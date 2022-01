Nghịch ngợm đẩy chiếc tivi đắt tiền rơi tan tành, bé gái khiến mẹ chỉ còn biết bất lực thét lớn một câu, ai nghe cũng đồng cảm

Thích nghịch ngợm, hiếu động, luôn tò mò và toàn làm điều khó hiểu,... là tất cả những từ ngữ dùng để mô tả tính cách của trẻ nhỏ. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào cũng thích bày trò phá phách và cũng tùy từng tình huống diễn ra sự việc nhưng hầu hết những câu chuyện được chia sẻ trên MXH đều khiến nhiều người bất ngờ hoảng hốt về hành động nghịch dại của chúng.

Minh chứng mới đây nhất là câu chuyện về màn nghịch ngợm từ một "tiểu công chúa" đã khiến chiếc Smart TV đời mới rơi vỡ tan tành trong tiếng "thét gào" bất lực của người mẹ.

Cụ thể, trong đoạn video là hình ảnh được trích xuất từ camera phòng khách của gia đình. Lúc này có hai bé gái tầm khoảng hơn 2 tuổi đang chơi quanh khu vực kệ tủ tivi. Nhưng đáng chú ý, một cô bé lại loay hoay nghịch ngợm đẩy chiếc Smart TV ra khỏi kệ tủ cho dù vốn dĩ nó đang nằm yên vị ngay ngắn.

Bé gái nghịch ngợm đẩy tivi và cái kết đắng cho ví tiền của mẹ.

Và rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, dù sức bé có hạn nhưng chiếc tivi đời mới đã nhanh chóng đổ ập xuống sàn, vỡ tan tành. Phát hiện ra sự việc sau tiếng động lớn từ cú rơi của tivi, người mẹ lúc này chỉ còn biết quát lớn đầy bất lực "xong rồi trời ơi". Tuy nhiên, xét trên góc độ khách quan, có thể thấy điều may mắn nhất trong sự vụ nghịch dại này chính là việc chiếc tivi không rơi trúng vào người bé gái và không có thương tích nào gây nguy hại cho bé.

Đoạn clip chỉ mới đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai cũng hoảng hốt khi chứng kiến cú rơi cực mạnh của chiếc tivi. Nhưng điều khiến dân mạng ấn tượng hơn cả lại là tiếng hét trong bất lực của bà mẹ. "Volume max", "tiếng hét của mẹ giống mình quá, thỉnh thoảng mình cũng giận sôi người không giữ bình tĩnh được phải hét lên với con",...

Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với tình huống của mẹ bởi nhìn chiếc tivi đắt tiền tan tành, nằm úp mặt chỏng chơ trên sàn, thứ ở lại có lẽ chỉ là còn nỗi xót xa cho ví tiền mà thôi.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều mẹ vào an ủi khổ chủ và góp ý để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ: "May mắn là con gái không sao, mẹ hãy tích cực lên", "cũng may là không rơi vào bé hay hở điện vì mình thấy tivi vẫn đang bật", "mẹ nên gắn chắc tivi, không nên chỉ đặt tivi trên kệ thế này, rất dễ là nguy cơ cho sự nghịch ngợm của lũ trẻ", "nhà mình phải vít giữ cố định lại, không dám để trên kệ tơ hơ thế đâu",...

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút lượng tương tác khủng trên mạng xã hội.

Dưới đây là một số cách bảo vệ trẻ tránh nguy hiểm ngay tại nhà: Khoá tủ quần áo khi không dùng: Trẻ biết đi có thể dễ dàng mở được cửa tủ quần áo, nhất là cửa ở dạng trượt ra trượt vào. Điều này khiến trẻ vui vẻ khám phá nhiều đồ mới nhưng cũng nguy hiểm nếu không may mắc kẹt và cha mẹ không phát hiện kịp thời. Cố định tủ, giá sách chắc chắn: Các chuyên gia khuyên những bậc phụ huynh nên cố định tủ quần áo, giá sách và nhiều đồ đạc nặng khác để tránh trường hợp rơi đổ vào người con trẻ khi trẻ nghịch, đánh đu vào tủ, thích leo trèo lên đồ nội thất trong phòng. Che ổ điện: Ổ điện thường lắp ở vị trí thấp trong khi những đứa trẻ luôn tò mò về mọi thứ mới lạ. Cha mẹ nên đậy nắp những ổ cắm điện khi không sử dụng để ngăn trẻ đưa ngón tay hoặc vật dẫn điện vào. Chọn rèm không dây: Dây trên rèm có nguy cơ cuốn vào người trẻ, nguy hiểm hơn là vào cổ, bóp nghẹt đường thở. Nếu có thể, cha mẹ nên chọn loại rèm không dây. Bên cạnh đó cũng không nên đặt cũi, nôi của trẻ ở gần cửa sổ, gần các loại rèm trong nhà vì trẻ có thể bị mắc kẹt trong dây cuốn hay rèm. Khoá các ngăn kéo khi không sử dụng: Ngăn kéo tủ hay để những món đồ có kích thước nhỏ, hoặc thuốc, mỹ phẩm, chất tẩy rửa ... nên được khoá chắc chắn để trẻ không thể tự mở ra và chui vào làm lộn xộn, nguy hiểm hơn là bị ngộ độc vì nuốt phải vật liệu không an toàn.

