Ngoại lệ của showbiz: Mỹ nhân 42 tuổi mặt vẫn "búng ra sữa", ăn mặc đẹp đến nỗi gái 18 phải học tập
Quá khó để chê mỹ nhân này.
Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Hoa ngữ với sự nghiệp diễn xuất ổn định và sức hút bền bỉ. Dù đã bước sang tuổi 42, cô vẫn khiến công chúng ngạc nhiên bởi ngoại hình trẻ trung, gương mặt baby như búp bê và làn da căng mịn hiếm thấy ở độ tuổi U45. Sở hữu vẻ ngoài bất chấp thời gian nên Trần Nghiên Hy thường xuyên được nhắc đến như một biểu tượng "hack tuổi" của Cbiz, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Trần Nghiên Hy 42 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi
Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ, phong cách ăn vận của Trần Nghiên Hy cũng được đánh giá cao. Với vóc dáng cân đối, cô thường ưu tiên những trang phục đơn giản, thanh lịch, hạn chế mix match cầu kỳ. Chính sự tối giản, thoải mái và dễ ứng dụng ấy đã giúp Trần Nghiên Hy luôn chọn được những outfit tôn dáng, góp phần tạo nên hiệu ứng "hack tuổi" rõ rệt mỗi khi xuất hiện.
Trần Nghiên Hy thường theo đuổi phong cách tối giản, ưu tiên những thiết kế váy hoặc áo cổ vest phối cùng chân váy ngắn. Khi kết hợp thêm giày cao gót, tổng thể trang phục sẽ trở nên trẻ trung, thanh lịch
