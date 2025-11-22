Ngần này sao Việt thăng hạng visual nhờ mùa thu Hàn Quốc: Điện ảnh quá rồi!

Theo trào lưu "đổ bộ" Seoul đúng mùa lá vàng, loạt sao Việt những ngày qua đang khiến mạng xã hội như biến thành phim trường K-drama. Từ Phương Mỹ Chi, Phương Ly, cặp đôi Xoài Non - Gil Lê đến Đàm Thu Trang và hai con, ai nấy đều tranh thủ khoe visual trong không khí mùa thu Hàn Quốc mơ màng. Ngoài những bộ ảnh street style không thể thiếu, tất cả còn tranh thủ áp dụng công thức: hanbok và cung điện lá vàng, tạo nên loạt khoảnh khắc đẹp như poster phim cổ trang hiện đại. Mỗi người một vibe, nhưng tựu trung lại là: quá đã mắt!

Phương Mỹ Chi

Không còn hình ảnh cô bé dân ca hay nét nhí nhảnh thường thấy trên sân khấu, Phương Mỹ Chi khiến dân mạng bất ngờ khi thả dáng giữa lòng Seoul với phong thái thời thượng, trưởng thành hơn hẳn. Áo lông to xụ cùng chân váy denim tạo nên combo cực slay nhưng không kém phần tươi vui. Không khí mùa thu dịu dàng giúp visual của Phương Mỹ Chi thêm phần mềm mại và đặc biệt là trông chất hơn rất nhiều.

Đến khi diện hanbok, Phương Mỹ Chi lại mang đến một phiên bản đằm thắm nhưng vẫn giữ được năng lượng vui nhộn đặc trưng của mình. Nét mặt tươi sáng, nụ cười thân thiện cùng layout hanbok cổ điển khiến Em Xinh trông như một nhân vật bước ra từ bộ phim thanh xuân cổ trang nào đó.

Phương Ly

Sang đến xứ sở kim chi Phương Ly vẫn là cô vợ quốc dân với phong độ như một fashionista đích thực, chưa bao giờ làm netizen thất vọng. Đặc biệt bộ ảnh street style phóng khoáng hòa hợp tuyệt đối với khung cảnh mùa thu đỏ rực còn được cô fangirl số 1 của GD kết hợp với âm nhạc bất hủ của người ấy, khiến dân tình thích thú. Tuy nhiên, với việc theo đuổi mốt da nâu hiện tại nhan sắc chuẩn vibe Hàn của Phương Ly lần này có phần khác đi đôi chút.

Trái ngược street style cá tính, khi khoác lên người bộ hanbok Phương Ly lập tức chuyển vibe: ngọt ngào, quý phái pha lẫn chút kiêu kỳ. Nét đẹp trong trẻo, rất "Hàn" cùng bảng màu rực rỡ của mùa thu lá đỏ giúp cô nổi bần bật giữa khuôn viên cung điện.

Xoài Non - Gil Lê

Xoài Non và Gil Lê tạo nên một trong những bộ ảnh couple lãng mạn nhất mạng xã hội những ngày qua. Không chuẩn bị outfit quá cầu kỳ, Xoài Non kết hợp những item cơ bản nhưng không bao giờ lỗi thời như mũ beanie, áo hoodie, quần sweatpants - mang đến vẻ trẻ trung, ấm áp. Dưới tán lá vàng, Gil Lê chỉn chu và phong trần, Xoài Non lại ngọt ngào, nhí nhảnh đứng cạnh nhau tạo nên khung hình đáng ngưỡng mộ.

Diện hanbok đôi trong buổi chiều cung điện ngập nắng vàng, cả hai tiếp tục giữ được sự đồng điệu vốn có. Không cần diễn nhiều, cặp tình nhân vẫn tạo nên loạt khoảnh khắc rất "ăn rơ" đẹp mắt.

Đàm Thu Trang

Mẹ hai con nhưng visual lại khiến fan hâm mộ, bạn bè lẫn ông xã thừa nhận phải "xĩu ngang" không ai khác chính là Đàm Thu Trang trong chuyến du hí đến xứ kim chi. Tưởng rằng đã xả hết ảnh đẹp, ai ngờ cựu người mẫu tiếp tục tung bộ ảnh hanbok chụp cùng hai con. Ba mẹ con trong trang phục truyền thống Hàn Quốc với sắc màu tinh tế, biểu cảm tự nhiên, hạnh phúc, tạo nên những khoảnh khắc tròn đầy, đẹp đẽ một cách sống động: vừa đáng yêu, lại ấm áp như một poster phim.



