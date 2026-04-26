Nhắc đến Baifern Pimchanok là nhớ ngay đến danh xưng “ngọc nữ” đình đám của điện ảnh Thái. Là một trong những mỹ nhân đẹp nhất xứ chùa vàng, cô không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn chinh phục khán giả bởi gu ăn mặc trẻ trung và trendy. Ở tuổi 34, Baifern vẫn giữ được phong cách sành điệu, biến hóa linh hoạt từ nữ tính đến năng động, set đồ nào cũng gọn gàng, nịnh mắt.

Ngắm loạt outfit hè 2026 của cô nàng, chỉ cần vài set đơn giản cũng đủ thấy cuốn hút. Cách phối đồ không hề cầu kỳ nhưng vẫn hợp mốt, lại dễ áp dụng trong đời thường. Nếu đang bí ý tưởng mặc đẹp mùa hè, tủ đồ của Baifern chắc chắn là nguồn tham khảo đáng lưu lại.

Style hè của Baifern ghi điểm với combo áo 2 dây và quần kẻ vừa đơn giản vừa năng động. Set đồ mang lại cảm giác thoải mái, tươi tắn, diện đi chơi hay cà phê đều hợp vibe. Đây là kiểu outfit nên có trong tủ đồ vì dễ biến tấu, mix cùng nhiều trang phục khác vẫn xinh mà không sợ nhàm chán

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây, Quần kẻ

Outfit đi siêu thị của Baifern ghi điểm với combo áo ba lỗ và quần jeans rộng, thoải mái mà vẫn năng động. Cô nàng mix thêm túi cói để tổng thể trông nhẹ nhàng, vừa tiện lợi vừa xinh tươi, diện dạo phố cũng hợp lý hết nấc

Gợi ý mua sắm: Áo ba lỗ, Quần jeans

Lên đồ theo vibe cá tính, Baifern chọn set chấm bi đồng điệu với quần short và áo cổ yếm cắt xẻ nổi bật. Thiết kế tôn dáng khéo léo, mang lại cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Đây là một lựa chọn chuẩn chỉnh cho những ngày hè muốn nổi bật mà không cần quá cầu kỳ

Gợi ý mua sắm: Áo chấm bi, quần chấm bi

"Thời trang công trường" của Baifern vẫn giữ vững phong độ sành điệu với áo thun ôm và quần jeans lửng. Set đồ nhìn đơn giản nhưng cực kỳ có gu, vừa thoải mái vừa tôn dáng. Kiểu quần lửng dáng rộng đang được nhiều chị em ưa chuộng vì mặc mát, dễ di chuyển mà vẫn đảm bảo yếu tố thời trang

Gợi ý mua sắm: Áo thun, Quần jeans lửng

Váy 2 dây chuẩn item “ruột” của mùa hè và Baifern cũng không nằm ngoài đường đua. Cô nàng chọn diện thiết kế vàng tươi điểm hoa nhí, nhìn là thấy tràn đầy năng lượng. Baifern khẻo mix thêm túi cùng tông giúp tổng thể đồng điệu và nổi bật, thả dáng dưới nắng auto có ảnh xinh lịm tim

Gợi ý mua sắm: Váy 2 dây

Baifern gợi ý cho chị em set trắng gồm áo 2 dây và chân váy, nhìn vừa tinh khôi vừa mát mắt. Chi tiết bèo nhún được nhấn nhá khéo léo giúp tổng thể thêm mềm mại, nữ tính mà không hề sến. Diện đi dạo phố hay cà phê đều hợp vibe, đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây, Chân váy