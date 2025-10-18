Người phụ nữ hiếm muộn mang thai bằng phương pháp ít ai ngờ tới

Chị Mỹ Linh (ngụ tại TP.HCM) mắc hội chứng buồng trứng đa nang , từng trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm nhưng không thành công.

Lần đầu làm thụ tinh trong ống nghiệm , bác sĩ đặt nhiều kỳ vọng vì kết quả siêu âm cho thấy chị có nhiều trứng. Tuy nhiên, sau khi chọc hút, chị sốc khi số lượng trứng thu được rất ít, không đủ để tạo phôi chất lượng.

“ Lúc đó tôi thực sự hụt hẫng. Lần sau đó vẫn thất bại, tôi mất niềm tin khủng khiếp. Tôi từng nghĩ chắc số mình không được làm mẹ ”, chị nói.

Lần thứ tư, chị được tư vấn thử một phương pháp khác - nhẹ nhàng hơn, không cần tiêm thuốc kích trứng mỗi ngày. Chị đắn đo, nhưng cũng nghĩ: “Còn gì để mất đâu”. Kết quả lại đến nhanh chóng và bất ngờ. Không phải tiêm thuốc, không bị mệt mỏi, lần đầu tiên chuyển phôi tươi, chị có thai.

“ Tôi không tin được là mình đã thành công mà không cần trải qua cả quá trình tiêm và chờ đợi như trước. Đó là lần điều trị mà tôi thấy nhẹ nhàng nhất về cả thể chất và tinh thần ”, chị Linh nói.

Nhân viên y tế cấy trứng vào môi trường nuôi cấy trứng non đặc biệt.

Người phụ nữ 35 tuổi, ở Bến Tre, từng sinh con đầu lòng tự nhiên nhưng mong con thứ hai suốt nhiều năm không thành. Sau ba lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung không thành công, chị được chỉ định thử phương pháp không tiêm thuốc kích trứng.

“ Thật ra tôi không kỳ vọng gì nhiều, vì đã từng thất bại. Nhưng lần này, bác sĩ chỉ định không dùng thuốc, tôi thấy đỡ áp lực hơn ”, chị kể.

Không tiêm thuốc, nhưng trong lần chọc hút đó, chị vẫn thu được đủ số lượng trứng tốt để tạo phôi. Chuyển phôi tươi trong cùng chu kỳ và chị mang thai thành công. Bé trai khỏe mạnh, nặng hơn 3kg, ra đời vào tháng 6 vừa qua.

Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận (TP.HCM) trước đây, quá trình thụ tinh trong ống nghiệm thường đi kèm với việc tiêm hormone kích trứng, kéo dài từ 20 đến 25 ngày. Dù phổ biến, nhưng cách này đôi khi gây mệt mỏi, stress, thậm chí dẫn tới hội chứng quá kích buồng trứng ở một số người.

Phương pháp mới mang tên “phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) gọi tạm là "không kích trứng, chuyển phôi tươi" – đang được xem là một hướng đi nhẹ nhàng hơn.

Phác đồ này phù hợp cho nhiều nhóm bệnh nhân, bao gồm phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), có tiên lượng đáp ứng buồng trứng cao (AFC > 15 nang noãn hoặc AMH ≥ 4 ng/mL), mắc hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS).

Những người có dự trữ buồng trứng bình thường hoặc tốt, mong muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm theo hướng đơn giản, thân thiện.

Tuy còn mới lạ, chưa phổ biến rộng rãi, nhưng kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của phương pháp này có thể tương đương với thụ tinh trong ống nghiệm truyền thống ở những nhóm phù hợp. Điều quan trọng là người bệnh được tư vấn rõ ràng về lựa chọn điều trị - phù hợp với thể trạng, tiền sử và cả hoàn cảnh sống của họ.

Việc có thêm một lựa chọn mới - nhẹ nhàng hơn, ít can thiệp hơn đã làm thay đổi toàn bộ hành trình “tìm con” của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

“ Điều trị hiếm muộn luôn là hành trình dài và không có một công thức chung cho tất cả. Nhưng đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận như không phải tiêm thuốc mỗi ngày cũng đủ để tạo ra khác biệt lớn, cả về kết quả và cảm xúc” , bác sĩ Tiến nói.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30.

Thống kê của Bộ Y tế nước ta cho thấy, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn , tỷ lệ khoảng 7,7%. Thực tế cho thấy, tại nhiều bệnh viện, không ít trường hợp vợ chồng phải mất 5 – 10 năm để chữa trị vô sinh. Thậm chí, có những trường hợp vợ chồng không may mắn, sẽ không bao giờ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ.