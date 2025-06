Mẹ ba con tự may cổ phục cho trẻ nhỏ: Gìn giữ hồn Việt qua từng đường kim, mũi chỉ

Ở tuổi 38, chị Võ Kế Lâm – một người mẹ ba con đang sống tại Nam Định, không chỉ là chủ một xưởng may nhỏ chuyên đồ mẹ và bé, mà còn là người góp phần đưa cổ phục Việt đến gần hơn với các bạn nhỏ qua những bộ trang phục truyền thống do chính tay chị may đo.

Chị Kế Lâm và bé Gia Hân - con gái út của chị.

Chị Kế Lâm chia sẻ: "Mình học và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, nhưng do yêu thích và đam mê thiết kế thời trang, nên sau khi lấy chồng và sinh con, mình chuyển hướng luôn. Cũng do hoàn cảnh và điều kiện nên tất cả đều là mình tự học, ban đầu chỉ là sở thích, muốn tự tay may đồ cho các con thôi.

Nhưng rồi, đam mê ấy cứ lớn dần lên, không chỉ may đồ cho các bé nhà mình, mà ai muốn đặt may mình cũng nhận làm. Mình may đủ thể loại từ quần áo hàng hàng, đến đồ cổ phục, may đến đâu mình tìm hiểu đến đấy ".

Không qua trường lớp nào, chị Lâm bắt đầu từ con số 0, mày mò từng đường kim, mũi chỉ, đến nay bà mẹ 3 con đã có một xưởng may nho nhỏ để may đồ cho các bé và theo đơn đặt hàng của mọi người.

Ươm mầm tình yêu với văn hóa truyền thống cho thế hệ tương lai

Chia sẻ về cơ duyên may đo Việt phục cho các bé, chị Lâm tâm sự, trong một lần tình cờ ngắm nhìn bức ảnh Nam Phương Hoàng hậu trong bộ Nhật Bình. Sự uy nghi, thanh lịch của bộ trang phục cổ khiến chị không thể rời mắt.

"Mình đã tự hứa là nhất định phải tự may cho con một bộ như thế. Sau khi may và cho con mặc, mình cảm thấy Việt phục nước mình thật sự rất đẹp, càng tuyệt vời hơn khi các bạn nhỏ có cơ hội khoác lên người những bộ trang phục ấy. Nên mình quyết định tìm hiểu thêm và may nhiều mẫu cho các bé hơn..." . Và từ đó, hành trình đưa Việt phục đến với các bạn nhỏ của bà mẹ 3 con bắt đầu.

Chị Lâm chia sẻ, bộ đầu tiên may là bộ mất nhiều thời gian nhất, do chị phải tìm hiểu về phụ kiện, cách may như thế nào cho chuẩn. "Mình nhớ là may khoảng gần 1 tuần. Càng may càng mê, nên các bộ tiếp theo lấy cảm hứng từ trang phục Tứ Thân, Áo ngũ thân...

Từ những bộ của người lớn, mình biến tấu và chọn màu sắc hợp với các bé. Mình cũng được bà nội và bố các bé ủng hộ, hỗ trợ thêm trong tất cả mọi việc nên mình có thời gian để theo đuổi đam mê, và sau này là công việc chính của mình".

Trên trang cá nhân của mình, chị Lâm chia sẻ rất nhiều hình ảnh các bé nhà chị mặc những bộ cổ phục do mẹ tự may. Không chỉ giữ gìn tinh thần truyền thống, các thiết kế của chị còn có tính ứng dụng cao, giúp các bé dễ dàng vận động, mà vẫn ẩn chứa vẻ đẹp nền nã, trang trọng của những trang phục truyền thống Việt Nam.

Chị Kế Lâm có 3 con nhỏ, trong đó bé Gia Hân (tên ở nhà là Bống) là con gái út của chị – gần như mặc hoàn toàn đồ mẹ may từ nhỏ. Vốn yêu thích múa hát và thường xuyên tham gia văn nghệ ở trường, bé Bống cũng chính là người mẫu nhí đáng yêu cho các thiết kế của mẹ.

Không tham gia lớp năng khiếu nào, nhưng nhờ sự tự tin và gần gũi với trang phục truyền thống từ nhỏ, bé luôn nổi bật trong những buổi chụp hình cùng mẹ. Cũng nhờ những bức hình chụp bé mặc đồ cổ phục, mà đam mê thời trang cũng như tình yêu với văn hóa truyền thống của chị Lâm được lan tỏa.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yêu thích và bắt đầu đặt hàng. "Mình thường may mẫu trước, cho bé mặc thử và chụp ảnh. Nếu khách ưng mẫu nào thì đặt. Có thời điểm mình không may kịp vì quá tải ," chị Lâm chia sẻ.

Làm mẹ của ba đứa trẻ, chị Lâm may mắn khi các con đều đã đến tuổi có thể tự chơi, tự học, giúp chị có thêm thời gian theo đuổi đam mê. Chị cũng nhận được sự ủng hộ từ chồng và bà nội – người luôn sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc các cháu để chị tập trung với công việc này.

"Càng làm mình càng thấy Việt phục không phải chỉ dành cho người lớn hay dịp đặc biệt. Trẻ con mặc Việt phục cũng rất đẹp, rất dễ thương và gần gũi. Mình muốn góp một phần nhỏ để các bé yêu thích và hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc" - chị Lâm chia sẻ.

Nguồn: NVCC