Người phụ nữ "hack tuổi" đỉnh nhất châu Á: Nhan sắc không thuộc về nhân gian, công khai 50 tuổi ai cũng sốc ngã ngửa

Nếu chỉ nhìn những bức ảnh trên Instagram, nhiều người sẽ nghĩ Lure Hsu (sinh năm 1975) - NTK thời trang đến từ Đài Loan, Trung Quốc - là một hot girl tuổi đôi mươi. Nhưng thực tế, cô vừa mới đón sinh nhật tuổi 50 và vẫn khiến cả châu Á ngỡ ngàng. Nhan sắc ngược dòng thời gian này từng được báo chí Anh lẫn truyền thông quốc tế đưa tin với dòng tít gây choáng: “Bạn sẽ không bao giờ tin được tuổi thật của cô ấy”.

Điều gì đã giúp Lure Hsu duy trì vẻ ngoài phi thực đến vậy? Không phải may mắn hay phép màu, mà là cả một công thức sống được cô kiên trì áp dụng. Từ chăm da, bảo vệ cơ thể trước ánh nắng, cho đến chế độ ăn uống và tập luyện khoa học – tất cả đều trở thành bí kíp giữ mãi thanh xuân mà chị em phụ nữ nên học hỏi. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Lure Hsu, chị em chắc chắn sẽ tìm thấy bí kíp để có thể "chống già" đỉnh như cô ấy!

Bí quyết 1: Dùng dụng cụ hỗ trợ để giữ da mặt căng gọn

Trong nhiều lần chia sẻ trên MXH, Lure Hsu tiết lộ luôn mang theo thanh massage mặt hoặc gua sha nhỏ trong túi. Buổi sáng khi thức dậy, nếu da có dấu hiệu sưng nhẹ, cô sẽ massage vài phút để giảm bọng và giúp da hồng hào hơn. Khi thoa kem dưỡng, cô cũng kết hợp với động tác massage để tăng hiệu quả thẩm thấu, giữ cho da lúc nào cũng săn chắc, đàn hồi.

Bí quyết 2: Chống nắng toàn diện không chừa một bước

Với Lure Hsu, chống nắng là nguyên tắc sống còn. Cô luôn chuẩn bị đủ kem chống nắng, cushion chống nắng hay phấn phủ có SPF để tùy tình huống sử dụng. Khi ra ngoài, cô không quên trang bị thêm áo khoác mỏng, ô che nắng và kính râm để bảo vệ da khỏi tia UV – kẻ thù lớn nhất khiến làn da lão hóa.

Bí quyết 3: Uống nhiều nước nhưng hạn chế canh, súp

Ngay khi thức dậy, Lure Hsu uống một cốc nước ấm dung tích lớn để thanh lọc cơ thể và hỗ trợ tuần hoàn. Trong ngày, cô duy trì thói quen cấp nước thường xuyên cho da và cơ thể. Đặc biệt, dù ăn uống đủ chất, cô lại ít khi dùng canh hay súp vì cho rằng các món này dễ nhiều muối, dễ gây tích nước và phù nề.

Bí quyết 4: Ăn nhiều thực phẩm tươi, giàu đạm và rau xanh

Thay vì chạy theo những chế độ ăn khắc nghiệt, Lure Hsu chọn cách duy trì bữa ăn cân bằng: nói không với đồ ăn chế biến sẵn, ưu tiên nguyên liệu tươi và sạch. Protein chất lượng cùng nhiều loại rau xanh luôn xuất hiện trong thực đơn hằng ngày, giúp giữ vóc dáng mảnh mai mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Bí quyết 5: Tập thể dục mỗi ngày, đặc biệt là bụng và eo

Ngoài việc chăm sóc da, Lure Hsu còn chú ý đến vóc dáng. Cô duy trì thói quen tập cơ bụng đều đặn với 40–50 lần gập bụng mỗi ngày. Bên cạnh đó, khi có thời gian rảnh ở nhà, cô tranh thủ tập squat, nâng chân… Những động tác nhỏ nhưng duy trì đều đặn giúp cô giữ vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng săn chắc chuẩn người mẫu.