Bà chủ spa 10 năm kinh nghiệm tiết lộ 5 bí mật dưỡng da nhiều người bỏ qua

Nhiều người cho rằng chăm sóc da hiệu quả phụ thuộc vào mỹ phẩm đắt tiền hoặc các liệu trình chuyên sâu. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ Đại Liên – một chủ một spa tại Bắc Kinh với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu và chăm sóc da, điều quan trọng nhất lại nằm ở sự hiểu đúng về làn da và duy trì thói quen phù hợp trong thời gian dài. Dưới đây là 5 nguyên tắc chăm sóc da thường bị bỏ qua nhưng có ảnh hưởng lớn đến tình trạng da về lâu dài.

1. Chăm sóc da đều đặn quan trọng hơn điều trị mạnh nhưng thiếu duy trì

Nhiều người có xu hướng chỉ tập trung chăm sóc da khi xuất hiện vấn đề như nổi mụn, kích ứng hoặc da xuống cấp rõ rệt. Tuy nhiên, theo Đại Liên, làn da cũng có "nhịp sinh học" riêng và cần được duy trì trạng thái ổn định thông qua việc chăm sóc đều đặn. Việc sử dụng sản phẩm thất thường hoặc chỉ chăm da theo từng đợt dễ khiến hàng rào bảo vệ da bị mất cân bằng. Một chu trình chăm sóc ổn định giúp da được làm sạch thường xuyên, loại bỏ tế bào chết, hỗ trợ tái tạo tế bào mới và duy trì khả năng tự phục hồi tự nhiên. So với việc thực hiện các liệu trình mạnh nhưng không duy trì lâu dài, những thói quen cơ bản như làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm và chống nắng mỗi ngày mang lại hiệu quả bền vững hơn cho làn da.

2. Làm sạch và dưỡng ẩm là nền tảng của một làn da khỏe

Theo Đại Liên, nhiều người đầu tư vào các sản phẩm treatment hoặc serum đắt tiền nhưng lại bỏ qua hai bước cơ bản nhất là làm sạch và dưỡng ẩm. Khi lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa, bụi bẩn hoặc cặn mỹ phẩm, các dưỡng chất từ sản phẩm chăm sóc da sẽ khó hấp thụ hiệu quả. Đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm hoặc thời điểm giao mùa, da thường tiết nhiều dầu hơn nhưng đồng thời cũng dễ mất nước. Tình trạng này khiến da dễ xuất hiện mụn, mụn ẩn hoặc trở nên khô ráp dù bề mặt có dầu. Vì vậy, việc làm sạch phù hợp với loại da và duy trì độ ẩm ổn định là bước cần thiết để hạn chế các vấn đề da phổ biến. Ngoài routine hằng ngày, việc làm sạch sâu định kỳ cũng được xem là cần thiết để hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Tuy nhiên, tần suất cần phù hợp với từng loại da để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da.

3. Chăm sóc da cần được duy trì như một thói quen lâu dài

Một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung xử lý da khi vấn đề đã xuất hiện rõ rệt. Ví dụ, nhiều người chỉ dưỡng ẩm khi da khô hoặc tìm cách trị mụn khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng. Theo Đại Liên, chăm sóc da nên được nhìn nhận như một quá trình phòng ngừa thay vì chỉ "khắc phục sự cố". Làn da chịu tác động liên tục từ môi trường, ánh nắng, ô nhiễm, căng thẳng và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc duy trì các bước chăm sóc cơ bản mỗi ngày giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện vấn đề về da trong tương lai. Điều này tương tự như việc duy trì chế độ ăn uống hoặc tập luyện để bảo vệ sức khỏe tổng thể. Thay vì thay đổi routine liên tục theo xu hướng trên mạng xã hội, việc xây dựng một chu trình phù hợp và duy trì ổn định trong thời gian dài thường mang lại hiệu quả tốt hơn.

4. Sản phẩm phù hợp với làn da quan trọng hơn việc chạy theo xu hướng

Theo Đại Liên, nhiều người dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, xu hướng làm đẹp hoặc các thành phần đang "viral" mà quên rằng mỗi làn da có nhu cầu khác nhau. Một sản phẩm hiệu quả với người khác chưa chắc đã phù hợp với tình trạng da của bạn. Điều quan trọng trong chăm sóc da là hiểu được nhu cầu hiện tại của làn da: da đang thiếu ẩm, dễ kích ứng, có mụn hay đang gặp vấn đề về sắc tố. Từ đó mới lựa chọn thành phần và sản phẩm phù hợp. Việc sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh hoặc thay đổi mỹ phẩm liên tục có thể khiến da bị quá tải và mất ổn định. Ngoài ra, nhu cầu của da cũng thay đổi theo độ tuổi, môi trường sống và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, routine chăm sóc da cần được điều chỉnh linh hoạt thay vì cố định hoàn toàn hoặc chạy theo những sản phẩm được quảng bá rộng rãi.

5. Làn da cần được điều chỉnh chăm sóc theo thời tiết và mùa trong năm

Sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng da. Vào mùa lạnh, da thường dễ khô và mất nước hơn, trong khi thời tiết nóng ẩm lại khiến da tiết nhiều dầu và dễ bít tắc lỗ chân lông. Theo Đại Liên, đây là lý do routine chăm sóc da cần thay đổi theo từng giai đoạn thay vì giữ nguyên quanh năm. Ví dụ, vào mùa hanh khô, cần ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Ngược lại, trong mùa nóng, nên ưu tiên kết cấu mỏng nhẹ và chú trọng làm sạch phù hợp để hạn chế bí da. Việc quan sát sự thay đổi của làn da theo thời tiết giúp điều chỉnh sản phẩm và tần suất chăm sóc hợp lý hơn, từ đó duy trì trạng thái ổn định cho da trong thời gian dài.

Tóm lại, chăm sóc da hiệu quả không phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm đắt tiền hay các phương pháp phức tạp. Những yếu tố quan trọng nhất thường đến từ các thói quen cơ bản: duy trì chăm sóc đều đặn, làm sạch và dưỡng ẩm đúng cách, lựa chọn sản phẩm phù hợp và điều chỉnh routine theo nhu cầu thực tế của làn da. Đây cũng là nền tảng giúp da khỏe hơn và hạn chế các vấn đề phát sinh trong tương lai.