Netizen chỉ ra thời đỉnh cao mặc đẹp và xuống đáy mặc xấu của 3 girl group hàng đầu, Black Pink đẹp thế sao vẫn bị chê?

Thường thì mỗi khi comback, các idol sẽ có tạo hình khác biệt phù hợp với chủ đề lần đó, trang phục hay kiểu tóc cũng được thay đổi. Tuy nhiên cũng vì thay đổi nhiều mà có khi stylist sẽ giúp idol đạt đỉnh cao phong cách, có khi lại bị chê thậm tệ vì outfit quá xấu. 3 girl group hàng đầu hiện này: Twice, Red Velvet và Black Pink cũng từ thử qua rất nhiều phong cách khác biệt, và theo netizen xứ Hàn, dưới đây chính là thời đỉnh cao mặc đẹp hoặc xuống đáy thảm họa vì mặc xấu của họ.

1. Twice

Mặc đẹp: Cheer Up

Hồi mới debut với Cheer Up các cô gái của Twice đã ghi điểm với hình ảnh trẻ trung năng động trong những bộ cánh cheerleader dễ thương hết sức. Những bộ cánh này vừa có nét nữ tính mà vẫn khỏe khoắn, giúp họ ghi điểm trong mát cả fan nữ lẫn fan nam.

Mặc xấu: Yes or Yes

Nhưng đến Yes or Yes thì trang phục của Twice lại có phần không ưng mắt netizen cho lắm. Mỗi thành viên được stylist chú trọng chọn lựa những bộ cánh phù hợp, nhưng tổng thể lại khá màu mè rối mắt, không tạo được sự liên kết giữa các thành viên. Nhiều bộ cánh bị cắt xén không thỏa đáng, nên dù diện hàng hiệu nhưng chưa thực sự sang chảnh.

2. Red Velvet

Mặc đẹp: Peel A Boo

Peek A Boo hẳn là thời kỳ mà fan của Red Velvet phải cám ơn trời, ghi công stylist của nhóm khi khéo chọn trang phục vừa sang lại vừa tôn dáng. Không ham những bộ cánh cầu kỳ, outfit của nhóm thời điểm này tiết kế họa tiết và màu sắc vừa phải, dù khi quay MV hay biểu diễn trên sân khấu thì cũng ưng mắt hết sức,.

Mặc xấu: Zimzalabim

Red Velvet vốn thường xuyên bị dí cho những bộ cánh khó cảm nhưng trong mắt netizen thì Zimzalabim chính là thời kỳ đỉnh cao mặc xấu của nhóm. Trang phục của nhóm thời điểm này vừa lòe loẹt, làm lộ nhược điểm vóc dáng, lại ham chơi họa tiết và phụ kiện quá đà.

3. Black Pink

Mặc đẹp: Kill This Love

Black Pink vốn nổi tiếng mặc đẹp nhưng thời Kill THí Love được xem là thời đỉnh cao nhất của họ. Những bộ cánh vừa đồng điệu lại vừa ngầu, stylist còn khéo cắt may, chỉnh sửa trang phục để tôn dáng hết cỡ. Kiểu tóc của các thành viên cũng được chú trọng, thay đổi liên tục để tạo sự mới lạ.

Mặc xấu (do netizen chọn): DDU-DU DDU-DU

Thời DDU-DU DDU-DU được netizen chọn là thời điểm mặc xấu nhất của Black Pink. Thời điểm này, stylist thường chọn những bộ cánh nhiều chi tiết cầu kỳ, họa tiết bắt mắt nên có vẻ không được lòng netizen Hàn cho lắm.

Mặc xấu thật sự: As If It's Your Last

Tuy nhiên theo tôi DDU-DU DDU-DU chưa hẳn là thời kỳ mặc tệ nhất của Black Pink. Nếu phải kể thì hẳn As If It's Your Last mới đáng là thời điểm outfit của "Hắc Hường" không ưng mắt cho lắm. Dù trang phục vẫn đẹp nhưng stylist thời kỳ này có vẻ khá "lười" biến tấu, thường cho 4 mẩu diện áo crop top mix cùng chân váy xếp ly. Tuy trang phục này khá xinh xẻo trẻ trung nhưng có phần khá nhàm chán.