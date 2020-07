Nghi án Rosé bị chính chuyên gia makeup ruột "ghẻ lạnh" với loạt bằng chứng ai nhìn cũng "sôi máu"

Còn nhớ cách đây không lâu, chuyên gia makeup của Black Pink từng khiến dân tình ồn ào bàn tán khi cô bị chính makeup artist nước ngoài tố ăn cắp ý tưởng. Mới đây, chuyên gia makeup của Black Pink còn bị tố làm ăn cẩu thả, ghẻ lạnh với các thành viên, mà đặc biệt là Rosé. Dưới đây chính là loạt bằng chứng mà netizen đã chỉ ra.

Trong hình ảnh teaser quảng bá cho How You Like That, phần mascara của Rosé được chuốt thô cứng, khác hẳn với hình ảnh mượt mà của 3 thành viên còn lại.

Phần mắt của Rosé được vẽ khá cẩu thả, đường kẻ mắt và phần phấn mắt dưới cách biệt khiến đôi mắt của cô trông khá sắc, thiếu tự nhiên.

Lối makeup của các thành viên cũng thường khá đơn giản, chỉ kẻ mắt, chuốt mascara và tán phấn mắt, điều này khiến hình ảnh của họ bị nhàm chán, thiếu đột phá. Thậm chí khi soi kỹ có thể thấy Rosé còn từng bị kẻ mắt rất ẩu, đường kẻ không đều.

Với Lisa, khi makeup với son thẫm màu lúc chụp hình tạp chí, các fan còn soi ra phần son môi được đánh không đều với phần viền môi rất lem nhem.

Trong màn livestream mới đây, khi Rosé tự makeup, nhiều fan còn khẳng định cô tự makeup còn hơn để cho chuyên gia trang điểm. Ngoài ra, chính makeup artist này cũng từng chia sẻ cô không makeup quá nhiều cho Jisoo khi cô nàng xuất hiện trên tạp chí.

Những lý do trên đã khiến nhiều Blink tức giận và thi nhau ném đá makeup artist của Black Pink: Cô ta làm việc kiểu gì vậy?/ Sao lại chuốt mascara như vậy cơ chứ/ Rosé tự makeup còn đẹp hơn/ Cô ta ghét Rosé thì phải...

Vậy nhưng bên cạnh những ý kiến ném đá, cũng có người cho rằng đây là concept tự nhiên mà Black Pink mà YG hướng đến, chuyên gia makeup chỉ làm theo yêu cầu chứ không phải là makeup cẩu thả như dân tình đồn đoán!

Nguồn: KB, Twitter