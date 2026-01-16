Ngoại lệ của showbiz: Mỹ nhân 42 tuổi mặt vẫn "búng ra sữa", ăn mặc đẹp đến nỗi gái 18 phải học tập

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Hoa ngữ với sự nghiệp diễn xuất ổn định và sức hút bền bỉ. Dù đã bước sang tuổi 42, cô vẫn khiến công chúng ngạc nhiên bởi ngoại hình trẻ trung, gương mặt baby như búp bê và làn da căng mịn hiếm thấy ở độ tuổi U45. Sở hữu vẻ ngoài bất chấp thời gian nên Trần Nghiên Hy thường xuyên được nhắc đến như một biểu tượng "hack tuổi" của Cbiz, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Trần Nghiên Hy 42 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi

Trong dàn mỹ nhân Cbiz, Trần Nghiên Hy nổi tiếng là người sở hữu nhan sắc vượt thời gian



Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ, phong cách ăn vận của Trần Nghiên Hy cũng được đánh giá cao. Với vóc dáng cân đối, cô thường ưu tiên những trang phục đơn giản, thanh lịch, hạn chế mix match cầu kỳ. Chính sự tối giản, thoải mái và dễ ứng dụng ấy đã giúp Trần Nghiên Hy luôn chọn được những outfit tôn dáng, góp phần tạo nên hiệu ứng "hack tuổi" rõ rệt mỗi khi xuất hiện.

Trần Nghiên Hy thường theo đuổi phong cách tối giản, ưu tiên những thiết kế váy hoặc áo cổ vest phối cùng chân váy ngắn. Khi kết hợp thêm giày cao gót, tổng thể trang phục sẽ trở nên trẻ trung, thanh lịch

Diện gile đen kết hợp cùng chân váy đồng màu, Trần Nghiên Hy khéo léo chọn thiết kế cổ áo bẻ trắng làm điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa và bớt đơn điệu

Bí quyết “hack tuổi” của Trần Nghiên Hy nằm ở việc ưu tiên những item đơn giản, ít họa tiết cầu kỳ. Khi diện sơ mi trắng phối cùng chân váy xám và giày loafer, Trần Nghiên Hy trông trẻ trung hơn hẳn, như vừa “ăn gian” cả chục tuổi

Khi diện áo blouse tím pastel tay phồng, phối cùng quần short trắng cạp cao, Trần Nghiên Hy dễ dàng tạo nên set đồ vừa thanh lịch, chỉn chu mà vẫn rất sành điệu

Vẫn là cách phối đó, nhưng ở một outfit khác, Trần Nghiên Hy khéo léo mix thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn cho vòng eo, giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, cân đối và bắt mắt hơn

Khi diện sơ mi cùng quần jeans, Trần Nghiên Hy lựa chọn cách sơ vin để tổng thể gọn gàng, đồng thời nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng mảnh, giúp outfit trông chỉn chu và tôn dáng

Khi diện áo croptop ngắn, Trần Nghiên Hy khéo khoác ngoài một chiếc áo tweed cộc tay. Chất liệu tweed vốn mang lại cảm giác thanh lịch, khi kết hợp cùng croptop tạo nên hiệu ứng nửa kín nửa hở vừa phải, giúp trang phục vẫn giữ được nét tinh tế, sang trọng