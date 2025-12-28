Em bé có má lúm đồng tiền rất đáng yêu, nhưng theo quan điểm dân gian, không phải chỉ có như vậy

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, những đặc điểm trên cơ thể trẻ nhỏ thường được gắn liền với những quan niệm, dự báo về tính cách và tương lai. Trong đó, "má lúm đồng tiền" - những lúm đồng tiền duyên dáng trên má - là một trong những nét đặc biệt được ông bà ta quan tâm và truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Bài viết này khám phá những quan niệm dân gian xoay quanh các em bé sở hữu nét duyên đáng yêu này.

Má lúm đồng tiền là những vết lõm nhỏ, tự nhiên xuất hiện trên má khi cười. Thường xuất hiện đối xứng hai bên má, nhưng cũng có trường hợp chỉ một bên. Được coi là một đặc điểm di truyền.

"Đồng tiền" trong tên gọi thể hiện hình dáng tròn giống đồng xu cổ, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc theo quan niệm xưa.

Quan niệm dân gian

1. Duyên dáng, dễ thương

Theo quan niệm dân gian, trẻ có má lúm đồng tiền thường được cho là rất duyên dáng, dễ thương. Nụ cười có lúm đồng tiền được coi là "nụ cười tươi như hoa", mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện.

2. Có tài ngoại giao

Những đứa trẻ sở hữu điểm đặc biệt này được cho là có tài ăn nói, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Có khả năng hòa nhập xã hội tốt, được nhiều người yêu quý.

Nhiều câu chuyện dân gian mô tả trẻ có má lúm đồng tiền thường nhanh trí, ứng xử thông minh, được cho là có khả năng học hỏi nhanh, nhạy bén.

3. Sống tình cảm

Theo một số quan niệm, trẻ có má lúm đồng tiền thường sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác, dễ đồng cảm, chia sẻ với mọi người xung quanh

4. Lạc quan, yêu đời

Những đứa trẻ này thường có tính cách vui vẻ, hay cười và mang năng lượng tích cực. Có khả năng lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh.

Dự báo về tương lai

1. Về đường tài lộc

- Biểu tượng của sự giàu có: Tên gọi "đồng tiền" gắn liền với quan niệm về tài lộc, sung túc.

- Cuộc sống ấm no: Nhiều câu chuyện dân gian cho rằng những người có má lúm đồng tiền thường có cuộc sống đầy đủ, ít phải lo lắng về vật chất.

- Dễ gặp may mắn trong làm ăn: Được cho là có duyên trong kinh doanh, buôn bán.

2. Về đường tình duyên

- Thu hút: Được cho là có sức hút tự nhiên, dễ thu hút sự chú ý.

- Tình duyên thuận lợi: Nhiều câu ca dao, truyện kể đề cập đến những nhân vật có má lúm đồng tiền thường có đời sống tình cảm hạnh phúc.

- Hôn nhân viên mãn: Theo một số quan niệm, đây là dấu hiệu của hạnh phúc gia đình.

3. Về sức khỏe

- Sức khỏe dồi dào: Quan niệm xưa cho rằng trẻ có má lúm đồng tiền thường khỏe mạnh, ít ốm đau.

- Trường thọ: Một số câu chuyện dân gian liên hệ đặc điểm này với sức sống mãnh liệt.

Góc nhìn khoa học

Má lúm là kết quả của sự khác biệt trong cấu trúc cơ mặt, đặc biệt là cơ zygomaticus major. Đây là đặc điểm di truyền mang tính trội và không liên quan đến sức khỏe hay sự phát triển của trẻ.

Không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh mối liên hệ giữa má lúm đồng tiền với tính cách hay vận mệnh. Đây hoàn toàn là quan niệm dân gian, mang tính văn hóa và tín ngưỡng.

Truyền thuyết về nguồn gốc

Một số truyện kể rằng những đứa trẻ có má lúm đồng tiền là do khi sinh ra được các vị thần, tiên yêu thương mà ban tặng. Có truyện kể về những đứa trẻ có má lúm đồng tiền thường được ông Táo, bà Táo phù trợ.

Nhiều nhân vật trong truyện cổ tích được miêu tả có má lúm đồng tiền, thường là những nhân vật chính diện, tốt bụng.

Kết

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, những em bé có má lúm đồng tiền thường được gắn với hình ảnh duyên dáng, đáng yêu, thông minh và có tương lai tươi sáng. Những quan niệm này phản ánh ước mơ, khát vọng của cha ông về một thế hệ tương lai hạnh phúc, thành công.

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chúng ta cần tiếp thu những quan niệm dân gian với tinh thần "gạn đục khơi trong" - trân trọng những nét văn hóa đẹp nhưng không mê tín, không đặt nặng vấn đề. Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương, sự chăm sóc và giáo dục đúng đắn mà gia đình dành cho trẻ.

Mỗi em bé, dù có hay không có má lúm đồng tiền, đều là một thiên thần đáng yêu, xứng đáng được yêu thương và phát triển toàn diện trong một môi trường lành mạnh, hạnh phúc. Những nét duyên trên khuôn mặt chỉ là phần phụ, cái chính vẫn là vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách mà trẻ sẽ xây dựng trong suốt cuộc đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm