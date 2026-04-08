Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân "tuổi băm" vẫn mê tít màu hồng, cưa sừng làm meo meo được cả châu Á khen xinh

Ở showbiz Hàn, không khó để nhận ra các mỹ nhân khi bước qua ngưỡng 30+ đã có sự thay đổi trong phong cách, hướng đến sự trưởng thành hoặc sexy… và dần dần rời xa những hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu thời thiếu nữ. Duy chỉ có một ngoại lệ gọi tên Irene. Dù đã 35 tuổi, cô nàng vẫn cứ trung thành với style idol điệu đà nữ tính. Điều đáng nói ở đây đó là, Irene quá trẻ trung và xinh đẹp so với tuổi thật, nên phong cách "meo meo" bánh bèo hoàn toàn phù hợp với cô, không có 1 chút phản cảm lố bịch hay sến rện nào ở đây cả!

Theo đuổi style dễ thương, Irene đặc biệt chuộng màu hồng - từ sân khấu, sự kiện cho đến street style đời thường, gam màu này chiếm số lượng áp đảo trong tủ đồ của Irene. Nhưng điều khiến cô trở thành “ngoại lệ” nằm ở cách xử lý trang phục. Thay vì chọn những thiết kế cầu kỳ dễ gây cảm giác "ngấy", Irene ưu tiên các item có phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh tế, giúp tổng thể luôn thanh thoát và hiện đại.

Một trong những công thức quen thuộc của cô là diện váy hoặc set đồ tông hồng pastel, kết hợp cùng makeup trong trẻo và kiểu tóc tối giản. Chính sự đồng nhất này giúp outfit trông nhẹ nhàng, không bị rối mắt, đồng thời giữ được nét nữ tính đặc trưng.

Với những gam hồng đậm hơn hoặc thiết kế bồng bềnh hơn, Irene lại tiết chế bằng cách chọn thiết kế tối giản hoặc phối cùng các màu trung tính như trắng, be để cân bằng tổng thể.

Cô cũng thường áp dụng công thức dùng màu hồng làm điểm nhấn và diện set đồng màu bên ngoài khiến tổng thể outfit vừa trẻ trung lại không bị quá đà.

Điểm đáng học hỏi ở Irene là cách biến màu hồng từ một gam màu “kén người mặc” trở thành lựa chọn dễ ứng dụng. Nhờ vậy, dù đã bước sang độ tuổi 35+, Irene vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, tinh tế mà không hề tạo cảm giác “cưa sừng”.

Có thể nói, nếu bạn từng e ngại màu hồng vì sợ bị “sến”, thì style của Irene chính là minh chứng rõ ràng rằng chỉ cần chọn đúng sắc độ và cách phối, đây hoàn toàn có thể trở thành gam màu giúp nâng tầm diện mạo một cách đầy cuốn hút.

Gợi ý shopping:

- Nơi mua: ZARA

- Nơi mua: Sarah Phung

- Nơi mua: DAZMEE

- Nơi mua: TENDRE