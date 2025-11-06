Người đẹp át vía Suzy bị đào lại khoảnh khắc lộ đồ lót trên thảm đỏ

Từng được ca ngợi là "nữ thần khí chất" của màn ảnh Hàn, Jung Eun Chae luôn khiến công chúng ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lịch, kiêu kỳ và nét sang trọng rất riêng. Cô từng được khen là "lấn lướt tình đầu quốc dân" Suzy trong bộ phim Anna , khi thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và cuốn hút đến khó rời mắt. Nhưng trái ngược với phong thái điềm tĩnh thường thấy, mới đây nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm bàn tán vì một đoạn clip cũ bị "đào" lại.

Với vẻ đẹp kiêu kỳ và thần thái ngút ngàn, Jung Eun Chae được khen có phần "át vía" Suzy trong phim Anna.

Cụ thể, trong lễ trao giải Rồng Xanh 2025 diễn ra hồi tháng 7, Jung Eun Chae xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ váy quây tối màu, chất liệu satin bóng nhẹ ôm trọn vóc dáng. Kiểu tóc duỗi thẳng, rẽ ngôi giữa tối giản càng làm nổi bật gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn của minh tinh xứ Hàn.

Đoạn clip lộ "phụ kiện" hớ hênh của nữ diễn viên Jung Eun Chae. (Nguồn: behindpress)

Tuy nhiên, tạo hình này lại không thể hoàn hảo khi bộ váy của cô bất ngờ gặp sự cố tuột nhẹ, làm lộ miếng lót ngực màu đen trước hàng loạt ống kính. Thời điểm đó, Jung Eun Chae đã phải nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Nữ diễn viên tại sự kiện Rồng Xanh 2025.





Việc lộ miếng lót ngực màu đen khiến diện mạo của cô không được hoàn hảo như mong đợi.

Sau vài tháng, sự việc dần lắng xuống và tưởng chừng đã khép lại. Thế nhưng, chỉ vài ngày gần đây, đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc Jung Eun Chae gặp sự cố lại bất ngờ bị đăng tải lại trên nền tảng mạng xã hội và thu hút tới 2 triệu lượt xem, khiến khoảnh khắc này "nóng" trở lại. Nói cách khác, hình ảnh hớ hênh của nữ diễn viên đang bị lợi dụng câu view, tạo nên làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Clip cũ bị "đào" lại nhưng chỉ sau 2 ngày đã thu hút lượng tương tác cực lớn.

Jung Eun Chae bất ngờ nhận "cơn mưa" chỉ trích dù khoảnh khắc này đã xảy ra vài tháng.

Trái ngược với hình ảnh quyến rũ, sang chảnh trên thảm đỏ, ngoài đời Jung Eun Chae lại chuộng phong cách kín đáo, thanh lịch. Cô thường xuất hiện trong những bộ đồ có hơi hướng menswear, áo sơ mi dáng rộng hay blazer tối màu, vừa tinh tế vừa toát lên khí chất rất riêng.

