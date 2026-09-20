Ngoài điện thoại, 4 yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực của trẻ, cha mẹ đừng chủ quan

Các thiết bị điện tử thường được xem là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến thị lực của trẻ nhỏ.

Việc tiếp xúc với màn hình quá sớm hoặc quá lâu có thể gây nhiều tác hại. Thế nhưng, không ít cha mẹ vẫn chưa thực sự coi trọng vấn đề này. Mỗi khi con khóc, người lớn liền đưa điện thoại cho con xem, miễn sao trẻ chịu ngồi yên.

Cách dỗ dành này có thể đem lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng những ảnh hưởng đối với mắt của trẻ lại không thể xem nhẹ.

Thị lực của trẻ nhỏ còn rất non yếu. Tiếp xúc với thiết bị điện tử quá sớm và trong thời gian dài dễ khiến mắt mệt mỏi, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường của nhãn cầu.

Vì vậy, cha mẹ cần kiểm soát chặt thời gian trẻ nhìn màn hình cũng như giữ khoảng cách phù hợp để bảo vệ mắt cho con.

Ngoài điện thoại, bốn yếu tố dưới đây cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Cha mẹ biết càng sớm càng tốt.

1. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt

Võng mạc của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, trong khi khả năng tự bảo vệ của mắt vẫn còn hạn chế. Vì vậy, khi đưa trẻ ra ngoài trời, cha mẹ cần chú ý che chắn cho mắt con.

Mắt trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ ít tháng tuổi, rất nhạy cảm với ánh nắng trực tiếp. Việc để ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt có thể gây tổn thương và ảnh hưởng đến thị lực.

Người lớn thường có phản xạ nheo mắt, quay mặt hoặc lấy tay che khi gặp ánh sáng chói. Trẻ nhỏ lại chưa biết tự bảo vệ như vậy. Phần lớn thời gian trẻ nằm ngửa nên khi được đưa ra ngoài, mắt có thể dễ dàng hướng thẳng về phía mặt trời.

Cha mẹ nên chọn thời điểm có ánh sáng dịu, sử dụng mái che xe đẩy hoặc mũ phù hợp. Tuy nhiên, không nên che kín khiến không khí khó lưu thông và tuyệt đối không để trẻ nhìn trực tiếp vào mặt trời.

2. Viêm kết mạc và vệ sinh mắt không đúng cách

Viêm kết mạc ở trẻ có thể liên quan đến việc vệ sinh chưa tốt, nhiễm khuẩn, dị ứng hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Khi mắt khó chịu hoặc có nhiều dịch tiết, trẻ thường đưa tay lên dụi. Bàn tay không sạch, kết hợp với việc dụi mắt liên tục, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương hoặc nhiễm trùng.

Tình trạng viêm kéo dài mà không được xử lý đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt của trẻ.

Cha mẹ cần giữ tay trẻ sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh đồ chơi và các vật dụng con hay chạm vào. Không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, nhất là các loại thuốc chứa kháng sinh hoặc corticoid, nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu mắt trẻ đỏ, sưng, nhiều ghèn, chảy nước mắt liên tục, sợ ánh sáng hoặc có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa con đi khám.

3. Tầm nhìn bị hạn chế, ít tiếp xúc với không gian ngoài trời

Trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt trước một tuổi, trẻ thường dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Nếu không gian sinh hoạt quá chật hẹp và trẻ chỉ thường xuyên nhìn các vật ở khoảng cách gần, cơ hội quan sát xa sẽ bị hạn chế.

Bởi vậy, cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ được nhìn nhiều khoảng cách khác nhau trong môi trường an toàn. Đưa con ra ngoài phù hợp với độ tuổi giúp trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, quan sát cảnh vật và mở rộng tầm nhìn.

Không nhất thiết mỗi lần phải ở ngoài trời thật lâu. Điều quan trọng là duy trì đều đặn, lựa chọn thời điểm thời tiết dễ chịu và tránh ánh nắng gay gắt.

Việc cho trẻ ra ngoài nhiều lần trong ngày với thời lượng vừa phải không chỉ có lợi cho đôi mắt mà còn giúp con tiếp xúc với môi trường xung quanh, hỗ trợ quá trình phát triển thể chất và cảm giác.

4. Sử dụng mắt trong môi trường thiếu sáng

Ánh sáng trong không gian sinh hoạt cũng là vấn đề cha mẹ cần lưu ý. Khi trẻ nhìn sách, đồ chơi hoặc các vật ở khoảng cách gần trong điều kiện quá tối, mắt phải điều tiết nhiều hơn và dễ mệt mỏi.

Phòng của trẻ nên có nguồn sáng phù hợp, không quá tối nhưng cũng không quá chói. Ánh sáng cần được phân bố tương đối đều, tránh để đèn chiếu thẳng vào mắt con.

Khi trẻ chơi đồ chơi, xem tranh hoặc tập đọc, cha mẹ nên bảo đảm không gian đủ sáng và giữ khoảng cách thích hợp.

Cho trẻ ra ngoài đều đặn để hỗ trợ bảo vệ thị lực

Sau khi trẻ đầy tháng và tình trạng sức khỏe cho phép, cha mẹ có thể từng bước hình thành thói quen đưa con ra ngoài.

Không cần quá đặt nặng việc mỗi lần phải đi thật lâu. Thay vào đó, có thể cho trẻ ra ngoài nhiều lần với thời lượng vừa phải, tùy theo độ tuổi, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Ở ngoài trời, trẻ có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và quan sát những vật ở khoảng cách xa hơn. Đây là thói quen được cho là có lợi đối với sự phát triển thị giác.

Khi đưa trẻ ra ngoài, cha mẹ vẫn cần tránh khung giờ nắng gắt, không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt và luôn theo dõi phản ứng của con.

Giữ vệ sinh và tránh để mắt trẻ hoạt động quá sức

Mắt của trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Ngoài việc giữ sạch tay và vùng quanh mắt, cha mẹ cũng nên để ý những nguyên nhân khiến trẻ thường xuyên dụi mắt hoặc tỏ ra khó chịu.

Một số tình trạng cần lưu ý gồm lông mi quặm vào trong, không khí quá khô, mắt có dị vật, trẻ nhìn gần quá lâu hoặc môi trường có nhiều bụi và khói.

Nếu trẻ thường xuyên nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn, mắt lệch, sợ ánh sáng, chảy nước mắt bất thường, hay dụi mắt hoặc khó nhận biết đồ vật, cha mẹ nên đưa con đến bác sĩ chuyên khoa mắt để kiểm tra.

Lời kết

Nhãn cầu và hệ thống thị giác của trẻ nhỏ vẫn đang trong quá trình phát triển nên cần được chăm sóc cẩn thận.

Ngoài việc hạn chế thiết bị điện tử, cha mẹ nên bảo vệ mắt con khỏi ánh sáng quá mạnh, giữ vệ sinh, bảo đảm môi trường đủ sáng và tạo điều kiện để trẻ được hoạt động ngoài trời phù hợp.

Những thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể tác động đến đôi mắt của trẻ. Vì vậy, cha mẹ đừng chủ quan và cũng không nên tự điều trị khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường ở mắt, cha mẹ nên đưa con đi khám chuyên khoa thay vì tự chẩn đoán hoặc dùng thuốc.

Nguồn: Sohu