngoài ngay nên thai phụ đôi khi không có biểu hiện rõ ràng.

Chủ quan vì “thấy cơ thể vẫn bình thường”

Theo bác sĩ, trước đó chị Hoàng từng làm xét nghiệm thai sớm tại một cơ sở y tế khác và kết quả cho thấy chỉ số beta hCG thấp hơn bình thường. Đây là dấu hiệu cần được theo dõi thêm bằng xét nghiệm và siêu âm. Tuy nhiên, vì không thấy khó chịu trong người nên chị cho rằng mọi thứ vẫn ổn và không tái khám định kỳ.

Từ khi xác nhận mang thai đến tuần thứ 12, chị gần như không thực hiện các mốc khám thai quan trọng. Chỉ đến khi có dấu hiệu chảy máu âm đạo, chị mới vội đến bệnh viện thì bác sĩ yêu cầu nhập viện xử lý ngay.

Thông tin “thai đã mất từ nhiều tuần trước” khiến người mẹ suy sụp hoàn toàn.

Nhiều trường hợp thai lưu không có dấu hiệu rõ ràng

Các bác sĩ sản khoa cho biết, không ít phụ nữ mang thai hiện nay vẫn có tâm lý: không đau bụng là thai ổn, không ra máu là an toàn, còn nghén nghĩa là thai vẫn phát triển. Tuy nhiên trên thực tế, thai lưu ở giai đoạn đầu đôi khi gần như không có biểu hiện đặc trưng.

Một số thai phụ vẫn còn cảm giác căng ngực, mệt mỏi hoặc nghén do hormone thai kỳ chưa giảm ngay sau khi thai ngừng phát triển. Vì vậy nếu chỉ dựa vào cảm giác cơ thể, nhiều trường hợp bất thường có thể bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia, việc theo dõi chỉ số beta hCG kết hợp siêu âm thai sớm là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ thai ngừng phát triển.

Khám thai định kỳ: đừng coi là việc làm cho có

Nhiều người vẫn giữ quan niệm “ngày xưa mang thai đâu cần khám nhiều vẫn sinh con bình thường”. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng việc khám thai hiện đại không chỉ để theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn giúp phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn.

Đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ, những mốc kiểm tra như: theo dõi beta hCG, siêu âm túi thai, kiểm tra tim thai khoảng tuần 6 – 7... đều rất quan trọng.

Nếu có chỉ số bất thường hoặc được yêu cầu tái khám, thai phụ không nên chủ quan bỏ qua vì nhiều trường hợp thai lưu diễn ra âm thầm mà không có triệu chứng rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai đúng lịch, theo dõi sát các chỉ số bất thường, không tự đánh giá thai kỳ chỉ dựa vào cảm giác của cơ thể, đến cơ sở y tế ngay nếu có dấu hiệu đau bụng, ra máu hoặc bất thường khác.

Khi mang thai cần giữ tinh thần thoải mái nhưng không nên chủ quan, bởi có những biến chứng thai kỳ gần như không biểu hiện rõ ràng cho đến khi phát hiện thì đã quá muộn.

Nguồn: Sohu