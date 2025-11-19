Boots phối cùng 4 kiểu trang phục này là chuẩn, giúp sang chảnh hóa cả set đồ

Boots luôn có một sức hút rất riêng: vừa cá tính, vừa ấm áp, lại có khả năng "nâng cấp" mọi outfit trở nên thời thượng hơn. Dù bạn theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hay mạnh mẽ, cool ngầu thì chỉ cần một đôi boots phù hợp là đủ tạo nên khí chất. Dưới đây là 4 kiểu trang phục hợp với boots nhất, tất cả đều là những lựa chọn dễ mặc, dễ đẹp và không bao giờ sợ lỗi mốt.

Chân váy dài

Chân váy dài đi cùng boots là một trong những combo được các fashionista "lăng xê" mạnh mẽ vài năm trở lại đây. Chỉ cần một chiếc váy dài dáng chữ A, dáng suông hoặc xếp ly, khi kết hợp với boots cổ ngắn là đủ mang lại vẻ ngoài vừa dịu dàng vừa hiện đại.

Với những ngày trời mát, bạn có thể chọn chân váy dài chất liệu voan, lụa, hoặc kaki mỏng. Boots da cổ thấp sẽ giữ cho tổng thể trông gọn gàng, thanh thoát. Nếu muốn tạo điểm nhấn, một đôi ankle boots màu nâu hoặc be sẽ giúp outfit trông ấm áp hơn, rất hợp với phong cách hiện đại.

Còn khi trời lạnh, chân váy dài chất liệu len hoặc tweed kết hợp với boots da cổ cao lại tạo vibe sang chảnh. Boots cổ cao giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời giữ ấm hiệu quả. Set đồ này hợp diện đi làm, đi cà phê, thậm chí là dự tiệc nhỏ vì vừa nền nã nhưng vẫn có cá tính riêng.

Chân váy ngắn

Chân váy ngắn kết hợp boots cao cổ đang là công thức thời trang "đinh" của giới trẻ hiện nay. Sự kết hợp này vừa trẻ trung, vừa tạo hiệu ứng kéo dài chân cực đỉnh, đặc biệt hợp với những chuyến đi du lịch, dạo phố hay những ngày bạn muốn trông nổi bật hơn một chút.

Chân váy tennis, váy chữ A hay váy dạ đều trở nên sành điệu hơn hẳn khi đi cùng boots cao đến gối hoặc qua gối một chút. Boots cao cổ mang lại cảm giác nổi bật, giúp đôi chân trông thon và dài hơn, đồng thời tạo vẻ cá tính mà vẫn giữ được sự nữ tính rất đặc trưng của chân váy ngắn. Bạn chỉ cần mix thêm áo len oversize, áo khoác dáng dài hoặc cardigan mỏng là có ngay một outfit "chuẩn trend" mùa lạnh.

Một mẹo nhỏ để set đồ trông hài hòa hơn: hãy chọn boots ôm vừa chân, độ cao ống không quá rộng để tránh làm tổng thể bị "nặng nề". Nếu muốn tạo vibe quyến rũ, hãy thử boots cao cổ màu đen hoặc nâu đi kèm tất mỏng cùng tông, hiệu ứng kéo dài chân sẽ rõ rệt hơn rất nhiều.

Quần ống đứng

Ngoài váy, boots cũng rất hợp khi đi cùng quần ống đứng, một kiểu quần basic nhưng mang lại cảm giác thanh lịch cho người mặc. Kiểu phối này đặc biệt phù hợp cho môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu.

Nếu bạn chọn quần ống đứng dáng dài, hãy ưu tiên boots mũi nhọn để tạo đường thẳng cho đôi chân, giúp trông cao hơn. Khi phối với áo sơ mi hoặc blazer, outfit sẽ tự động trở nên sang xịn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Với quần ống đứng dáng lửng, ankle boots sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ cần đảm bảo phần ống quần không quá rộng để tránh bị "nuốt dáng". Bạn cũng có thể thử boots màu nổi như đỏ rượu vang, xanh olive để tạo điểm nhấn tinh tế nhưng vẫn giữ sự tinh gọn của tổng thể trang phục.

Quần short

Quần short phối với boots là công thức hack dáng cực đỉnh, đặc biệt hợp với những nàng thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn trông thật thời trang. Outfit này mang cảm giác phóng khoáng, giúp đôi chân trông dài và thon hơn hẳn.

Short jeans đi cùng combat boots là combo cực chất, phù hợp với những chuyến đi chơi, dạo phố hay picnic. Chỉ cần thêm một chiếc áo len oversized hoặc áo khoác denim là bạn đã có outfit cực "cool". Nếu muốn mềm mại hơn, short kaki + boots da cổ ngắn + áo thun dài tay oversized cũng rất hợp vibe vintage.

Vào mùa lạnh, bạn có thể mặc thêm tất dài hoặc tất da để giữ ấm mà không làm giảm độ thời trang. Boot cổ cao kết hợp cùng short và áo khoác dài là công thức cực "ăn tiền": vừa ấm, vừa tôn dáng lại trông rất sành điệu.

Ảnh: Sưu tầm