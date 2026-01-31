Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân bị chê đủ đường, chỉ riêng style là dân tình khen tới tấp, thậm chí còn copy
Mỹ nhân này có gu thời trang vô cùng cuốn hút.
Ngu Thư Hân (sinh năm 1995) là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Hoạt động với vai trò diễn viên và ca sĩ, cô ghi dấu ấn nhờ gương mặt xinh xắn, phong thái rạng rỡ cùng tính cách tươi vui, hào sảng. Tuy nhiên, đi kèm với độ phủ sóng cao, Ngu Thư Hân cũng là cái tên thường xuyên vướng tranh cãi. Cô thường bị khán giả chê diễn xuất "giả trân", biểu cảm gương mặt lố, nhiều lần trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.
Dù được khen chê như cơm bữa, có một điều khó phủ nhận là phong cách thời trang của Ngu Thư Hân rất có gu. Sở hữu chiều cao 1m69 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, mỹ nhân sinh năm 1995 luôn biết cách chọn trang phục tôn dáng, khéo léo cân bằng giữa sự cá tính và nét nữ tính. Nhờ khả năng phối đồ linh hoạt, mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến hình ảnh trẻ trung, thời thượng, là một trong những "sách mẫu" mặc đẹp được nhiều chị em yêu thích.
Ngu Thư Hân có nhan sắc xinh đẹp, style cuốn hút nhưng đồng thời cũng là mỹ nhân thường xuyên bị chê
Trong thời gian ghi hình bộ phim Vân Sơ Lệnh, phong cách thời trang của Ngu Thư Hân liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì quá cuốn hút. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng tại phim trường, cô vẫn ăn vận cực sành điệu, set đồ nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng, từ cách phối màu đến phom dáng, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
