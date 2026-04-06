4 kiểu áo hè xinh lịm tim, phối với quần jeans hay chân váy đều xuất sắc

Không cần quá nhiều item cầu kỳ, chỉ cần vài kiểu áo cơ bản nhưng chọn đúng là đủ để “cứu cánh” cho cả tủ đồ. Những thiết kế dễ mặc, dễ phối luôn chiếm ưu thế vì có thể linh hoạt diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi học, đi làm đến đi chơi. Nếu đang muốn làm mới phong cách mà vẫn giữ sự tiện dụng, 4 kiểu áo dưới đây là những lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Áo sơ mi

Áo sơ mi không còn bó hẹp trong hình ảnh chỉ dành cho môi trường công sở mà ngày càng được biến tấu đa dạng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với chất liệu mỏng nhẹ như cotton, linen hay lụa, áo sơ mi mang lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu khi mặc trong mùa hè. Điểm thú vị của item này nằm ở khả năng phối đồ linh hoạt, bạn có thể khoác ngoài sơ mi với áo quây hoặc áo hai dây để tạo cảm giác phóng khoáng, năng động hơn khi đi chơi. Khi kết hợp cùng quần jeans, quần short hay chân váy đều dễ dàng tạo nên set đồ gọn gàng mà vẫn thời trang.

Áo baby doll

Áo baby doll là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Thiết kế đặc trưng với phom dáng rộng, bồng bềnh giúp tạo cảm giác thoải mái, đồng thời che khuyết điểm cơ thể khá tốt. Hiện nay, áo baby doll có nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, từ vải cotton, voan đến đũi, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng phong cách. Khi phối cùng quần short, chân váy hoặc jeans, item này vừa giữ được nét ngọt ngào, vừa không kém phần trendy, rất hợp để diện đi chơi hoặc dạo phố.

Áo lệch vai

Áo lệch vai là item giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Thiết kế khoe khéo phần vai mang lại cảm giác nữ tính nhưng vẫn có chút cá tính, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tùy vào sở thích, bạn có thể chọn áo lệch vai dáng ôm để tôn lên đường nét cơ thể hoặc dáng rộng để tạo sự thoải mái, phóng khoáng.

Áo hai dây

Áo hai dây là item gần như không thể thiếu trong mùa hè nhờ sự mát mẻ và linh hoạt khi phối đồ. Từ những thiết kế basic đến các kiểu điệu đà với ren, nơ hay chi tiết nhún, áo hai dây ngày càng đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đây là lựa chọn “chuẩn bài” cho những buổi đi chơi, du lịch hoặc dạo phố. Bạn có thể mix cùng quần jeans để tạo vẻ ngoài năng động hoặc kết hợp với chân váy để tăng thêm phần nữ tính. Ngoài ra, áo hai dây cũng có thể mặc bên trong, phối cùng sơ mi hoặc áo khoác mỏng để tạo layer thú vị.

