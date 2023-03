Người mẫu "siêu mỏng" vẫn thống trị các tuần lễ thời trang khiến báo giới quan ngại

Ngành công nghiệp thời trang lại đang "trải thảm" cho những người mẫu gầy, rất gầy! Vấn nạn những người mẫu ép cân khắc nghiệt, với hi vọng có thể catwalk trên các đường băng danh tiếng, đã được báo giới nhắc tới nhiều lần. Đã có sách, phim tài liệu, những cuộc biểu tình, kiến nghị hay chiến dịch kêu gọi các thương hiệu ngừng tuyển chọn người mẫu "Size 0".

"Size 0" - những người mẫu sở hữu hình thể "da bọc xương"

Vậy mà thông qua chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Thu - Đông 2023, công chúng vẫn phải đặt ra câu hỏi: Liệu những chân dài đang sải bước trước mặt họ có thường xuyên ăn uống đầy đủ?

Vừa qua, Vanessa Friedman - Chủ mục Thời Trang của tờ The New York Times, đã chia sẻ trên trang Twitter rằng: "Dự buổi trình diễn của nhãn hàng Jason Wu - thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York, tôi bị phân tâm vì các người mẫu quá gầy gò". Vanessa cho rằng, đã đến lúc ngành thời trang cần thực sự nghiêm túc khi nhắc tới tính đa dạng về kích cỡ, hình thể, sắc tộc...

Những người mẫu "size 0" phủ sóng tại buổi trình diễn của Jason Wu - thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Tuần lễ thời trang London. Những người mẫu ngoại cỡ dần vắng bóng, nhường chỗ cho các cô gái gầy gò, có phần thiếu sức sống

Nhưng Vanessa Friedman không phải cá nhân duy nhất ngạc nhiên trước sự trở lại của những chân dài siêu gầy. Tại các sàn diễn như Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Sergio Hudson, Christian Siriano,.. các người mẫu dường như bị trang phục "nuốt chửng", lộ xương vì chỉ số cân nặng đang ở mức đáng lo ngại.

Hình ảnh tấm lưng của các người mẫu trình diễn tại show Alessandro Dell’Acqua - thuộc Tuần lễ thời trang Milan

Còn với Saint Laurent - nhà mốt chuyên tuyển chọn những cô gái có chỉ số cân nặng đáng báo động, sự xuất hiện của người mẫu "size 0" là điều hiển nhiên

Trang Independent cho hay, các biên tập viên thời trang đều nhận ra rằng dàn người mẫu quá gầy. Một số cây viết còn sửng sốt khi thấy nhiều người mẫu trong số đó lộ xương ngực, xanh xao và dường như đang ốm. Naomi Pike, biên tập viên kỳ cựu của tạp chí Vogue, bày tỏ sự thất vọng: "Thật đáng buồn khi chứng kiến sự trở lại của những cơ thể gầy gò. Nhìn vào những sàn diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang vừa qua, có thể thấy nền công nghiệp của chúng ta đang phát triển thụt lùi.”

Cũng theo trang Independent, các người mẫu buộc phải nhịn đói trước buổi trình diễn, hoặc bị yêu cầu phải ép cân cấp tốc thì mới có cơ hội tham gia show diễn thuộc Tuần lễ thời trang London. Điều đáng lo ngại là, chẳng có nhà thiết kế hay stylist nào quan tâm tới sức khỏe của những chân dài đã góp sức tôn vinh các thiết kế của họ.

Mỉa mai thay, ở những Tuần lễ thời trang trước đó, các nhà tạo mốt còn hô hào rằng mình sẽ đi đầu trong xu hướng đa dạng hóa người mẫu trên sàn diễn, tạo cơ hội tỏa sáng cho các chân dài ngoại cỡ. Vậy mà trong chuỗi Tuần lễ thời trang năm nay, nhóm người mẫu này gần như biến mất.

Đâu rồi những vẻ đẹp khoe khoắn với sức sống căng tràn?

Felicity Hayward, người mẫu kiêm người đứng đầu phong trào "Including the Curve", đã theo dõi xem có bao nhiêu chân dài ngoại cỡ được tham gia các show diễn thuộc Tuần lễ thời trang năm nay. Cô cho biết số lượng người mẫu ngoại cỡ tham gia các Tuần lễ thời trang đã giảm đi gần 2/3. "New York vốn là kinh đô thời trang cởi mở, luôn chào đón sự đa dạng về màu da và sắc tộc. Sự suy giảm nghiêm trọng này khiến tôi vô cùng hoang mang", Felicity chia sẻ.

Theo The Guardian, giới mộ điệu không còn nhìn thấy người ngoại cỡ tại các sự kiện thời trang gần đây. Nhiều thương hiệu ngừng thuê mẫu nữ "plus size", đồng thời từ chối sản xuất trang phục có kích cỡ lớn.

Hình ảnh show diễn của thương hiệu The Rodarte, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York Thu - Đông 2023

Từ thập niên 60, việc người mẫu ép cân quá đà để thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của các nhà mốt, đã trở thành vấn nạn mà xã hội lên án. Khi mà các thương hiệu thời trang cho rằng một cơ thể gầy nhẳng và cao kều là biểu tượng cho sự sang trọng, thì các người mẫu sẵn sàng tuyệt thực, thậm chí tử vong chỉ để đánh đổi những cơ hội mong manh tại chốn "lắm mộng phù hoa".

Năm 2017, một đạo luật được thông qua ở Pháp đã cấm những người mẫu quá gầy lên sàn diễn. Các chân dài cần có giấy chứng nhận của bác sĩ chứng minh cơ thể họ đủ khỏe mạnh, chỉ số cơ thể (BMI) trên 18. Ví dụ: Một người mẫu cao 1m75 phải đạt trọng lượng từ 50kg trở lên mới được trình diễn. Tuy nhiên, nhiều nhà mốt vẫn lách luật, thẳng tay loại bỏ những người mẫu có cơ thể đầy đặn từ vòng casting.

Nguồn: The Guardian, Independent, Daily Mail, The New York Times