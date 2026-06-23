World Cup 2026 đang mang đến những cảm xúc đặc biệt cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhưng với một số cầu thủ, niềm vui không chỉ đến từ sân cỏ. Trong khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại giải đấu lớn nhất hành tinh, nhiều ngôi sao bóng đá cũng đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc sống gia đình: chào đón những đứa con sắp ra đời.

Từ Neymar, Endrick cho tới các tuyển thủ Bỉ, Mỹ hay Bồ Đào Nha, không ít cầu thủ đang phải cân bằng giữa áp lực World Cup và niềm hạnh phúc khi sắp trở thành cha.

Neymar chuẩn bị đón cô con gái thứ tư

Cái tên thu hút sự chú ý nhất là Neymar. Mới đây, đội trưởng tuyển Brazil và bạn gái Bruna Biancardi thông báo họ đang chờ đón thêm một bé gái. Tin vui được cặp đôi chia sẻ trong buổi gặp mặt gia đình với sự góp mặt của các con hiện tại gồm Mavie, Mel và Davi Lucca. Neymar cũng là cha của bé Helena.

Thông tin nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Brazil và biến Neymar thành một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất bên lề World Cup 2026. Trong khi hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng cùng Selecao, tiền đạo 34 tuổi cũng đang chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình.

Neymar và bạn gái báo tin vui giữa mùa World Cup 2026

Endrick lần đầu làm cha

Một cái tên khác của tuyển Brazil cũng đang trải qua quãng thời gian đặc biệt là Endrick. Tiền đạo trẻ của Real Madrid và vợ Gabriely Miranda đang chờ đón đứa con đầu lòng.

Trong những tháng gần đây, Gabriely thường xuyên chia sẻ hành trình mang thai trên mạng xã hội và xuất hiện bên cạnh chồng trong nhiều hoạt động liên quan đến đội tuyển Brazil tại Mỹ. Đây được xem là dấu mốc đáng nhớ với chân sút sinh năm 2006, người đang có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Endrick và vợ, Gabriely Miranda, đang chờ đón con đầu lòng (Ảnh: IGNV)

Bremer chuẩn bị đón con thứ hai

Trung vệ Bremer cũng là một trong những tuyển thủ Brazil sắp lên chức bố lần nữa. Hồi tháng 1, ngôi sao của Juventus thông báo tin vui bằng cách rất quen thuộc trong bóng đá.

Sau khi ghi bàn cho Juventus, Bremer đã thực hiện màn ăn mừng đặt bóng dưới áo và mút ngón tay cái - cử chỉ thường được các cầu thủ sử dụng để báo tin có con. Bremer và vợ Deborah Claudino hiện đã có con gái đầu lòng tên Agatha và đang chờ đón em bé thứ hai.

Bremer thông báo anh sắp làm cha lần nữa (Ảnh: IGNV)

Gio Reyna báo tin vui ngay tại World Cup

Tại đội tuyển Mỹ, tiền vệ Gio Reyna cũng chuẩn bị trở thành cha lần đầu tiên. Cầu thủ sinh năm 2002 công bố việc vợ anh - Chloe - đang mang thai vào đúng ngày tuyển Mỹ ra quân tại World Cup. Sau khi ghi bàn, Reyna lập tức thực hiện động tác đặt bóng dưới áo để ăn mừng, tái hiện một trong những màn chia vui nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự chúc mừng từ người hâm mộ đội chủ nhà.

Cầu thủ Gio Reyna thông báo anh sắp làm cha sau khi ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Mỹ (Ảnh: Reproduction/Instagram)

Doku có thể bỏ lỡ World Cup vì... phòng sinh

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất thuộc về Jérémy Doku của tuyển Bỉ. Vợ anh, Shireen, dự kiến sinh con đầu lòng vào tuần thứ hai của tháng 7, đúng thời điểm vòng knock-out World Cup bước vào giai đoạn quyết định.

