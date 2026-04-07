4 công thức mặc đồ đi làm nhẹ mát mùa nóng, độ thanh lịch vẫn đảm bảo

Mùa nóng luôn là "bài toán" khó cho dân công sở: vừa phải đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp, vừa cần cảm giác thoáng mát để dễ chịu suốt ngày dài. Thay vì loay hoay mỗi sáng trước tủ đồ, bạn có thể tham khảo 4 công thức phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây. Không cầu kỳ, không mất thời gian, nhưng vẫn đủ tinh tế để bạn tự tin xuất hiện ở nơi làm việc.

Áo blouse và quần ống suông

Đây là combo gần như "bất bại" trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Áo blouse với chất liệu nhẹ như voan, lụa hoặc cotton mỏng mang lại cảm giác mềm mại, thoáng khí. Những thiết kế có chi tiết tay bồng, cổ nơ hay xếp ly nhẹ giúp tổng thể trông nữ tính hơn mà không bị rườm rà.

Khi kết hợp cùng quần ống suông, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa thanh lịch vừa dễ chịu. Kiểu quần này không ôm sát cơ thể, tạo độ thông thoáng và giúp di chuyển linh hoạt hơn. Đặc biệt, quần ống suông còn có khả năng "hack dáng", khiến đôi chân trông dài và thẳng hơn.

Về màu sắc, bạn có thể chọn áo blouse sáng màu như trắng, be, xanh pastel để tạo cảm giác mát mẻ. Quần nên giữ ở tông trung tính như đen, xám hoặc nâu nhạt để cân bằng tổng thể. Chỉ cần thêm một đôi giày bệt hoặc sandal tối giản là đã đủ hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế.

Chân váy dài và áo màu trung tính

Chân váy dài là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giữ sự nữ tính nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái trong mùa nóng. Những thiết kế dáng suông hoặc chữ A, chất liệu mỏng nhẹ như linen hay cotton sẽ giúp bạn tránh cảm giác bí bách.

Khi phối cùng áo màu trung tính như trắng, kem, xám nhạt hoặc nâu, tổng thể trang phục sẽ trở nên hài hòa và dễ nhìn. Áo có thể là áo thun trơn, áo sơ mi đơn giản hoặc áo kiểu nhẹ nhàng, tùy theo phong cách cá nhân.

Điểm hay của công thức này nằm ở sự linh hoạt: bạn có thể biến tấu chân váy với nhiều họa tiết khác nhau như hoa nhí, kẻ ô hoặc trơn màu. Nếu chân váy đã nổi bật, hãy giữ áo thật đơn giản để tránh rối mắt.

Áo sơ mi và quần ống rộng

Áo sơ mi luôn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, nhưng trong mùa nóng, bạn nên ưu tiên những thiết kế rộng rãi, chất liệu mỏng và thoáng. Sơ mi oversized hoặc dáng suông sẽ giúp giảm cảm giác gò bó, đồng thời mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn.

Kết hợp với quần ống rộng là lựa chọn thông minh để tăng độ thoải mái. Kiểu quần này tạo khoảng trống giữa vải và da, giúp không khí lưu thông tốt hơn, đặc biệt trong những ngày oi bức.

Về cách phối màu, bạn có thể thử những tông sáng như xanh nhạt, trắng hoặc pastel cho áo, đi cùng quần màu trung tính hoặc cùng tông để tạo sự đồng nhất. Nếu muốn nổi bật hơn một chút, hãy chọn sơ mi có họa tiết nhẹ như kẻ hoặc chấm bi mini.

Set đồ này phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau, từ công ty truyền thống đến không gian sáng tạo. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách gọn gàng và đôi giày loafer hoặc sneaker đơn giản, bạn đã có ngay diện mạo vừa năng động vừa chuyên nghiệp.

Váy liền sáng màu

Những ngày quá nóng khiến bạn không muốn suy nghĩ nhiều về việc phối đồ, váy liền chính là "cứu cánh" hoàn hảo. Chỉ cần một chiếc váy phù hợp, bạn đã có ngay một outfit hoàn chỉnh mà không cần kết hợp nhiều lớp.

Trong mùa hè, váy sáng màu như trắng, vàng nhạt, xanh pastel hay hồng phấn luôn là lựa chọn lý tưởng. Những gam màu này không chỉ giúp phản xạ ánh nắng tốt hơn mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới.

Về kiểu dáng, bạn có thể chọn váy dáng suông, dáng chữ A hoặc váy midi để vừa đảm bảo sự kín đáo nơi công sở, vừa tạo sự thoải mái khi di chuyển. Chất liệu nên ưu tiên cotton, linen hoặc lụa mỏng để tối đa hóa sự thoáng mát.

Ảnh: Instagram