Ngoại lệ showbiz: "Thánh nữ sold out" mặc gì cũng hot, Trung Quốc 1,4 tỷ dân không ai làm lại

Triệu Lộ Tư không chỉ là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ mà còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "thánh nữ sold out" khi mặc gì cũng hot, dùng món gì cũng cháy hàng, hễ xuất hiện là sản phẩm liên quan lập tức được săn lùng. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến cái tên Triệu Lộ Tư gần như trở thành một "ngoại lệ" trong showbiz. Mới đây nhất, nàng tiểu hoa sinh năm 1998 một lần nữa khẳng định sức hút của mình khi được vinh danh Top 1 Nghệ sĩ có sức mang hàng của năm 2025 trên Taobao.

Taobao vốn được biết đến là nền tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, quy tụ lượng người dùng đông đảo và có ảnh hưởng lớn tới thói quen tiêu dùng của giới trẻ. Việc Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí Top 1 trên nền tảng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của nữ diễn viên trong lĩnh vực mua sắm, từ khả năng tạo thảo luận đến hiệu ứng bán hàng. Đáng chú ý, không chỉ riêng năm 2025, Triệu Lộ Tư còn 3 năm liên tiếp giữ vững ngôi vị Top 1, một thành tích "hàng thật giá thật" khó ai làm lại.

Triệu Lộ Tư đạt No1 Nghệ sĩ có sức mang hàng của năm 2025 trên Taobao

Đây là năm thứ 3 liên tiếp nữ diễn viên dẫn đầu bảng xếp hạng này

Điểm qua một số outfit đẹp xuất sắc của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư nhiều lần gây bão khi diện các thiết kế đến từ những thương hiệu quen mặt trên Taobao, khiến loạt sản phẩm nhanh chóng cháy hàng. Không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nữ diễn viên còn được khen ngợi bởi khả năng tôn trang phục, diện set nào cũng cuốn hút.

Chiếc váy trắng bồng xoè của Ann Teano thành công mang đến cho Triệu Lộ Tư giao diện xinh xắn, yêu kiều. Nữ diễn viên nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình tóc ngắn cùng thiết kế váy 2 dây điệu xinh ngút ngàn

Áo thun tay dài của thương hiệu Chuu sau khi được Triệu Lộ Tư chưng diện đã nhanh chóng sold out trên các sàn thương mại điện tử. Diện mốt áo thun dài kết hợp cùng áo 2 dây, Triệu Lộ Tư khoe trọn nét cá tính mà vẫn thanh lịch, sành điệu

Không sai khi nói rằng áo khoác của thương hiệu JORYA nhanh chóng hết hàng một phần lớn là nhờ vào hiệu ứng Triệu Lộ Tư. Thiết kế áo xinh xắn với gam màu pastel bắt mắt, diện lên vừa ấm áp vừa tôn da, phối gì cũng đẹp

Áo dài tay thương hiệu MOONMOI mà Triệu Lộ Tư diện nhanh chóng nhận được lượt tìm kiếm đông đảo trên sàn Taobao. Thiết kế áo dáng ôm cùng hoạ tiết xinh xắn, dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau

Thiết kế đến từ thương hiệu NANA JACQUELINE với sắc đỏ rực rỡ mang đến cho Triệu Lộ Tư vẻ ngoài yêu kiều, tươi tắn. Dáng áo phồng vai và chiết eo nhẹ nhàng giúp tạo tỉ lệ cân đối, hài hoà



