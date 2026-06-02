Mới đây, Phòng khám FMC đã chia sẻ lên Facebook câu chuyện về một bệnh nhi 8 tuổi bị tắc ruột nghiêm trọng do nhiễm giun ký sinh.

"3 ngày đau đớn: Một cậu bé bị tắc ruột do ký sinh trùng. Từ những cơn đau bụng và nôn mửa đơn giản đến việc phát hiện ra một nguyên nhân bất ngờ, số lượng lớn giun đũa nhiều đến mức phải phẫu thuật để cứu sống", phòng khám FMC viết.

Một cậu bé 8 tuổi đến từ vùng Sidama ở miền nam Ethiopia đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Adare với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng, đầy hơi và không thể đi đại tiện hoặc xì hơi trong 3 ngày.

Số giun đũa được các bác sĩ lấy ra khỏi bụng bé trai.

Siêu âm xác nhận tắc ruột non do một khối giun đũa Ascaris lumboide kết tụ bên trong đường ruột. Giun đã được lấy ra thành công thông qua phẫu thuật mở bụng và mở ruột.

Sau ca phẫu thuật, đứa trẻ được cho uống thuốc tẩy giun và kháng sinh, nhờ đó hồi phục tốt và chức năng ruột trở lại bình thường sau một tháng hậu phẫu.

Các chuyên gia cho biết, những trường hợp nhiễm giun nặng dẫn đến tắc ruột thường xuất hiện ở những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Việc thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, thói quen đi vệ sinh ngoài trời và sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng trong cộng đồng.

Ngoài ra, việc các gia đình không tham gia các chương trình tẩy giun định kỳ cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ở mức độ nghiêm trọng.

Để phòng ngừa nhiễm giun, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn thức ăn đã nấu chín và sạch sẽ, uống nước lọc hoặc nước đun sôi, duy trì môi trường sống hợp vệ sinh, uống thuốc tẩy giun đều đặn theo chỉ định của chuyên gia y tế.