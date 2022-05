Nếu muốn làn da đẹp không tì vết, chị em tuyệt đối không được ăn những thực phẩm này

Ô nhiễm môi trường, khói bụi, áp lực cuộc sống, stress, mất ngủ, sử dụng chất kích thích là nguyên nhân khiến cho da nhiều người ngày càng xấu đi. Điều này khiến cho chị em liên tục tìm mọi cách để cải thiện làn da. Tuy nhiên, bên cạnh sử dụng các liệu pháp can thiệp (sử dụng dược mỹ phẩm, ngoại khoa) thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng phần quan trọng.

ThS. BS. Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết cơ thể khoẻ mạnh sẽ có một vóc dáng, làn da mịn màng, sáng bóng… Để có thân hình cân đối, làn da khỏe đẹp, đó không chỉ là mong ước của chị em phụ nữ mà còn là của tất cả mọi người.

Thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh có vai trò quan trọng để cải thiện vóc dáng, làn da.

Theo đó, làn da khỏe mạnh, tươi trẻ là làn da sạch sẽ, không có bụi bẩn, không có đốm, màu da đồng đều. Bên cạnh đó, làn da khỏe mạnh có độ đàn hồi tốt, bề mặt mịn, mềm mại, căng mướt và ẩm vừa phải, không nhăn nheo, không thô ráp, da không có mụn, không có sẹo, không mắc các bệnh lý về làn da…

“Một làn da khỏe đẹp là hồng hào, sáng bóng”, BS Nguyễn Văn Tiến nói nhưng trên thực tế hàng ngày chúng ta thường xuyên đối mặt với nhiều yếu tố nguy hại hưởng tới làn da, trong đó có cả có yếu tố thụ động và chủ động.

“Có những yếu tố chủ động và thụ động chúng ta hoàn toàn phòng tránh được như thực hiện dinh dưỡng lành mạnh, lối sống, làm việc và nghỉ ngơi,…đồng thời hạn chế tác hại gây ra như môi trường ô nhiễm, ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, việc không ngủ đủ giấc, thức khuya, làm việc quá sức, sử dụng bia, rượu, thuốc lá cũng tàn phá làn da, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe”, BS Nguyễn Văn Tiến nói.

Đối với chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến làn da, BS Nguyễn Văn Tiến cho biết, thực tế, không có một loại thực phẩm nào coi là xấu, là tốt vì mỗi loại thực phẩm có tính ưu việt riêng. Có loại thực phẩm sẽ giúp chị em trở nên tươi trẻ, da dẻ mịn màng và cũng có loại thực phẩm thì ngược lại khiến da trở nên xấu.

Theo đó, trong quá trình lão hóa, từ độ tuổi 25 trở đi, da bắt đầu mất dần độ ẩm và ngày càng trở nên khô ráp. Khi đó, lớp hạ bì trở nên mỏng hơn; các mô liên kết mất độ vững chắc và tính đàn hồi, các nếp nhăn cũng xuất hiện và da bắt đầu chảy xệ. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể hỗ trợ làn da khỏe đẹp, kéo dài tuổi thanh xuân và rạng ngời với làn da của bạn.

“Để có da căng, mịn màng, sáng bóng,… hãy thực hiện chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh, chế độ ăn cung cấp đầy đủ các chất chống oxy hóa (các loại vitamin, khóang chất, chất xơ), các loại chất béo không no nhiều nối đôi, ngũ cốc nguyên hạt,…hạn chế các chất béo bão hòa, hạn chế các thực phẩm nhiều muối và đường, thực hiện lối sống lành mạnh hạn chế rượu, bia, thuốc lá và tăng cường hoạt động thể lực.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, BS Nguyễn Văn Tiến cũng đưa ra hướng dẫn những thực phẩm nên ăn. Các chất chống oxy hóa gồm các loại vitamin A, B, C, D, E, Beta-caroten,…các khoáng chất là sắt, kẽm, can xi, selen, lysine, collagen,… và chất xơ giúp tế bào da chống lại sự tấn công của các gốc ô xy hóa tự do.

