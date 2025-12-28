Dân tình bị "sốc visual" với hình ảnh mới nhất của Alpha kid - Cơm nhà cô Văn Thuỳ Dương

Mới đây, cô Văn Thuỳ Dương đã chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện nhỏ nhưng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và cộng đồng mạng, xoay quanh hoạt động ngoại khoá tại trường của Cơm - cậu bé trong cặp sinh đôi Cơm Canh.

Theo chia sẻ, trường Cơm Canh tổ chức một sự kiện (event) dành cho các học sinh, trong đó bé Cơm bất ngờ được lựa chọn tham gia trình diễn thời trang. Cô Văn Thuỳ Dương hài hước viết rằng có lẽ con trai được chọn “do trông béo tốt”, một cách diễn vui nhộn, đúng chất phụ huynh nhưng đầy yêu thương.

Cô cũng không quên pha chút dí dỏm khi nhắc đến tạo hình của con trên sân khấu: “Không biết có phải nghề của bố là chuyên tổ chức hội chợ không mà ông con cải trang trông như ca sĩ hát hội chợ!” . Câu nói vui nhẹ nhàng khiến bài viết trở nên gần gũi, mang đúng tinh thần của một người mẹ ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của con.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của bé Cơm. Chỉ sau một thời gian ngắn, cậu bé đã lớn nhanh, cao ráo hơn, gương mặt sáng sủa và ngày càng ra dáng. Không ít người để lại nhận xét rằng nếu không theo dõi thường xuyên, rất khó nhận ra bé Cơm của những ngày trước.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho sự tự tin của bé khi đứng trên sân khấu, cũng như không khí vui tươi, cởi mở trong các hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Một số người còn hưởng ứng lời chia sẻ vui của cô giáo Văn Thuỳ Dương, chúc bé sau này “đắt show” theo đúng tinh thần hài hước mà gia đình mang lại.

Câu chuyện nhỏ được chia sẻ không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ của một cậu bé trong môi trường học đường, mà còn cho thấy góc nhìn rất đời, rất gần của một nhà giáo – người mẹ, khi chứng kiến con mình từng ngày trưởng thành trong niềm vui giản dị và sự tự hào nhẹ nhàng.