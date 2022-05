5 món tăng collagen giá rẻ bèo nhưng là "thần dược" Phạm Băng Băng ăn mỗi ngày

Ở tuổi 40, Phạm Băng Băng vẫn là 1 trong những mỹ nhân đình đám, nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, đường nét thu hút trời ban, cô còn ghi điểm ở vẻ trẻ đẹp, nước da căng mịn đáng ao ước. Không ít lần, mỹ nhân họ Phạm từng khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải ảnh mặt mộc khoe nước da mịn mướt. Một trong những bí kíp giúp Phạm Băng Băng duy trì nhan sắc là nhờ việc chăm ăn các loại thực phẩm tăng collagen, làm đẹp da. Đặc biệt trong đó có 5 loại thực phẩm tăng collagen giá rẻ bèo, dễ mua mà bạn có thể dễ dàng học theo Phạm Băng Băng.



1. Nước táo đỏ kỷ tử

Vào mùa Đông, Phạm Băng Băng thường uống nước táo đỏ, kỷ tử. Loại nước này vừa giúp làm đẹp da, lại bồi bổ cơ thể, dưỡng khí, bổ huyết.

Táo đỏ chứa nhiều vitamin C, thậm chí cao gấp nhiều lần so với các loại trái cây tươi thông thường. Bên cạnh đó, táo đỏ còn có thành phần giàu khoáng chất như kali, phốt pho, canxi, sắt, natri, kẽm, đồng, vitamin B, vitamin B2… Còn kỷ tử cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin A, beta-carotene thúc đẩy da khỏe mạnh. Trà táo đỏ, kỷ tử là món đồ uống quen thuộc tại Trung Quốc thường được sử dụng hàng ngày để làm đẹp da, tăng sức đề kháng.

2. Nước chanh

Vào mùa Hè, Phạm Băng Băng lại thường uống chuẩn bị một ly nước chanh + chanh leo để uống vào buổi sáng. Nước chanh có thành phần chứa nhiều vitamin, acid citric giúp thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố, đồng thời còn giúp làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa. Việc uống nước chanh pha mật ong mỗi sáng giúp Phạm Băng băng detox cơ thể và dưỡng da trắng sáng, giảm cân, giữ dáng hiệu quả.

3. Canh bong bóng cá

Phạm Băng Băng còn thường xuyên hầm canh bong bóng cá để ăn hàng ngày. Bong bóng cá giàu collagen giúp cải thiện làn da, ngừa lão hóa, đẩy lùi tình trạng lão hóa. Bong bóng cá còn chứa nhiều thành phần khác tốt cho sức khỏe như vitamin A, các nguyên tố vi lượng giúp tăng sức đề kháng, cải thiện sự thèm ăn, khó tiêu hay táo bón. Canh bong bóng cá hầm cũng là món ăn bình dân, tốt cho nhan sắc được nhiều chị em phụ nữ tại Trung Quốc yêu thích.

4. Vitamin C

Công việc bận rộn nên Phạm Băng Băng thường thủ sẵn 1 hộp viên sủi vitamin C. Sản phẩm mà cô yêu thích đó là Swisse High Strength Vitamin C 1000mg. Sản phẩm giúp cô bổ sung vitamin C nhanh chóng, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, ngừa lão hóa, tăng sinh collagen, làm sáng da, cải thiện sạm nám và nếp nhăn.

Viên sủi Swisse High Strength Vitamin C 1000mg mà Phạm Băng Băng yêu thích

5. Mật ong

Mật ong cũng là sản phẩm quen thuộc mà Phạm Băng Băng sử dụng hàng ngày. Về mặt làm đẹp, mật ong giúp phục hồi và trẻ hóa làn da, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da và hình thành collagen nhanh hơn. Trong mật ong có chứa các chất chống oxy hóa, vitamin, chất kháng khuẩn, kháng viêm. Phạm Băng Băng thường uống nước ấm pha mật ong, nước chanh pha mật ong hoặc dùng mật ong làm nước sốt salad.

