Người phụ nữ 32 tuổi sảy thai liên tiếp, đi khám phát hiện nồng độ kim loại này trong cơ thể vượt mức nghiêm trọng

Mang thai lần đầu phát hiện thai nhi bất thường, liệu lần sau có thể thuận lợi sinh ra một em bé khỏe mạnh? Nhiều phụ nữ chuẩn bị mang thai lại gặp tiền sử sảy thai liên tiếp, dù kết quả kiểm tra phôi thai hoàn toàn khỏe mạnh. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Mới đây, Bệnh viện 6 thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp bệnh nhân nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Phôi thai khỏe mạnh nhưng vẫn sảy thai đến 5 lần

Bệnh nhân là một người phụ nữ 32 tuổi, tìm đến phòng khám sau khi đã hứng chịu bi kịch sảy thai liên tiếp 4 lần. Cô tiếp tục dồn hy vọng vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thế hệ 3 (IVF-PGT) - kỹ thuật giúp sàng lọc di truyền để chọn ra phôi thai tối ưu nhất. Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 7, cô lại bị sảy thai thêm một lần nữa.

Qua phân tích đa khoa, các bác sĩ khẳng định phôi thai này hoàn toàn khỏe mạnh về mặt di truyền. Vậy tại sao cơ thể cô lại không thể nuôi dưỡng thai nhi đi hết thai kỳ?

Qua trò chuyện tỉ mỉ về thói quen sinh hoạt và môi trường sống, bác sĩ mới phát hiện gia đình cô mở một công ty nhỏ. Người vợ thường xuyên trực tiếp tham gia phụ giúp đóng gói sản phẩm - một công việc có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất và kim loại nặng.

Kết quả xét nghiệm máu ngay sau đó cho thấy: Nồng độ kim loại Cadmi (Cd) trong cơ thể cô vượt mức an toàn nghiêm trọng.

Cadmi là gì và tại sao lại gây sảy thai?

Cadmi (Cadmium - Cd) là một kim loại nặng cực độc, thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất pin, chất phủ mạ chống gỉ, chất tạo màu trong nhựa/sơn và một số vật liệu đóng gói.

Sát thủ âm thầm đối với thai kỳ:

Độ tích tụ cao: Cadmi khi vào cơ thể rất khó tự đào thải (thời gian bán thải kéo dài từ 10 đến 30 năm).

Phá hủy hormone giữ thai: Cadmi ức chế việc sản xuất progesterone — hormone then chốt giúp niêm mạc tử cung bám giữ và nuôi dưỡng phôi thai.

Làm hỏng nhau thai: Kim loại này tích tụ tại mô nhau thai, gây tắc nghẽn mạch máu và cản trở nguồn dưỡng chất nuôi thai.

Chính vì vậy, dù phôi thai làm IVF có hoàn hảo đến đâu, môi trường tử cung bị nhiễm độc Cadmi vẫn sẽ đào thải thai nhi, dẫn đến sảy thai liên tiếp.

Hướng điều trị và lời khuyên từ bác sĩ

Sau khi tìm ra nguyên nhân cốt lõi, bác sĩ đã chỉ định người bệnh tạm dừng kế hoạch mang thai để tiến hành điều trị thải độc (liệu pháp Chelation) và cách ly khỏi môi trường làm việc độc hại trong 3 tháng. Sau khi chỉ số Cadmi trở về mức an toàn, cô mới có thể bước vào giai đoạn làm IVF tiếp theo.

"Với các trường hợp thất bại thai kỳ nhiều lần, chúng tôi bắt buộc phải phân tích đa khoa sâu trước khi khởi động quy trình IVF," - đại diện Bệnh viện 6 Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) chia sẻ.

Các bác sĩ nhấn mạnh: Y học không thể quy chụp thất bại thai kỳ là do "kém may mắn" hay "chưa có duyên". Cần tận dụng tối đa tiền sử bệnh lý và môi trường sống của bệnh nhân để đào sâu tìm nguyên nhân, từ đó mới đưa ra phác đồ chẩn đoán và điều trị chính xác nhất.

Theo Nhật báo Quảng Châu;

Hiện trường DV Dân sinh Quảng Đông