Không logo, không màu mè: Vẫn có cách để mặc đi làm trông “đắt tiền” hơn hẳn
Không cần logo đắt tiền hay những món đồ cầu kỳ, phong cách “old money” chinh phục phụ nữ hiện đại bằng chính sự tiết chế và tinh tế.
Có một kiểu mặc đẹp không khiến người khác phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại càng nhìn càng thấy cuốn hút – đó chính là tinh thần của “old money”. Không chạy theo xu hướng, không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết nổi bật, phong cách này tập trung vào phom dáng chuẩn chỉnh, bảng màu trung tính và cách phối đồ có chủ đích. Trong môi trường công sở, nơi sự chỉn chu luôn được đặt lên hàng đầu, “old money” lại càng phát huy sức mạnh: vừa đủ lịch sự, vừa đủ tinh tế, nhưng vẫn giữ được nét riêng rất khó trộn lẫn.