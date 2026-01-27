"Chuyện ấy" khi mang thai: Em bé trong bụng thật sự có thể cảm nhận được 3 điều này

Sinh hoạt vợ chồng trong thai kỳ là vấn đề được nhiều cặp đôi chuẩn bị làm cha mẹ quan tâm. Bên cạnh yếu tố an toàn cho mẹ và bé, không ít người cũng tò mò về việc thai nhi trong bụng mẹ sẽ cảm nhận như thế nào. Các nghiên cứu y học cho thấy, khi quan hệ ở mức độ phù hợp trong thai kỳ, thai nhi có thể xuất hiện một số “cảm giác” tinh tế, chủ yếu liên quan đến sự thay đổi của môi trường trong tử cung.

1. Cảm giác “đung đưa” nhẹ nhàng

Khi bố mẹ có những tiếp xúc thân mật, cơ thể người mẹ vận động khiến tử cung có sự rung lắc nhẹ. Với thai nhi, cảm giác này giống như đang được đưa nôi, thậm chí có thể mang lại tác dụng xoa dịu.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những kích thích nhẹ nhàng và có nhịp điệu có thể hỗ trợ sự phát triển của hệ thần kinh thai nhi. Do thai nhi được bao bọc bởi nước ối – lớp đệm tự nhiên giúp hấp thụ phần lớn rung động – nên cảm giác này thường êm dịu, an toàn và không gây chèn ép.

2. Những “dao động nhỏ” về nhịp tim

Trong quá trình gần gũi, tâm trạng của mẹ thường trở nên vui vẻ, cơ thể tiết ra các hormone như dopamine; đồng thời nhịp tim và nhịp thở có thể tăng nhẹ. Những thay đổi sinh lý này được truyền qua dòng máu nhau thai, khiến nhịp tim của thai nhi có thể dao động nhẹ trong thời gian ngắn.

Đây là phản ứng sinh lý bình thường của thai nhi trước sự thay đổi cảm xúc của mẹ, không phải dấu hiệu khó chịu hay nguy hiểm.

3. Giai đoạn “yên lặng quan sát”

Trong lúc quan hệ, một số thai nhi có thể giảm cử động hoặc tạm thời nằm yên. Điều này không đồng nghĩa với việc thai nhi sợ hãi hay bị ảnh hưởng xấu, mà là do các kích thích bên ngoài như âm thanh, rung động khiến thai nhi bước vào trạng thái “cảnh giác”.

Hiện tượng này tương tự như khi người lớn tập trung lắng nghe điều gì đó và tạm thời im lặng. Sau khi các kích thích kết thúc, thai máy thường sẽ trở lại bình thường.

Lưu ý quan trọng

Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả thai phụ đều phù hợp để quan hệ trong thai kỳ. Những trường hợp như nhau tiền đạo, dọa sảy thai, hở eo tử cung… cần tuyệt đối kiêng quan hệ.

Khi sinh hoạt vợ chồng, cần đảm bảo:

Động tác nhẹ nhàng

Tránh gây áp lực lên vùng bụng

Lựa chọn tư thế phù hợp

Nếu có bất kỳ lo lắng nào, thai phụ nên trao đổi trước với bác sĩ sản khoa để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sinh hoạt vợ chồng trong thai kỳ chỉ nên được duy trì khi đảm bảo an toàn và thoải mái. Việc hiểu rõ những “cảm nhận” có thể xảy ra với thai nhi sẽ giúp các cặp đôi có cái nhìn khoa học, bớt lo lắng. Trong điều kiện sức khỏe cho phép, sự gần gũi hợp lý không chỉ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng mà còn mang lại cảm xúc tích cực cho mẹ bầu – những yếu tố có lợi cho sự phát triển của thai nhi.

