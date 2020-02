Nàng nữ phụ của Crash Lading On You đang khiến dân tình điên đảo, thi nhau makeup và làm tóc giống hệt

Dù Crash Landing On You đã chính thức đi đến hồi kết nhưng những dư âm từ bộ phim vẫn khiến dân tình xôn xao. Và trong thời điểm này, nhân vật được quan tâm nhất chính là nàng nữ phụ Seo Dan – do nữ diễn viên Seo Ji Hye thủ vai.

Tạo hình của Seo Ji Hye trong phim mang đậm chất sang chảnh, dù ở khung cảnh nào cũng hút mắt vô cùng. Dễ dàng nhận thấy từ trang phục, makeup đến tóc tai của cô đều được tính toán kỹ lưỡng để tô đậm hình ảnh nàng tiểu thư giàu sang kiêu kỳ. Mê đắm trước hình ảnh của Seo Ji Hye, dù phim đã hết nhưng dân tình vẫn đang thi nhau makeup và làm tóc giống hệt cô. Món mỹ phẩm mà Seo Ji Hye sử dụng trong phim cũng đang là mặt hàng được dân tình tìm mua.



Món mỹ phẩm mà Seo Ji Hye đã sử dụng là bộ đôi cushion và son môi đều đến từ Shiseido. Bao gồm Shiseido VisionAiry Gel Lipstick #105 Poppy(Giá khoảng: 700.000 VNĐ) và Shiseido Skin Glow Cushion (khoảng 2 triệu đồng).

Cô cũng từng sử dụng bộ mỹ phẩm này khi chụp ảnh cho tạp chí Cosmopolitan.

Lấy cảm hứng từ Seo Ji Hye, dân tình đang thi nhau makeup và làm tóc giống cô, đến trang phục cũng diện hao hao.

Hình ảnh của Seo Ji Hye được cosplay điên đảo khắp mạng xã hội. Vì mê đắm cô nên các netizen cũng thi nhau tìm mua bộ mỹ phẩm giống hệt.

Công thức chung của các cô nàng xứ Kim chi dạo này chính là tóc dài buông xõa, để lệch một bên, cặp tóc sang chảnh, son môi đỏ nổi bật như Seo Ji Hye.

Kiểu cặp tóc đính ngọc trai như Seo Ji Hye được dân tình yêu thích nhất.