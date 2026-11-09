Ngày lạnh diện áo len, áo khoác cứ để những kiểu tóc này: Vừa kiêu kỳ, sang chảnh, vừa giúp gương mặt thon gọn hơn

Mùa thu đông là thời điểm những chiếc áo len dày dặn, áo khoác ấm áp hay thiết kế cổ cao lên ngôi. Tuy nhiên, chính những món đồ này đôi khi lại vô tình khiến phần thân trên trông nặng nề, gương mặt cũng có cảm giác tròn đầy hơn.

Bởi vậy, bên cạnh việc lựa chọn trang phục, một kiểu tóc phù hợp cũng là "chìa khóa" giúp nàng cân đối diện mạo, tạo hiệu ứng gương mặt thon gọn và thanh thoát hơn. Chẳng cần thay đổi quá cầu kỳ, chỉ với một vài cách tạo kiểu tóc đơn giản, nàng đã có thể tự tin diện đủ kiểu áo len, áo khoác mùa lạnh mà vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung và cuốn hút.

Với áo cardigan, áo len

Với những chiếc áo cardigan hay áo len mềm mại, nàng có thể ưu tiên kiểu tóc xõa tự nhiên để tạo vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính. Khéo léo vén tóc lệch sang một bên vai không chỉ giúp khoe khéo đường nét gương mặt, phần cổ và bờ vai mà còn tạo cảm giác thanh thoát, gọn gàng hơn khi diện những thiết kế áo dày dặn.

Ngoài ra, tóc buộc nửa đầu cũng là lựa chọn lý tưởng, vừa giữ được nét dịu dàng, bay bổng, vừa giúp gương mặt trông sáng sủa, cân đối và trẻ trung hơn.

Với áo trench coat

Với những chiếc áo trench coat thanh lịch, nàng có thể lựa chọn kiểu tóc xõa tự nhiên hoặc tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng để hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại, thời thượng. Nếu tóc xõa nhẹ nhàng giúp tạo hiệu ứng ôm lấy gương mặt, khiến các đường nét trông mềm mại, thanh thoát hơn thì tóc buộc đuôi ngựa lại mang đến nét trẻ trung, năng động và đầy cá tính.

Kiểu tóc buộc cao kết hợp cùng vài lọn tóc buông nhẹ hai bên má còn giúp gương mặt trông nhỏ nhắn, cân đối hơn, đồng thời tôn lên vẻ phóng khoáng, sành điệu đặc trưng của áo trench coat.

Với áo khoác lông

Với những chiếc áo khoác lông mềm mại, sang chảnh, nàng có thể lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng hoặc tóc xõa nhẹ nhàng để hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn tiểu thư kiêu kỳ, cuốn hút.

Tóc búi cao không chỉ giúp khoe khéo đường nét gương mặt, tạo cảm giác thanh thoát, nhỏ nhắn hơn mà còn cân bằng độ phồng của áo khoác lông, tránh khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Trong khi đó, mái tóc xõa mềm mại, uốn lơi nhẹ nhàng lại mang đến nét nữ tính, yêu kiều, đồng thời giúp che bớt hai bên má, tạo hiệu ứng gương mặt thon gọn hơn. Dù lựa chọn kiểu tóc nào, nàng cũng dễ dàng ghi điểm với diện mạo sang trọng, tinh tế trong những ngày se lạnh.