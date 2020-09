Nàng sinh viên review 7 kem chống nắng nổi như cồn: Loại 10/10 điểm có giá hết sức phải chăng

Cũng như bao cô gái khác, Wendy (chủ tài khoản Instagram @wendyskin) hiện là sinh viên học tại California cũng xem kem chống nắng là bảo bối không thể thiếu trong chu trình dưỡng da của mình. Chính vì đề cao việc chăm sóc da nên tủ mỹ phẩm của cô bạn này không thiếu những sản phẩm hot hit. Mới đây, Wendy đã review và chấm điểm nhẹ nhàng từng "em" một, đáng chú ý là một số sản phẩm được cô bạn chấm điểm cao khá thân quen với các tín đồ làm đẹp Việt.

Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50 /PA - Giá khoảng 150.000 VNĐ



Kem chống nắng hoá học nhà Biore cũng có tên trong những loại kem chống nắng yêu thích của cô bạn này. Theo như cô nàng nhận xét, kem chống nắng để lại lớp finish hơi bóng nhẹ, khiến da trông căng bóng glowy hơn. Tuy nhiên, em nó sẽ không để lại vệt trắng làm da mặt tách biệt so với da cổ, da body. Bên cạnh điểm cộng giá rẻ như cho, chỉ số chống nắng cao thì em này cũng bị trừ điểm nhẹ do chứa cồn, những nàng da nhạy cảm nên cân nhắc trước khi thử qua.

Điểm: 7/10

Cách Wendy thoa kem chống nắng là cho sản phẩm lên 3 ngón tay. Cô nàng cho rằng, cách làm này giúp cô sử dụng một lượng kem chống nắng đủ để làn da được bảo vệ tốt khỏi tia tử ngoại.

Nơi mua: Watsons

Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF50 PA - Giá khoảng 450.000 VNĐ



Siêu phẩm chống nắng được điểm 10/10 với cô bạn này chính là Purito Centella Green Level Unscented Sun đến từ Hàn Quốc. Thành phần của em ấy vô cùng ấn tượng khi không chứa cồn, không hương liệu, không gây kích ứng. Bên cạnh đó, kem chống nắng hoá học còn chứa chiết xuất rau má giúp làm dịu da. Cô nàng này tâm đắc khi sản phẩm không hề để lại vệt trắng, siêu nhẹ mặt, làm da thông thoáng, chuẩn chỉnh cho mọi loại da và cũng thích hợp làm kem lót trang điểm.

Điểm: 10/10

Nơi mua: Purito VN; Roze Organic

Paula’s Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense SPF 30

Ngược lại, kem chống nắng có màu của Paula's Choice lại không chinh phục được cô bạn cho lắm vì em ấy lên da khá trắng, thiếu tự nhiên. Wendy cho biết kem chống nắng vật lý giúp chống lão hoá có thành phần rất tốt nhưng lại không "ok lah" trên mặt mình. Ngoài ra, giá thành của "ẻm" cũng khá cao nên cô bạn chia sẻ vẫn còn nhiều lựa chọn hay ho đáng thử khác với giá rẻ hơn.

Điểm: 4/10

Krave Beauty Beet The Sun SPF47 PA (giá gốc: 460.000 VNĐ)



Với kem chống nắng nổi tiếng Krave Beauty Beet The Sun thì cô bạn cũng bị chinh phục trước độ xịn sò của em ấy. Sản phẩm là dạng kem chống nắng vật lý lai hóa học, giúp da glowy căng khoẻ và làm da mềm mịn, được giữ ẩm cực tốt. Beet The Sun còn chứa vitamin C, EGCG giúp chống lão hoá, kháng viêm, làm sáng da cực ổn. Em này dịu nhẹ và dưỡng ẩm tốt đến độ cô bạn có thể dùng như kem dưỡng vào buổi sáng. Tuy nhiên, em ấy chỉ có một điểm trừ nhỏ xíu với cô bạn là khiến mascara dễ lem trôi vì đặc tính dưỡng ẩm "đỉnh" hơn nhiều sản phẩm thông thường.

Điểm: 9.5/10

Shiseido Ultimate Sun Protection Lotion SPF50 Broad Spectrum

Review về kem chống nắng hoá học của Shiseido, cô nàng cho biết em này khá xịn sò, kết cấu dạng lỏng nhẹ, có màu và thấm tương đối nhanh. Điểm mạnh của Ultimate Sun Protection Lotion chính là khả năng chống nước và chống mồ hôi vượt trội, thích hợp để thoa khi đi bơi hoặc những khi hoạt động ngoài trời. Điều cô nàng không thích ở em ấy chính là cho bề mặt da hơi bóng nhẹ.

Điểm: 7/10

Nơi mua: Healthycare

Cerave Facial Moisturizing Lotion

Nếu muốn tìm một "combo" vừa dưỡng ẩm vừa chống nắng với giá phải chăng thì Wendy gợi ý bạn tìm đến Cerave Facial Moisturizing Lotion. Sản phẩm có chứa ceramides, hyaluronic acid và niacinamide nên giúp dưỡng ẩm, làm dịu và bảo vệ da cả ngày. Em này còn có thêm điểm cộng là không nhờn, không để lại vệt trắng, hợp cho da thiếu độ ẩm.

Điểm 7/10

Nơi mua: Beauty garden

Fenty Beauty Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Kem chống nắng hoá học của Fenty Beauty cũng được cô bạn chấm điểm khá cao nhờ kết cấu mỏng nhẹ, cho lớp kết thúc glowy làm căng da, cho cảm giác nhẹ mặt kể cả khi thoa một lượng kem chống nắng nhiều. Chất kem có màu tím tương tự như vỏ ngoài khá sang xịn, lạ mắt. Bên cạnh đó, em nó cũng được giới thiệu là sản phẩm "2 trong 1" cân cả nhiệm vụ chống nắng và dưỡng da. Tuy nhiên, cô nàng này không chấm điểm tuyệt đối vì sản phẩm có mùi hương khá nặng, cảm giác khi apply như xịt nước hoa lên da vậy, mùi hương được cô bạn mô tả là mùi đào hoặc vanilla.

Điểm 7/10

Nơi mua: GoodiesfromUS

Ảnh: Instagram @wendyskin