Em bé trong bụng rất sợ những điều này! Mẹ bầu đừng bỏ qua các thói quen hằng ngày

Sau khi mang thai, mẹ bầu lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của em bé trong bụng. Nhiều người rất chú trọng khám thai, bổ sung dinh dưỡng, nhưng lại thường bỏ qua những thói quen nhỏ trong sinh hoạt. Có những việc chúng ta cảm thấy chẳng đáng kể, nhưng lại là điều em bé trong bụng không thích.

Thai nhi trong tử cung còn rất mong manh. Những kích thích từ bên ngoài và sự thay đổi trong trạng thái cơ thể của mẹ, bé đều có thể cảm nhận được. Cùng xem những hành vi thường ngày nào được nhắc đến trong danh sách mẹ bầu cần tránh.

❌ Ở lâu trong môi trường ồn ào, có âm thanh cường độ lớn

Tiếng ồn lớn kéo dài có thể tác động đến sự phát triển thính giác của bé, khiến thai nhi bồn chồn, cử động thường xuyên. Mẹ bầu nên hạn chế đến quán karaoke, công trường ồn ào hoặc những khu chợ đông đúc, huyên náo.

❌ Tâm trạng buồn bã kéo dài, thường xuyên tức giận và lo âu

Cảm xúc của mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động hormone trong cơ thể. Nếu mẹ bầu thường xuyên khóc nhiều, nổi giận hoặc căng thẳng kéo dài, em bé cũng có thể bất an, cử động thai trở nên thất thường. Khi gặp chuyện, mẹ hãy cố gắng giữ tinh thần thoải mái và tìm cách giải tỏa cảm xúc.

❌ Ngồi lâu, ít vận động, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài

Ngồi lâu hoặc ngồi vắt chéo chân dễ gây chèn ép vùng bụng, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở chân, đồng thời tác động đến lượng máu cung cấp cho nhau thai. Tình trạng phù nề, khó chịu ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ cũng có thể nặng hơn. Cứ khoảng 40 phút, mẹ nên đứng dậy, vận động nhẹ nhàng trong vài phút.

❌ Thức khuya, đảo lộn ngày đêm, sinh hoạt thất thường

Thức khuya có thể làm rối loạn nội tiết của mẹ bầu. Mẹ nghỉ ngơi không đủ thì bé cũng khó được nghỉ ngơi tốt, gây bất lợi cho quá trình tăng trưởng và phát triển. Mẹ nên duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, tránh thường xuyên đi ngủ muộn.

❌ Tự ý chườm nóng hoặc để vùng bụng tiếp xúc với nhiệt độ cao

Không nên dùng túi chườm nước nóng hoặc miếng dán giữ nhiệt để chườm bụng, vì nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Nước tắm cũng không nên quá nóng. Trong thai kỳ, mẹ nên hạn chế ngâm mình trong nước nóng và tránh xông hơi.

✅ Một lời nhắc nhỏ dành cho mẹ bầu

Thỉnh thoảng mắc phải một lần chưa có nghĩa là sẽ gây tổn thương cho em bé, vì vậy mẹ không cần quá hoảng sợ hay lo lắng. Tuy nhiên, nếu những thói quen này lặp lại thường xuyên trong thời gian dài, nguy cơ có thể dần tích lũy. Khi mang thai, mẹ hãy chú ý hơn trong sinh hoạt, tránh những kích thích không cần thiết để bé có môi trường phát triển yên ổn, thoải mái.