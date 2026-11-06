Nghẹt thở do nuốt sỏi, bé trai 2 tuổi nguy kịch

Ê - kíp thực hiện gắp dị vật.

Ngày 6/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM), đơn vị vừa can thiệp nội soi phế quản cấp cứu, cứu sống một bệnh nhi 2 tuổi 9 tháng bị hóc dị vật nguy hiểm là một viên sỏi nằm sâu trong đường thở. Giây phút kinh hoàng và quyết định "vàng"

Khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó, bé đang tự chơi đùa một mình ngoài khu vực sân vườn. Đột nhiên, bé bật khóc sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng và xuất hiện biểu hiện thở mệt, tình trạng khó thở ngày càng tăng nhanh chóng. Nhận thấy con có những dấu hiệu bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng, gia đình vô cùng hoảng hốt và lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu.

Hình ảnh dị vật nằm chặn ngay trong lòng phế quản.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, các bác sĩ tiến hành thăm khám khẩn cấp và chỉ định thực hiện chẩn đoán hình ảnh. Kết quả X-quang ngực thẳng khiến cho thấy có dị vật nằm trong phế quản. Hình ảnh CT-Scan ngực xác định có một dị vật cản quang nằm chặn ngay trong lòng phế quản gốc bên phải. Rất may mắn, do được đưa đến viện kịp thời, bệnh nhi chưa bị tổn thương đông đặc nhu mô phổi, tràn khí màng phổi hay tràn khí trung thất.

Nhận định đây là tình huống hóc dị vật đường thở vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ cao gây tắc nghẽn hô hấp cấp tính, bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn. BS.CKII Lý Kiều Diễm, Trưởng khoa Hô hấp và BS.CKII Võ Thành Nhân - Phó khoa Hô hấp, tiến hành kỹ thuật nội soi phế quản gắp dị vật.

Các bác sĩ tiến hành kỹ thuật nội soi phế quản gắp dị vật.

Các bác sĩ đã gắp thành công viên sỏi tròn ra khỏi phế quản của bé mà không cần phẫu thuật mở. Đường thở được khai thông hoàn toàn, nhịp thở của bé êm dịu trở lại. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao tại phòng bệnh.

Qua trường hợp thót tim trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh, trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi rất hiếu động, thường tò mò khám phá thế giới bằng cách đưa các vật nhỏ nhặt được vào miệng. Do đó, khi trẻ vui chơi, phụ huynh cần phải giám sát liên tục.

Hình ảnh dị vật được gắp thành công.

Cha mẹ hãy thường xuyên dọn dẹp môi trường xung quanh, loại bỏ các mảnh sỏi nhỏ, hạt cây, đồ chơi lắp ráp mini khỏi tầm tay của trẻ. Tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi, đùa giỡn hoặc khóc lóc vì phản xạ hít thở không nhịp nhàng rất dễ khiến vật lạ rơi thẳng vào đường thở.

Đặc biệt lưu ý, khi trẻ đang chơi đột nhiên ho sặc sụa, khóc lớn, tím tái hoặc thở khò khè, cha mẹ cần nghĩ ngay đến nguy cơ hóc dị vật. Phụ huynh tuyệt đối không dùng ngón tay móc họng trẻ vì hành động này có thể vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn, gây trầy xước niêm mạc. Thay vào đó, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nhi gần nhất để được thăm khám và can thiệp nội soi kịp thời.