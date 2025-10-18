Người lạ bế đứa trẻ giống hệt chồng đến cửa, vợ chết lặng khi xem kết quả ADN

Trong hàng chục nghìn ca xét nghiệm ADN từng tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, không thể quên vụ việc hy hữu liên quan đến anh Trần Văn Hòa (tên đã được thay đổi), cư trú tại Hà Nội.

8h sáng một ngày đầu thu, vợ chồng anh Hòa – chị Lan đến trung tâm xét nghiệm với gương mặt căng thẳng. Người chồng bức xúc, yêu cầu gặp giám định viên để “ba mặt một lời”, cho rằng kết quả xét nghiệm vừa nhận được là sai sự thật.

Vài ngày trước đó, chị Lan bất ngờ tiếp một người phụ nữ lạ mặt dẫn theo bé trai chừng hai tuổi đến nhà. Điều khiến chị chết lặng là trẻ có gương mặt giống hệt chồng mình. Người phụ nữ không nói nhiều, chỉ bảo: "Đây là con anh Hòa", rồi nhanh chóng nhổ vài sợi tóc của bé bỏ vào tờ giấy, nhờ chị mang đi xét nghiệm huyết thống. Sau đó, người phụ nữ lạ đó bế con rời đi.

Chị Lan hoang mang đến mức đánh rơi túi tóc xuống đất. Đêm hôm đó, khi chồng ngủ, chị lặng lẽ nhổ ba sợi tóc của anh, mang đến Trung tâm Xét nghiệm ADN để làm rõ trắng đen. Vài ngày sau, kết quả khiến chị sững sờ: 99,99% xác suất quan hệ cha con giữa anh Hòa và đứa trẻ.

Chị đặt kết quả lên bàn làm việc của chồng, không nói một lời. Sáng hôm sau, anh Hòa – vẫn khăng khăng khẳng định mình không có “con riêng” – lập tức cùng vợ đến trung tâm đối chất. Anh cho rằng có nhầm lẫn nghiêm trọng, bởi "chắc chắn không có chuyện lén lút hay ngoại tình".

Mẫu tóc dễ thu thập và bảo quản nên thường được sử dụng trong xét nghiệm ADN.

Nghe vợ chồng anh trình bày, bà Nguyễn Thị Nga xác nhận kết quả xét nghiệm hoàn toàn chính xác, nhưng nêu ra khả năng ít ai nghĩ đến: người có mẫu gene trùng khớp có thể là anh em sinh đôi cùng trứng – những người có bộ gene giống nhau đến 100%.

Lúc này, anh Hòa chợt nhớ đến em trai song sinh tên Nam (đã đổi tên), đang sống và làm việc tại Quảng Ninh.

Ngay trong ngày, vợ chồng anh Hòa tức tốc tìm gặp Nam. Đứng trước mặt anh trai, Nam im lặng hồi lâu rồi thừa nhận: “Đúng, đó là con em”. Hơn một năm trước, Nam từng âm thầm làm xét nghiệm ADN và biết đứa bé là con mình, nhưng vì không muốn gắn bó với người phụ nữ kia nên anh chọn cách rời bỏ.

Câu chuyện tưởng chừng đổ vỡ lại kết thúc trong ấm áp. Hiểu rằng trẻ là cháu ruột, vợ chồng anh Hòa quyết định sẽ nhận nuôi bé, cho bé một gia đình đầy đủ tình thương.

Theo bà Nga, trường hợp này là minh chứng điển hình cho thấy sự phức tạp và cả những bất ngờ trong giám định huyết thống. “Anh em sinh đôi cùng trứng thường giống nhau như hai giọt nước, và có hệ gene giống đến 100%, nên xét nghiệm ADN thông thường sẽ không thể phân biệt họ”, bà giải thích.

Trước khi ra về, vợ chồng anh Hòa quay lại trung tâm để xin lỗi các giám định viên vì hành xử nóng nảy lúc đầu. Bà Nga chia sẻ, phản ứng cảm xúc mạnh khi đối diện với những sự thật gây sốc là điều dễ hiểu. Nhưng sau cùng, khoa học vẫn là công cụ để đi tìm sự thật và đôi khi, cũng là cơ hội để hàn gắn.

