Nàng dáng quả lê cứ diện 3 kiểu quần này: Tôn dáng, hack chân, phối gì cũng đẹp thôi nhé!

Hiểu đúng về dáng quả lê

Không ít người hay nhầm lẫn dáng quả lê với dáng đồng hồ cát vì cả hai đều có vòng eo nhỏ và những đường cong rõ rệt. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tỷ lệ giữa vai và hông. Dáng đồng hồ cát có phần vai, ngực và hông gần như cân đối, trong khi dáng quả lê lại nổi bật với vòng hông rộng hơn vai từ ba phân trở lên. Điều này khiến phần thân trên trông mảnh mai, còn thân dưới lại khá đầy đặn. Nếu không hiểu rõ đặc điểm cơ thể, việc chọn sai kiểu quần là điều dễ xảy ra và khuyết điểm hông to, đùi thô sẽ bị phô bày triệt để.

Khi mặc sai quần, người dáng quả lê sẽ dễ lộ nhược điểm

Đối với dáng quả lê, những chiếc quần quá bó sát chính là thảm họa. Chúng không chỉ khiến phần hông và đùi bị phô ra mà còn dễ tạo cảm giác nặng nề, thiếu tinh tế. Một số kiểu quần suông nhưng ống hẹp khi mặc vào còn biến thành quần bó, làm cho đôi chân mất cân đối, phần đùi căng cứng còn bắp chân thì lỏng lẻo. Quần cạp trễ, quần túi thấp hay quần dài lê thê quét đất cũng là những kiểu cần tránh, bởi chúng càng làm cơ thể mất cân xứng, biến tổng thể trở nên kém sang.

3 kiểu quần lý tưởng cho dáng quả lê

Với dáng quả lê, ưu tiên hàng đầu là chọn những chiếc quần có chất liệu co giãn nhẹ, phần hông vừa vặn để không gò bó mà vẫn khéo che khuyết điểm. Các thiết kế gọn gàng, cắt may thẳng thớm sẽ giúp đôi chân thanh thoát và dễ dàng phối hợp với nhiều kiểu áo.

1. Quần ống đứng hơi rộng

Đây là lựa chọn an toàn và dễ mặc nhất. Phần ống suông che đi vòng hông, đùi đầy đặn nhưng vẫn giữ sự gọn gàng. Một chiếc jeans ống đứng bằng chất liệu dày dặn, rủ đẹp sẽ kết hợp hoàn hảo với áo thun, sơ mi hay blazer, mang lại vẻ trẻ trung và thanh lịch.

2. Quần ống loe cạp cao

Kiểu quần này tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn nhờ phần cạp cao, trong khi phần từ hông đến gối ôm vừa phải rồi loe nhẹ từ gối xuống. Sự cân đối này giúp cơ thể hài hòa hơn, đồng thời giao diện mang vibe retro đầy cuốn hút.

3. Quần baggy trên rộng dưới hẹp

Với phần trên rộng rãi và ống quần thu dần về phía cổ chân, baggy giúp che khéo vòng hông, đùi mà vẫn giữ vẻ năng động. Khi phối cùng sneaker gọn nhẹ hoặc xắn gấu để lộ mắt cá, tổng thể sẽ thêm phần trẻ trung và cá tính.

Theo Sohu