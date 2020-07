Thời tới không cản nổi Black Pink: Từ Rosé đến Lisa "nên duyên" với nhà mốt danh tiếng, Jisoo và Jennie liệu có "ra chuồng gà"?

Vừa comeback với ca khúc How You Like That, Black Pink đã oanh tạc khắp các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ trên toàn thế giới. Không chỉ vậy dường như thời của họ cũng tới rồi khi sau Rosé đến lượt Lisa nên duyên với nhà mốt danh tiếng.



Cụ thể mới đây tạp chí Elle Thái Lan vừa hé lộ Lisa đã chính thức trở thành đại sứ của thương hiệu trang sức BVLGARI. Trong quá khứ, Lisa thường xuyên sử dụng những mẫu trang sức đắt đỏ có giá lên tới cả tỷ đồng của hãng, nàng búp bê Thái còn từng gây náo loạn khi tham dự sự kiện của hãng vào năm ngoái.

Trước đó, cộng đồng Blink từng vui mừng nhận tin Rosé chính thức thành đại sứ của thương hiệu YSL. Hình ảnh của "hoa hồng nước Úc" cũng được đang tải công khai trên quảng cáo của hãng tại các thành phố lớn khiến fan không khỏi tự hào.

Về phần 2 thành viên còn lại họ cũng đều đang là đại diện của những nhà mốt danh tiếng. Jennie hiện vẫn đang là đại sứ của Chanel và cô đã diện rất nhiều trang phục của Chanel trong màn comeback vừa qua. Jisoo ngoài việc là đại sứ dòng mỹ phẩm Dior Beauty thì mới đây cô còn nhận được quà tặng từ thương hiệu trang sức Cartier, vì vậy nhiều người đồn đoán Jisoo cũng sẽ sớm nên duyên với Cartier trong tương lai.

