Ngày 18/5, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ tại đây vừa nỗ lực cấp cứu, hồi sức tích cực và cứu sống một bệnh nhi bị rắn độc cắn qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhi vừa được cứu sống là bé gái L.A.T (5 tuổi, trú tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa). Bé T. bị rắn độc cắn ngay trong lúc đang ngủ say tại nhà.

Do tai nạn xảy ra vào ban đêm, gia đình không hề hay biết. Chỉ đến khi bé xuất hiện các triệu chứng chuyển biến nặng như sụp mi, đau họng, nuốt khó, nôn mửa liên tục, đau bụng, khó thở và có dấu hiệu liệt cơ, người nhà mới hốt hoảng đưa con đến bệnh viện.

Bệnh nhi bị rắn cắn đã qua cơn nguy kịch và đang tiến triển tốt. Ảnh: báo Công Lý

Dù đã qua cơn nguy kịch nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, nhưng do phát hiện muộn và độc tố đã gây ra nhiều tổn thương cơ thể, bệnh nhi L.A.T sẽ phải đối mặt với quá trình điều trị và phục hồi rất lâu dài.

ThS.BS Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết nhiều bệnh nhân đến viện chậm hoặc sơ cứu sai cách khiến tình trạng nhiễm độc nặng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Hưng, không ít người dân vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng như rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá thuốc hoặc garo chi bị cắn. Đây đều là những cách xử trí sai lầm, có thể khiến tổn thương nặng hơn hoặc làm chậm thời gian cấp cứu.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động vùng bị cắn, vệ sinh vết thương và băng ép đúng cách trước khi nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất. Ngoài ra, nếu có thể, người dân nên ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp lại ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để giúp bác sĩ nhận diện loại rắn, từ đó chỉ định đúng loại huyết thanh kháng độc phù hợp.

Bên cạnh việc xử trí đúng cách, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách thường xuyên phát quang bụi rậm, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng quanh nhà. Khi lao động, làm vườn hoặc ra đồng ruộng, người dân bắt buộc phải mang ủng, đeo găng tay bảo hộ. Đồng thời, cần đặc biệt cảnh giác khi đi lại vào ban đêm ở những khu vực ẩm thấp, luôn duy trì thói quen kiểm tra kỹ chăn màn, giày dép trước khi sử dụng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

(T/h theo báo Công Lý, VTV)