Ngu Thư Hân "lép vế" trước biểu tượng da nâu của Kpop

Những màn chung khung hình giữa sao Trung và sao Hàn từ lâu vẫn luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, bởi mỗi lần xuất hiện cạnh nhau là một lần netizen lại rôm rả so sánh nhan sắc, khí chất lẫn phong cách. Mới đây, khoảnh khắc đứng cạnh nhau của Ngu Thư Hân và Hyolyn cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt, hai nữ nghệ sĩ lại sở hữu hai màu da và phong cách gần như đối lập, tạo nên màn đọ sắc tương phản khá thú vị. Đáng chú ý, ở dưới phần bình luận, netizen lại bất ngờ hơn về diện mạo cựu trưởng nhóm Sistar, khiến Ngu Thư Hân phần nào mất đi spotlight.

Ngu Thư Hân và Hyolyn tương tác thân thiện tại 1 sự kiện. (Nguồn: Threads)

Ngu Thư Hân xuất hiện với diện mạo yêu kiều, nữ tính: làn da trắng sáng, gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét mềm mại tạo cảm giác rất thanh tú. Trong khung hình chung, visual của minh tinh Cbiz ghi điểm nhờ thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Chiếc váy quây ôm dáng với họa tiết hoa bản lớn tông vàng, cam và đỏ, mang hơi hướng cổ điển bắt mắt, tôn lên bờ vai mảnh và vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên. Mái tóc dài uốn nhẹ, kẹp nơ nhỏ một bên càng khiến tổng thể của người đẹp thêm nữ tính, ngọt ngào.

Hyolyn lại mang đến hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài khỏe khoắn, gợi cảm và đầy năng lượng. Làn da nâu đặc trưng giúp nữ ca sĩ nổi bật không hề kém cạnh Ngu Thư Hân, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Giọng ca Kpop chọn một thiết kế váy bodycon màu xanh mint ôm sát cơ thể, phần xẻ cao tôn trọn đôi chân săn chắc và đường cong quyến rũ. Mái tóc tẩy sáng buông thẳng càng làm diện mạo của cô thêm phần phóng khoáng, cá tính và sexy.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Hyolyn. Thậm chí, Ngu Thư Hân còn bị nói già dặn hơn dù kém ngôi sao Kpop 5 tuổi.

Diện mạo vừa chiến vừa sexy, khoe trọn vóc dáng săn chắc của Hyolyn. (Ảnh: Instagram)

Hyolyn (trước đây nổi tiếng với nghệ danh Hyorin) là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi bật của Kpop Gen 2, đặc biệt nhờ phong cách phóng khoáng, khỏe khoắn hiếm thấy ở thời điểm đó. Khi còn hoạt động cùng Sistar, nữ idol gây ấn tượng mạnh với làn da nâu rám nắng — hình ảnh gần như đối lập hoàn toàn với chuẩn da trắng sứ vốn thống trị Kpop lúc bấy giờ. Chính sự khác biệt ngoại hình cùng giọng hát nội lục giúp Hyolyn tạo được dấu ấn riêng giữa dàn idol nữ suốt nhiều năm. Không chỉ có màu da đặc trưng, nữ ca sĩ còn sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với đường cong rõ nét, đặc biệt là cặp đùi "mật ong", hông nở giúp mọi concept sexy càng thêm hút mắt.

Body sexy cùng cặp đùi "mật ong" trứ danh một thời của Hyolyn. (Ảnh: Instagram)

Ở thời kỳ hiện tại, body của Hyolyn đã có nhiều thay đổi theo hướng “siết” hơn: Cơ thể mảnh mai hơn trước, tỷ lệ mỡ thấp khiến cơ bụng hiện rõ và các đường cơ săn chắc hơn. Dù không còn vẻ đầy đặn như trước, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ thần thái tự tin và vẻ quyến rũ đầy năng lượng. Nhan sắc tuổi 35 của nữ ca sĩ cũng được đánh giá ngày càng trẻ trung, rạng rỡ hơn.