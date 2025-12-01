Người mẹ có 3 “trí tuệ” này là chỗ dựa và phúc khí cả đời của con

Có những người mẹ giống như ánh nắng dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để sưởi ấm cả gia đình. Nhưng cũng có những người mẹ lại như cơn giông, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến cả nhà căng thẳng, bất an.

Một đứa trẻ có thể đi vững, đi xa trên hành trình đời mình hay không, không chỉ phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh. Điều quan trọng hơn nằm ở phía sau lưng đứa trẻ ấy, người mẹ có sống đủ thấu đáo, đủ bình tĩnh và đủ rộng lòng hay không.

Những người mẹ nuôi dạy được những đứa trẻ "có phúc" và "có chỗ dựa tinh thần" không nhất thiết phải giàu có. Nhưng ở họ thường có 3 kiểu trí tuệ rất đáng giá.

1. Tâm thế vững vàng, đủ kiên nhẫn

Có lần, trong siêu thị, một cậu bé vô ý làm rơi vỡ chai nước tương. Mảnh kính văng khắp nơi, đứa trẻ sợ đến mức đứng im không dám nhúc nhích.

Người mẹ chạy tới. Ai cũng nghĩ cô sẽ nổi giận. Nhưng câu đầu tiên cô nói lại là: " Con đứng yên nhé, để mẹ xem tay con có bị đứt không đã".

Cô nhẹ nhàng kéo con ra chỗ an toàn, rồi tự mình dọn dẹp mảnh vỡ. Sau đó, cô chỉ dịu dàng dặn thêm một câu: "Lần sau con nhớ cầm đồ bằng hai tay. Giờ mình nhờ cô lao công giúp dọn thêm nhé".

Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ngoài ấm lòng.

Nếu là một kiểu mẹ khác dễ nóng nảy, dễ quát mắng hơn, có lẽ đứa trẻ đã bị la mắng giữa đám đông. Và sau này, khi gặp chuyện, thứ còn lại trong con chỉ là nỗi sợ và thói quen né tránh trách nhiệm.

Người mẹ có trí tuệ không phải là người không bao giờ tức giận, mà là người biết dừng lại một nhịp trước khi trút cảm xúc lên con. Bởi họ hiểu rất rõ con cái không phải nơi xả giận, mà là tấm gương phản chiếu cảm xúc của cha mẹ.

Ảnh minh họa: Canva

Mẹ rối loạn, con sẽ bất an. Mẹ vững vàng, con mới thấy an toàn. Cảm xúc của người mẹ chính là "nhiệt kế" của cả gia đình. Và cảm giác an toàn ấy, với một đứa trẻ, chính là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất cả đời.

2. Tam quan đúng đắn, nhân cách tử tế

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Trẻ em mỗi ngày tiếp xúc với vô vàn điều từ mạng xã hội, điện thoại, bạn bè. Có thứ nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng cũng có thứ âm thầm bào mòn nhân cách.

Trong bối cảnh ấy, tam quan của người mẹ gần như là kim chỉ nam cho con. Mẹ sống thế nào, đối xử với người khác ra sao, con đều nhìn thấy và lặng lẽ học theo. Đó chính là nền tảng đầu tiên của giáo dục nhân cách.

Một người mẹ có tam quan vững vàng không cần giảng giải đạo lý mỗi ngày. Chính cách sống của họ đã là "sách giáo khoa sống" cho con.

Họ dạy con rằng:

Lương thiện không phải là ngốc nghếch, mà là giới hạn đạo đức.

Trung thực không phải chịu thiệt, mà là lòng tự trọng.

Tôn trọng người khác không phải thấp kém, mà là giáo dưỡng.

Ngược lại, nếu người mẹ miệng nói dạy con làm người nhưng lại quen nói dối, hay than vãn, hay coi thường người khác, thì đứa trẻ lớn lên rất dễ trở nên cực đoan và sắc lạnh.

Giáo dục gia đình chưa bao giờ chỉ nằm ở lời nói, mà nằm ở những gì trẻ nhìn thấy mỗi ngày. Tài sản quý nhất người mẹ để lại cho con không phải nhà cửa hay tiền bạc, mà là sự chính trực ăn sâu trong cách sống. Những đứa trẻ lớn lên từ đó, đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng riêng của mình.

3. Không tự bào mòn bản thân, biết buông tay đúng lúc

Rất nhiều bà mẹ hay nói: "Mẹ làm vậy là vì con", nhưng thực chất lại đang sống thay cuộc đời của con. Cặp sách mẹ dọn, quần áo mẹ mặc hộ, bài tập mẹ sửa, thậm chí chuyện trao đổi với thầy cô cũng mẹ làm thay..., nhìn thì giống quan tâm, nhưng thực ra là kiểm soát. Những đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc quá mức ấy thường hoặc rất mong manh, hoặc thiếu hẳn chính kiến.

Ảnh minh họa: VCG

Những người mẹ có tầm nhìn đều hiểu yêu con thật sự là biết buông tay đúng lúc. Không dằn vặt bản thân, cũng không can thiệp quá mức vào đời con.

Con làm đổ sữa, để con tự lau;

Xích mích với bạn bè, để con học cách giải quyết;

Không hoàn thành nhiệm vụ, để con tự chịu hậu quả;

Những điều tưởng chừng "lạnh lùng" ấy lại là sự dịu dàng sâu sắc nhất. Vì người mẹ tin rằng muốn học bơi, đứa trẻ buộc phải chạm nước. Nếu mẹ che chắn cả đời, con sẽ không bao giờ biết cách tự đứng vững.

Những người mẹ như vậy sống không quá lo âu, không so sánh, không tự làm khổ mình. Họ tỉnh táo, tiết chế và bình thản. Chính sự tỉnh táo ấy giúp con có không gian lớn lên, và giúp bản thân họ sống nhẹ nhõm hơn.

Một người mẹ sống thấu đáo không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ tỉnh, đủ dịu dàng và đủ kiên định. Họ không ồn ào nhưng khiến gia đình có phương hướng. Họ không áp đặt nhưng giúp con học cách mạnh mẽ trong yêu thương. Mong rằng chúng ta đều có thể trở thành những người mẹ như thế, có sức mạnh, nhưng không làm tổn thương ai.

Theo Aboluwang