Nghiên cứu của ĐH Harvard: Không dạy trẻ làm việc nhà, lớn lên con khó thành công

"Nếu hôm nay con bạn không làm việc nhà, đừng ngạc nhiên nếu sau này chúng gặp khó khăn khi làm việc chung với đồng nghiệp". Đây là thông điệp của Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn sách: How To Raise An Adult (Tạm dịch: Làm sao để con trưởng thành), đồng thời là cựu sinh viên của Đại học Standford.



Trong một bài nói chuyện với chương trình TED Talks, Lythcott-Haims nhấn mạnh về sự thay đổi từ một đứa trẻ siêng năng đến một người thành công sau này đều bắt đầu từ làm việc nhà.

Khi một đứa trẻ được bố mẹ dạy làm việc nhà, tương lai chúng sẽ trở thành một người biết hợp tác với đồng nghiệp. Khi gặp khó khăn, chúng biết cách giải quyết vấn đề và có xu hướng hoàn thành mọi thứ một cách độc lập.

Một nghiên cứu kéo dài 75 năm của Đại học Harvard cũng đã phát hiện ra những tính bước ngoặc về các yếu tố thúc đẩy hạnh phúc của con người. Một trong các yếu tố đó chính là những người làm việc nhà nhiều trong thời thơ ấu sẽ hạnh phúc hơn sau này.

"Bằng cách bắt trẻ làm việc nhà như đổ rác, gấp quần áo, trẻ sẽ nhận ra rằng bản thân cần phải làm việc để trở thành một phần trong cuộc sống", Lythcott-Haims nói.

Lythcott-Haims cũng chia sẻ rằng, mình từng nuôi dạy 2 đứa con như thể chúng là những cây bonsai mỏng manh. Khi muốn cắt tỉa, cô luôn đảm bảo rằng mình không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cái cây. Nhưng theo thời gian, cô nhận ra con cái không phải là cây cảnh, trẻ rất dễ bị tổn thương. Những đứa trẻ giống như bông hoa dại và cô sẽ nuôi nấng theo kiểu để chúng tự phát triển, tự sinh sôi nảy nở mà không cần có cô bên cạnh.

Bố mẹ nên rèn luyện trẻ làm việc nhà như thế nào?

Muốn con cái sau này có một tương lai tốt đẹp, biết tự lập, bố mẹ cần phải dạy trẻ làm việc nhà ngay từ nhỏ.

- Trước 3 tuổi, trẻ cần phát triển nhận thức về việc giúp đỡ

Trước năm 3 tuổi, trẻ cần được bố mẹ nuôi dưỡng ý thức giúp đỡ như tự uống sữa, uống xong đặt bình bú vào vị trí quy định, rác cần được vứt vào thùng rác, vào nhà phải cởi giày và đặt vào tủ… Những hành động nhỏ này cũng được coi là một phần của việc nhà. Hãy để trẻ hình thành thói quen này từ khi còn nhỏ, trong tương lai bố mẹ sẽ đỡ vất vả khi con cái rất biết cách tự tập.

- Từ 3 đến 7 tuổi, trẻ có thể làm một số công việc nhà đơn giản một mình

Vào giai đoạn này, trẻ cần được bố mẹ dạy cách tự mặc quần áo, mang giày, cất đồ đúng nơi quy định, hoặc cho trẻ lau bàn, úp bát đĩa, tưới cây… Những việc đơn giản này trẻ đều có thể tự mình làm được.

- Sau 7 tuổi, trẻ cần được chủ động làm việc nhà như một thói quen

Trẻ cần tự giác ý thức việc mình cần phải làm việc nhà như đó là trách nhiệm của một thành viên trong gia đình, chẳng hạn như ăn xong phải dọn dẹp bát đĩa, tự dọn dẹp phòng riêng, tự tắm rửa thay đồ…

Có một điều bố mẹ cần chú ý là khi trẻ chưa làm tốt cũng đừng vội chỉ trích mà thay vào đó là giải thích, hướng dẫn. Chỉ khi bố mẹ khen ngợi vừa đủ việc trẻ làm, nó sẽ thúc đẩy sự tự tin và động lực làm việc nhà của trẻ. Đừng để trẻ nghĩ rằng, bố mẹ can thiệp vào vì cho rằng con cái làm không tốt, mọi kết quả cần được tích lũy từng chút một. Bố mẹ cần phải có sự kiên nhẫn và tin tưởng vào con mình.

Việc nhà tuy không quan trọng bằng việc học nhưng nếu dạy trẻ làm việc nhà từ sớm, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong học tập, công việc, cuộc sống của trẻ sau này. Vì vậy, bố mẹ cần trau dồi ý thức làm việc nhà cho trẻ ngay từ bây giờ!

