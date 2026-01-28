Ngày thứ 7 sau sinh, chị bảo mẫu ở cữ đã làm một việc nhỏ khiến tôi vỡ òa cảm xúc

03:00 sáng.

Cơn căng tức sữa đau nhói như kim châm khiến tôi choàng tỉnh. Cơ thể mệt mỏi, cộng thêm cảm giác tủi thân không rõ nguyên do, tôi nằm trong bóng tối lặng lẽ rơi nước mắt. Cánh cửa phòng khẽ mở, chị Trần là bảo mẫu ở cữ của tôi, bưng theo một cốc nước ấm bước vào.

Đêm khuya khiến tôi “vỡ phòng tuyến”

Chị không bật đèn lớn, chỉ dựa vào ánh đèn ngủ rồi tiến đến bên giường.

“Lại đau đến không ngủ được à?” – chị hỏi khẽ.

Chị không vội thông sữa cho tôi ngay, mà trước tiên chỉnh lại gối, kê thêm đệm tựa để tôi nằm thoải mái hơn.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chị lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa nhìn dưới ánh đèn mờ vừa nhẹ nhàng đọc:

“Ngày thứ tư sau sinh: lần đầu cho con bú trực tiếp thành công.

Ngày thứ năm: lượng sữa tăng, cảm xúc hơi dao động.

Ngày thứ sáu: đã biết sử dụng máy hút sữa hỗ trợ…”

Em thấy không, mỗi ngày mình đều đang tiến bộ.”

Chị vừa nói vừa giúp tôi chườm ấm.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, những thay đổi rất nhỏ của mình, cả những yếu đuối khó nói thành lời, đều đã được ai đó nghiêm túc nhìn thấy và ghi nhận.

Sự chuyên nghiệp phía sau cuốn sổ nhỏ

Cuốn sổ tưởng chừng đơn giản ấy được chị ghi chú bằng nhiều màu khác nhau:

Màu xanh ghi tình trạng của em bé, còn màu đỏ theo dõi biến đổi cơ thể của tôi, cuối cùng là màu xanh lá là các lưu ý cần chú ý.

Chỉ trong 7 ngày, chị đã ghi hơn 30 đầu mục. Có những ghi chép rất khách quan:

“Buổi sáng sắc mặt hơi nhợt, nên bổ sung nước hồng táo.”

Cũng có những dòng rất ấm áp:

“Hôm nay cười 3 lần, nhiều hơn hôm qua 2 lần.”

Nhiều người nghĩ bảo mẫu ở cữ chỉ là trông trẻ và nấu ăn, nhưng chị Trần khiến tôi hiểu rằng: bảo mẫu chuyên nghiệp là người chăm sóc cả “mẹ và bé” như một chỉnh thể.

Khi tôi hỏi về cuốn sổ này, chị nói đó là điều được nhấn mạnh trong quá trình đào tạo:

“Mỗi bà mẹ, mỗi em bé đều khác nhau. Trí nhớ tốt không bằng ghi chép cẩn thận. Ghi lại để thật sự hiểu nhu cầu của từng gia đình.”

Vì sao tôi chọn công ty chính quy

Khi tìm bảo mẫu, tôi từng rất phân vân.

Mẹ chồng giới thiệu người quen ở quê, bạn bè giới thiệu các cô từng thuê. Nhưng cuối cùng tôi chọn chị Trần vì cảm giác ngay từ buổi phỏng vấn đã hoàn toàn khác.

Chị không nói mình giỏi thế nào, mà lắng nghe rất kỹ những nhu cầu của tôi.

Chị thuộc Công ty có uy tín, một đơn vị làm dịch vụ này đã nhiều năm. Quy trình phỏng vấn rất bài bản, hỏi chi tiết tình trạng sản phụ chứ không vội chào bán dịch vụ.

Sau này trò chuyện với bạn thân, tôi mới thấy lựa chọn của mình may mắn. Bạn tôi thuê bảo mẫu tự do, khi bé bị chàm sữa thì áp dụng mẹo dân gian, khiến tình trạng nặng thêm. Còn bên tôi, mỗi khi có vấn đề, chị Trần xử lý theo quy trình chuẩn, thậm chí còn tham vấn chuyên môn qua nền tảng của công ty.

Cảm giác phía sau mình có cả một hệ thống hỗ trợ, thực sự khiến người mẹ mới sinh yên tâm hơn rất nhiều.

Những bảo đảm “không nhìn thấy ngay”

Có lần gia đình chị Trần có việc đột xuất, công ty lập tức cử một bảo mẫu khác được đào tạo tương đương đến thay ca, bàn giao rất trôi chảy.

Toàn bộ nhân viên đều có bảo hiểm, hợp đồng chính quy, những thứ tưởng chừng “hành chính” ấy, chỉ khi cần mới thấy giá trị lớn đến thế nào.

Nhìn lại, ngoài cuốn sổ ghi chép, sự chuyên nghiệp của chị Trần còn thể hiện ở rất nhiều chi tiết:

Bữa ăn ở cữ vừa đủ dinh dưỡng lại hợp khẩu vị Phát hiện sớm những nốt đỏ bất thường trên da bé Biết lúc nào nên khuyến khích tôi vận động, lúc nào cần nhắc tôi nghỉ ngơi

Lời khuyên dành cho các mẹ bầu sắp xinh

Nếu bạn cũng đang tìm bảo mẫu ở cữ, lời khuyên của tôi là hãy chú ý đến chi tiết. Xem họ có thật sự hiểu nhu cầu của bạn hay chỉ đang khoe kinh nghiệm.

Giá cả quan trọng, nhưng đừng quên cân nhắc hệ thống hỗ trợ phía sau. Đặc biệt trong giai đoạn ở cữ, một thời kỳ vô cùng nhạy cảm, sự ổn định và đáng tin cậy quan trọng hơn tất cả.

Hãy dành thời gian so sánh. Như công ty mà tôi chọn, làm nghề nhiều năm nên có tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng. Ít nhất, việc tìm hiểu sẽ giúp bạn biết thế nào là một dịch vụ ở cữ chuyên nghiệp đúng nghĩa.

Cuốn sổ nhỏ ấy, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.

Nó nhắc tôi nhớ rằng, trong những ngày mong manh nhất của đời làm mẹ, sự chăm sóc chuyên nghiệp không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự thấu hiểu, tôn trọng và nhìn thấy con người phía sau người mẹ.

Chính trải nghiệm đó đã cho tôi cảm nhận được sự nâng đỡ ấm áp nhất, ngay từ những bước đầu tiên trên hành trình làm mẹ.

Nguồn: Sohu