Theo truyền thông Bỉ, Liên đoàn bóng đá nước này đang cân nhắc phương án hậu cần đặc biệt để Doku có thể bay sang Anh dự sinh cùng vợ rồi quay trở lại hội quân nếu tuyển Bỉ tiếp tục tiến sâu. Đây là tình huống hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội tuyển góp mặt ở các vòng đấu cuối.

Jérémy Doku và vợ anh, Shireen (Ảnh: IGNV) Jérémy Doku và vợ anh, Shireen (Ảnh: IGNV)

Tuyển Bỉ cùng lúc có hai cầu thủ sắp làm bố

Không chỉ Doku, tuyển Bỉ còn có thêm một trường hợp đặc biệt khác. Trung vệ Brandon Mechele và vợ Caroline Goorden cũng đang chờ đón con đầu lòng. Theo dự kiến, em bé sẽ chào đời khoảng một tuần sau thời điểm sinh của gia đình Doku. Điều đó đồng nghĩa tuyển Bỉ đang theo dõi sát sao hai ca sinh nở gần như cùng lúc trong thời gian World Cup diễn ra.

Cầu thủ người Bỉ Brandon Mechele và vợ, Caroline Goorden (Ảnh: IGNV) Cầu thủ người Bỉ Brandon Mechele và vợ, Caroline Goorden (Ảnh: IGNV)

Thủ môn Hàn Quốc bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất

Nếu nhiều cầu thủ đang háo hức chờ ngày làm cha thì Kim Seung-gyu của Hàn Quốc lại vừa trải qua một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia, thủ môn 35 tuổi không thể có mặt khi con gái đầu lòng chào đời.

Trong buổi họp báo, Kim đã gửi lời xin lỗi tới vợ là người mẫu Jin Kyung vì không thể ở bên cô trong ngày sinh. Anh cho biết hy vọng sẽ bù đắp sự vắng mặt ấy bằng những màn trình diễn tốt cùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Dù vậy, thủ thành này vẫn giữ được sự hài hước khi chia sẻ những cảm xúc đầu tiên sau khi nhìn thấy hình ảnh con gái mới sinh.

Thủ môn người Hàn Quốc Kim Seung-gyu và vợ, Jin Kyung (Ảnh: IGNV) Thủ môn người Hàn Quốc Kim Seung-gyu và vợ, Jin Kyung (Ảnh: IGNV)

Bernardo Silva sắp đón thành viên mới

Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong danh sách này với Bernardo Silva. Tháng 5 vừa qua, tiền vệ của Manchester City và vợ Ines Degener Tomaz xác nhận họ đang chờ đón đứa con thứ hai.

Hai người hiện đã có con gái đầu lòng Carlota, sinh năm 2023. Thông tin mang thai được công bố chỉ vài tuần trước World Cup, khiến Bernardo Silva bước vào giải đấu với niềm vui kép: chinh phục danh hiệu lớn nhất sự nghiệp cùng đội tuyển quốc gia và chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Bernardo Silva, cầu thủ người Bồ Đào Nha và vợ, Inês Degener Tomaz, đang mong chờ đứa con thứ hai (Ảnh: Reproduction/Instagram) Bernardo Silva, cầu thủ người Bồ Đào Nha và vợ, Inês Degener Tomaz, đang mong chờ đứa con thứ hai (Ảnh: Reproduction/Instagram)

World Cup luôn là sân khấu của những giấc mơ bóng đá. Nhưng tại giải đấu năm nay, với nhiều cầu thủ, cuộc sống ngoài sân cỏ cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt không kém.

Trong khi hàng triệu người hâm mộ dõi theo từng trận đấu, Neymar, Endrick, Doku, Bernardo Silva hay Gio Reyna lại đang đếm ngược tới một khoảnh khắc khác quan trọng không kém: ngày được bế trên tay những đứa con của mình.

Và có lẽ, dù chiếc cúp vàng World Cup danh giá đến đâu, cảm giác ấy vẫn là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông.