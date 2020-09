5 kem chống nắng dành cho các chị em nào không thích nâng tông

Kem chống nắng là món skincare ai cũng phải dùng, vì tia tử ngoại không chừa một ai. Và ở phương diện các anh giai thì thoa kem chống nắng trước tiên phải không lộ hay làm da mặt trắng hơn da cổ, vì nếu không trông sẽ thiếu tự nhiên lắm. Và tiếp theo, kem chống nắng "chân ái" trong mắt các anh thường sẽ hội tụ những điểm như nhẹ mặt, thông thoáng, không gây bóng nhờn hay bết rít cho da. Kì tình, các tiêu chí này cũng na ná với một số chị em đấy. Thế nên, 5 kem chống nắng không nâng tông và giúp da thoải mái sau đây hứa hẹn sẽ là những món mà hội anh em lẫn chị em đều cần.



Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 PA+++ - Giá khoảng 290.000 VNĐ



Kem chống nắng thoa lên nhẹ mặt, cho lớp finish tệp tự nhiên vào da, đồng thời có giá "hạt dẻ" không gì khác ngoài Aloe Soothing Sun Cream. Sản phẩm nổi như cồn của Cosrx được yêu thích rộng rãi nhờ chỉ số chống nắng cao, thành phần nha đam giúp da ẩm mịn, khỏe khoắn, không dầu khoáng, paraben. Với những ai có làn da dầu, hỗn hợp dầu, em này có thể xem là "chân ái". Tuy nhiên, nếu bạn có da nhạy cảm, mụn viêm thì nên cân nhắc vì sản phẩm có chứa cồn.

Nơi mua: Cosrx

Anessa Essence UV Mild Milk SPF50+/PA+++ - Giá khoảng 685.000 VNĐ

Nằm trong top các kem chống nắng không nâng tông còn có Anessa Essence UV Mild Milk. Điểm cộng to đùng của em ấy chính là an toàn cho da nhạy cảm, kể cả da trẻ em, bảo vệ da tốt cũng như không cồn, không hương liệu, không paraben, không gây kích ứng. Ngoài khả năng tệp vào da tự nhiên, hoàn toàn không nâng tông thì sữa chống nắng của Anessa còn thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít, kháng nước và mồ hôi nhờ công nghệ aqua booster EX. Thành phần của "ẻm" cũng chẳng có gì để chê với chiết xuất cam thảo kháng viêm, glycerin, super HA giúp tăng cường độ ẩm.

Sekkisei Kose White UV Milk SPF50+ PA++++ - Giá khoảng 550.000 VNĐ



Kem chống nắng White UV Milk của Kose hẳn ai cũng đều "nhẵn mặt". Dĩ nhiên, ngoài việc nổi tiếng là sản phẩm dành cho da dầu, da hỗn hợp ra thì em ấy cũng rất "đỉnh" trong khoản không nâng tông da tẹo nào. Các anh giai thoa kem chống nắng này thì chẳng cần sợ lộ nữa. Chưa kể, em nó cũng chiết xuất từ thảo mộc có khả năng chống oxy hoá, hạt ý dĩ làm ẩm mềm da, cây bạch chỉ Angelica và rễ cây Melothria làm da thêm mịn màng.

Cell Fusion C Cure Sunscreen 100 SPF 50+/PA++++ - Giá khoảng 600.000 VNĐ

Cell Fusion C Cure Sunscreen 100 chính là món skincare "ngon bổ" khác trong các loại kem chống nắng không nâng tông. Bởi em nó có thêm công dụng dưỡng ẩm và phục hồi da tốt, chất kem lỏng dễ tán, làm dịu vùng da ửng đỏ, không để lại cảm giác nhờn rít sau khi thoa. Muốn tìm đến một sản phẩm chống nắng lành tính, nhẹ dịu và không làm da mặt lệch tông da cổ, da body, thì bạn rất nên trải nghiệm đấy!

Nơi mua: Watsons

Clarins Day Screen Multi-Protection UV Plus Translucent SPF50 PA++++ - Giá khoảng 1.200.000 VNĐ

Cuối cùng chính là em chống nắng "best" của Clarins. Độ hot hit của em ấy hẳn là không cần bàn thêm, đây chính xác là một "bé" đáng mua và phù hợp cho làn da mong manh, nhạy cảm. Kem chống nắng lai vật lý và hóa học có kết cấu lỏng nhẹ, thoa lên da cho cảm giác thông thoáng, không nhờn dính hay lợn cợn. Trong đó, loại Translucent không nâng tông sẽ cho bạn lớp finish tự nhiên, hội anh em muốn thoa kem chống nắng mà không ai hay biết, cứ rước về "bảo bối" này nhất định sẽ ưng ngay.

Nơi mua: Liperie

Ảnh: Internet