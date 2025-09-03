Ngoại hình đáng lo ngại của Park Min Young

Ngày 1/9, Park Min Young tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình cuối tuần mới của đài TV Chosun, Confidence Man KR, được tổ chức tại khách sạn Stanford ở quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc.

Tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1986 diện váy màu be ôm sát, phô bày vóc dáng gầy gò, với phần xương quai xanh lõm sâu và đôi tay khẳng khiu. Gương mặt Park Min Young trông hốc hác, má hóp vào và vùng da xung quanh miệng không còn căng mịn như xưa.

Park Min Young gây lo ngại trong lần xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim.

Người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho sức khỏe người đẹp 39 tuổi. Việc giảm cân đáng kể khiến cô trông thiếu sức sống và xuống sắc hơn trước đây.

Cư dân mạng bình luận: “Trông cô ấy hơi gầy. Tôi lo quá”, “Cô ấy ổn không vậy?”, “Tôi hy vọng cô ấy vẫn khỏe”, “Trông cô ấy như mắc bệnh biếng ăn”, “Theo tôi thấy, cô ấy luôn trông gầy gò”…

Trước phản ứng của fan, Park Min Young lên tiếng giải thích: “Hiện tại, tôi ăn kiêng lành mạnh cho nhân vật Han Seol Ah trong tác phẩm Siren mà tôi đang quay. Bên cạnh đó, gần đây do lịch trình hơi dày đặc nên tôi sụt cân thêm một chút, khiến người hâm mộ lo lắng. Tôi vẫn khỏe mạnh, đừng lo nhé. Tôi ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Hãy chờ đón cả Confidence Man KR, Siren và các chương trình giải trí nữa nhé”.

Confidence Man KR là bộ phim hài xoay quanh 3 kẻ lừa đảo đa tài. Họ cùng nhau thực hiện kế hoạch báo thù chống lại phe phản diện. Phim dự kiến ra mắt ngày 6/9. Trong khi đó, Siren có cốt truyện kể về nhân viên bảo hiểm bị cuốn vào vụ án bí ẩn liên quan đến cái chết của một giáo viên nữ. Park Min Young được cho đảm nhận vai giáo viên bí ẩn, có đời sống tình cảm đầy bi kịch.

Đây không phải lần đầu Park Min Young giảm cân vì vai diễn. Năm 2023, khi tham gia bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi, nữ diễn viên giảm xuống còn 37 kg để phù hợp vai diễn Kang Ji Won - người mắc bệnh ung thư, cuộc đời nhiều trắc trở. Với chiều cao 1,64 m, đây thực sự là số cân nặng đáng báo động.

Theo tờ Chosun , Park Min Young từng chia sẻ để duy trì vóc dáng, cô thường tập luyện cơ bắp và ăn ức gà - thực phẩm giàu protein và ít chất béo.

Park Min Young gầy gò hơn trước kia nhiều.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo tình trạng thiếu cân có thể dẫn đến nhiều tác hại. Đặc biệt, nếu thiếu cân đi kèm với thiếu khối lượng cơ bắp càng nguy hiểm hơn.

Giám đốc Hwang Sang Pil của bệnh viện chỉnh hình Apgujeong Note (Seoul) cho biết: “Khi thiếu khối lượng cơ, nguy cơ gãy xương sau khi bị ngã sẽ cao hơn. Cơ bắp vốn có vai trò bảo vệ xương, nhưng khi cơ bị mất đi, xương sẽ lộ ra và chịu tác động trực tiếp”.