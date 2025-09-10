Nếu các mom chưa kịp săn bỉm sale 9/9 thì ở đây có tổng hợp deal bỉm chính hãng giá hời!

1. Combo 2 Tã/bỉm quần MOLFIX Thiên nhiên Super Jumbo M56/L52/XL46/XXL42

Tã/bỉm quần Molfix Thiên Nhiên Super Jumbo là dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế riêng cho làn da nhạy cảm của bé. Với chất liệu thiên nhiên an toàn, mềm mại và khả năng thấm hút vượt trội, Molfix giúp bé luôn khô thoáng, thoải mái cả ngày lẫn đêm. Thiết kế quần ôm vừa vặn, co giãn linh hoạt theo từng cử động, mang lại sự dễ chịu cho bé khi vui chơi hay vận động. Phiên bản Super Jumbo với số lượng lớn trong mỗi gói cũng giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí và yên tâm hơn trong việc chăm sóc bé yêu.

2. Combo 2 Tã/bỉm quần Merries Đủ Size M52/L44/XL38/XXL26/XXL24

Tã/bỉm quần Merries là thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng với độ mềm mại, thoáng khí và siêu thấm hút, giúp da bé luôn khô ráo và thoải mái. Thiết kế ôm vừa vặn, co giãn linh hoạt theo từng cử động, Merries mang đến cảm giác nhẹ nhàng như không mặc tã, cho bé tha hồ vận động cả ngày. Đây cũng là lựa chọn tin cậy của nhiều mẹ bỉm vì an toàn, êm ái và thân thiện với làn da nhạy cảm của bé.

3. Combo 2 Tã/Bỉm quần organic siêu cao cấp Moony Dịu nhẹ M46/L36/XL32

Tã/bỉm quần Moony Organic siêu cao cấp được thiết kế với chất liệu hữu cơ dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm của bé. Với bề mặt siêu mềm mịn, khả năng thấm hút vượt trội và lớp lưng thun co giãn linh hoạt, Moony mang đến cảm giác êm ái, khô thoáng và thoải mái tối đa cho bé trong suốt cả ngày. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các mẹ mong muốn sự chăm sóc tự nhiên, tinh tế và cao cấp nhất cho con yêu.

4. Tã/bỉm quần Huggies Skin Care Jumbo XXXL22 6 miếng với tràm trà dịu da

Tã/bỉm quần Huggies Skin Care Jumbo được thiết kế đặc biệt để bảo vệ làn da nhạy cảm của bé. Với công nghệ thấm hút siêu nhanh, bề mặt mềm mịn và bổ sung tinh chất chăm sóc da, Huggies giúp bé luôn khô thoáng, êm ái và dễ chịu trong từng cử động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mẹ muốn vừa chống tràn hiệu quả, vừa nâng niu làn da con yêu.

5. Tã/bỉm quần Bobby 3mm Jumbo Gạo non Giảm nhiệt XXXL22

Tã/bỉm quần Bobby 3mm Jumbo Gạo non Giảm nhiệt sở hữu thiết kế mỏng chỉ 3mm, tích hợp hạt gạo non thiên nhiên giúp giảm nhiệt, mang lại cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng và êm ái cho bé ngay cả trong những ngày oi bức. Đây là lựa chọn lý tưởng để bé luôn thoải mái vận động mà không lo hầm bí.