Các gốc oxy hóa này phần lớn được tạo ra khi cơ thể gặp ánh nắng mặt trời, tia cực tím, stress, chất hóa học,...giúp ngăn ngừa não hóa, tái tạo tế bào, thải chất độc, ngừa ung thư da, hình thành collagen, mang lại sự đàn hồi giúp da mềm mại, giảm nếp nhăn, làm cho làn da căng mịn, hồng mọng, trắng sáng, khỏe mạnh. Da không bị nhăn nheo, khô giáp, xỉn màu,…”, BS Nguyễn Văn Tiến thông tin.

Rau xanh và hoa quả: Ăn đa dạng, đa màu sắc các loại rau xanh và hoa quả. Trái cây như nho, táo, thanh long, bưởi, cam, dưa hấu, việt quất,…. Các loại củ như cà rốt, khoai tây, khoai lang, nghệ,…Rau xanh có màu xanh sẫm như rau ngót, muống, dền,…

Các loại họ đậu (đậu nành, đậu Hà lan, đậu đen,…) có nhiều các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ tan trong nước giúp điều hòa cholesterol, giảm triglyceride và tăng HDL,…Việc bổ sung các loại họ đậu vào bữa ăn giúp chị em phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân, giúp da mịn màng, sáng bóng. Vì vậy, chị em phụ nữ nên sử dụng đậu phụ, sữa đậu nành, sữa chua, sữa ít đường hàng ngày

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, lạc,...ngoài cung cấp chất béo không bão hòa đơn, selenium, vitamin E, sắt, kẽm… là những chất rất có lợi cho sức khỏe, giúp vết thương mau lành, giữ cho làn da được mềm mại, mịn màng. Thiếu kẽm da sẽ bị khô, sần sùi và nhanh hình thành nếp nhăn.

Cá và hải sản: Các loại cá như: cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ là những thực phẩm có hàm lượng đạm cao, có nhiều chất khoáng và vitamin; cá cung cấp nguồn lipid quý, đặc biệt các axit béo omega-3 DHA và EPA là một loại acid béo không giúp giảm nếp nhăn trên da hiệu quả, chống viêm cho cơ thể.

Hàu là một thực phẩm giàu kẽm, giúp chống lại tình trạng khô và lão hóa da, là thành phần thiết yếu để sản suất collagen.

Ngũ cốc nguyên hạt ngoài phòng chống một số bệnh mạn tính không lây còn có chất chống oxyhoa rất tốt cho da

Ngũ cốc nguyên hạt như: gạo lức/gạo lật, lúa mì, lúa mạch, ngô chưa tinh chế cung cấp nguồn giàu lipit rất tốt cho sức khỏe (dầu gạo), protein thực vật dễ tiêu hóa, vitamin nhóm B, lysine, các chất xơ có lợi cho sức khỏe, các chất oxy hóa giúp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, các bệnh ung thư, thoái hóa, rối loạn tiêu hóa,….

Thực phẩm nên tránh

Nhiều chất béo: Chất béo bão hòa (trong thịt, bơ, dầu cọ, dầu dừa, phomat, mỡ) và chất béo chuyển hóa (transfat) như: các thực phẩm nướng, chiên rán, đồ ăn vặt đóng gói sẵn như bim bim, bánh quy, bánh xốp,…dễ gây thừa cân béo phì, dẫn đến da nhăn nheo, xỉn màu.

Thực phẩm chứa nhiều đường: Bánh kẹo, nước ngọt, ngũ cốc tinh chế, sữa đặc có đường,…sẽ làm bạn tăng cân, làn da chảy xệ.

Thực phẩm tàn phá da: Rượu, bia, thuốc lá, cà phê, đồ cay, mặn không tốt cho sức khỏe và làn da khô giáp. Chất kích thích là một trong những "kẻ thù" số một của da

“Ngoài chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cần thực hiện lối sống khoa học, năng động:

Uống đủ nước, uống ngay cả khi không thấy khát. Nên khoảng uống 2 lít/ngày. Nên thường xuyên tập thể dục thể thao vừa sức. Ngủ sâu và đủ giấc giúp làn da khỏe mạnh và tái tạo làn da. Hạn chế rượu, bia, thuốc lá”, BS Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.