Những cơn mưa xuất hiện thường xuyên gần đây đang khiến nhiều địa phương ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bước vào mùa rắn hoạt động mạnh sớm hơn mọi năm. Bệnh viện Y học cổ truyền kết hợp Tây y Tam Minh liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Một trong những ca bệnh nghiêm trọng nhất là ông Vương (56 tuổi, ngụ Tam Minh). Trong lần lên núi lùa dê về chuồng vào buổi tối, ông bất ngờ bị một con rắn lao tới tấn công. Con rắn bất ngờ bật lên cắn thẳng vào mặt ông khiến vùng hốc mắt bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả nhãn cầu cũng bị cắn trúng.

Dựa trên mô tả của bệnh nhân cùng các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ xác định nhiều khả năng là rắn đầu giáo, là một loài rắn độc phổ biến tại khu vực miền nam Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ.

Theo các chuyên gia, nọc độc của loài rắn này chứa hỗn hợp độc tố tác động lên máu, thần kinh và tế bào. Người bị cắn có thể nhanh chóng xuất hiện sưng nề lan rộng, xuất huyết nghiêm trọng và hoại tử mô. Nếu không được điều trị kịp thời, nạn nhân có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như suy tuần hoàn hoặc suy thận cấp.

Trong trường hợp của ông Vương, vết cắn nằm ở vùng mặt, sát hốc mắt và gần não bộ. Khi được đưa đến bệnh viện, ông đã xuất hiện tình trạng sưng nề nghiêm trọng, đau dữ dội và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ lập tức triển khai quy trình cấp cứu rắn cắn, hồi sức tích cực xuyên đêm trước khi chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực (ICU). May mắn, hiện các dấu hiệu sinh tồn của ông tạm thời ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Một trường hợp khác là bé trai 3 tuổi ở thành phố Vĩnh An bị rắn lục xanh cắn vào chân khi đang chơi gần mương nước cạnh vườn rau trước nhà. "Đứa trẻ đột nhiên khóc thét. Khi chạy tới, tôi thấy trên chân cháu có hai dấu răng rất rõ, còn con rắn lục xanh vẫn đang bò ở gần đó", ông nội của bé kể lại.

Ảnh minh hoạ.

Người thân sau đó đã chụp ảnh con rắn để lưu lại đặc điểm nhận dạng và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Rắn lục xanh là một trong những loài rắn độc thường gặp nhất tại Phúc Kiến. Nọc độc của chúng chủ yếu gây tổn thương hệ tuần hoàn, khiến vết cắn sưng đau dữ dội, xuất huyết dưới da và nổi bóng nước. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị loét hoặc hoại tử vùng tổn thương.

May mắn, sau khi được điều trị tích cực, tình trạng của bé trai hiện đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn độc cắn, cần tiến hành sơ cứu đúng cách nhằm làm chậm quá trình nọc độc xâm nhập vào cơ thể. Ngay sau đó, phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, đồng thời duy trì băng ép và bất động vùng bị cắn. Trong trường hợp nạn nhân khó thở, cần hỗ trợ hô hấp kịp thời. Nếu nhận diện được loại rắn, người nhà cần cung cấp thông tin cho bác sĩ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Khi phát hiện người bị rắn cắn, cần bình tĩnh, tránh để nạn nhân tự đi lại vì vận động sẽ khiến nọc độc lan nhanh hơn. Đồng thời, phải bất động vùng chi thể bị cắn bằng nẹp, đặc biệt với các loài rắn như cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa và một số loài hổ mang khác.

Các bác sĩ cảnh báo, từ tháng 4 đến tháng 11 hằng năm là giai đoạn rắn phát triển mạnh, đồng thời cũng là thời điểm gia tăng các tai nạn do rắn độc cắn. Những trường hợp này có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh tai nạn do rắn cắn, người dân nên mang ủng hoặc giày cao cổ, mặc quần áo dài khi đi vào khu vực nhiều cây cỏ, đặc biệt vào ban đêm. Đồng thời, cần giữ môi trường sống khô ráo, sạch sẽ, gọn gàng, phát quang bụi rậm, tránh để rắn trú ẩn trong đống gạch, rác và không thò tay vào hang hốc, nơi tối ẩm.

(Theo Znews, Sức khỏe & Đời sống)