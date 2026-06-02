Một bé trai 3 tuổi ở Indonesia được chẩn đoán mắc bệnh giun đũa sau khi nôn ra giun trong thời gian nằm viện tại Jember, Indonesia.

Theo bài viết được công bố trên Journal of Medical Case Reports, cậu bé bị tiêu chảy và sốt một tuần trước khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Soebandi.

Tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng bắt đầu cảm thấy khó chịu ở bụng và đầy hơi một ngày sau đó, khiến cha mẹ phải đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện.

Ngày đầu tiên nhập viện, cậu bé bắt đầu nôn ra giun, khiến các bác sĩ nghĩ đến chẩn đoán bệnh giun đũa, một bệnh nhiễm trùng ký sinh trùng do giun đũa Ascaris lumbricoides gây ra.

Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy có tình trạng tích tụ khí dư thừa trong đường tiêu hóa, có thể là do tắc nghẽn ở ruột.

Sau khi phẫu thuật vùng bụng, các bác sĩ phát hiện có 3 vị trí tắc ruột từ giữa đến cuối ruột non. Sau đó, họ quyết định lôi phần cuối cùng của ruột non ra và dùng tay đẩy những con giun ra khỏi đó, lấy ra ba bát ký sinh trùng.

Phân tích ký sinh trùng đã xác nhận rằng loài giun này là Ascaris lumbricoides.

Cậu bé được điều trị bằng dịch truyền tĩnh mạch, thuốc kháng sinh và thuốc diệt ký sinh trùng trước khi xuất viện 7 ngày sau ca phẫu thuật.

Theo nghiên cứu, việc nhiễm giun xảy ra khi con người vô tình ăn phải trứng giun Ascaris lumbricoides thông qua tiếp xúc với đất có lẫn chất thải người hoặc của động vật hoặc do ăn phải thức ăn và đồ uống bị ô nhiễm. Người ta tin rằng trường hợp của cậu bé cũng không phải ngoại lệ.

Theo tìm hiểu, cậu bé trước đây sống ở Bali, nơi cậu chơi đùa với bạn bè dưới sông gần như mỗi ngày mà không đi giày dép. Sau khi chuyển đến Jember, cậu bé theo ông bà đi nhặt rác. Ngoài ra, mẹ cậu bé thường tự tay đút thức ăn cho cậu và cậu bé thường xuyên uống nước không đun sôi. Có thể điều này đã dẫn tới sự việc đáng tiếc như trên.